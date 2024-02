Ses données financières ont-elles un rôle à jouer dans la hausse récente des stocks de Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) ?

L’action de Tencent Music Entertainment Group (NYSE :TME) ​​a ​​augmenté de 14 % au cours des trois derniers mois. Comme la plupart des gens le savent, ce sont les fondamentaux qui guident généralement les mouvements des prix du marché à long terme. Nous avons donc décidé d’examiner aujourd’hui les principaux indicateurs financiers de l’entreprise pour déterminer s’ils ont un rôle à jouer dans le récent mouvement des prix. Nous serons particulièrement attentifs à Tencent Music Entertainment Group RE aujourd’hui.

Le retour sur capitaux propres ou ROE est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. En d’autres termes, cela révèle le succès de l’entreprise à transformer les investissements des actionnaires en bénéfices.

Comment calculer le retour sur capitaux propres ?

Le formule pour le ROE est:

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Tencent Music Entertainment Group est :

9,1 % = 5,0 milliards CN¥ ÷ 55 milliards CN¥ (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2023).

Le « rendement » fait référence aux bénéfices d’une entreprise au cours de l’année écoulée. Une façon de conceptualiser cela est que pour chaque dollar de capital social dont elle dispose, l’entreprise réalise un bénéfice de 0,09 dollar.

Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE est une mesure de la rentabilité d’une entreprise. Nous devons maintenant évaluer le montant des bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve » pour sa croissance future, ce qui nous donne alors une idée du potentiel de croissance de l’entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.

Une comparaison côte à côte de la croissance des bénéfices et du ROE de 9,1 % de Tencent Music Entertainment Group

À première vue, le ROE de Tencent Music Entertainment Group ne semble pas très prometteur. Nous avons ensuite comparé le ROE de l’entreprise à celui du secteur dans son ensemble et avons été déçus de constater qu’il est inférieur à la moyenne du secteur de 12 %. Cependant, la croissance modérée du bénéfice net de 9,4 % enregistrée par Tencent Music Entertainment Group au cours des cinq dernières années est définitivement positive. Nous pensons qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu ici. Par exemple, il est possible que la direction de l’entreprise ait pris de bonnes décisions stratégiques ou que l’entreprise ait un faible taux de distribution.

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance déclarée de Tencent Music Entertainment Group était inférieure à la croissance du secteur de 20 % au cours des dernières années, ce que nous n’aimons pas voir.

La base sur laquelle attacher de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à la croissance de ses bénéfices. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance attendue des bénéfices, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Cela les aide ensuite à déterminer si le stock est placé pour un avenir brillant ou sombre. TME est-il correctement valorisé ? Ce infographie sur la valeur intrinsèque de l’entreprise a tout ce que vous devez savoir.

Tencent Music Entertainment Group utilise-t-il efficacement ses bénéfices non distribués ?

Tencent Music Entertainment Group ne verse aucun dividende, ce qui signifie que tous ses bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise, ce qui explique la bonne croissance des bénéfices que la société a connue.

Conclusion

Au total, il semble que Tencent Music Entertainment Group présente certains aspects positifs dans son activité. À savoir, la croissance respectable de ses bénéfices, obtenue grâce à la conservation de la plupart de ses bénéfices. Cependant, étant donné le faible ROE, les investisseurs ne bénéficieront peut-être pas de tout ce réinvestissement. Les dernières prévisions des analystes du secteur montrent que l’entreprise devrait maintenir son taux de croissance actuel. Pour en savoir plus sur les prévisions de croissance des bénéfices futurs de l’entreprise, consultez ceci gratuit rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise pour en savoir plus.

