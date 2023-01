Ses derniers mots ont été “Je t’aime”: une sœur pleure son frère retrouvé mort dans une tente du nord-ouest de la Colombie-Britannique

Richard Nelson, qui appartenait au Nisga’a Eagle Clan, restera dans les mémoires comme un frère aimant pour sa famille et comme une figure paternelle pour la communauté des sans-abri de Terrace. (Photo soumise/Diana Guno) La tente de Richard Nelson à l’ancien campement de sans-abri Co-op lot sur Greig Ave. affichait une décoration de Noël de fortune. (Michael Bramadat-Willcock/Terrace Standard) La sœur de Richard Nelson, Diana Guno, à l’endroit où son frère a été retrouvé mort le matin du 22 décembre. (Michael Bramadat-Willcock/Terrace Standard) La sœur aînée de Richard Nelson, Diana Guno, à l’endroit où son frère a été retrouvé mort le matin du 22 décembre. (Michael Bramadat-Willcock/Terrace Standard)

Richard Nelson, un homme tsimshian et nisga’a retrouvé mort dans sa tente par un agent municipal par un froid matin d’hiver sur le terrain de stationnement de l’ancienne coopérative, restera dans les mémoires comme un frère aimant pour sa sœur, Diana Guno.

«Il a un rire contagieux que tout le monde a entendu et que tout le monde savait. Il a fait tout ce que je pouvais demander à un frère. Il a écouté et n’a jamais eu de gros mots. Il a toujours été un homme respectueux et digne.

« Il n’avait pas besoin d’argent pour montrer son amour. Les derniers mots qu’il m’a dit étaient ‘Je t’aime Ann.’ Il m’a appelé Ann.

Gend. Kelly Cates de la GRC de Terrace a déclaré au Terrace Standard que bien que la météo ne soit pas confirmée comme étant la cause du décès, la police a exclu la criminalité comme facteur.

“On peut noter que le temps au moment où il a été localisé était de -20 et moins, avec des vents violents.”

Nelson, 54 ans, a été retrouvé le 22 décembre et Guno l’avait vu la veille. Ils avaient prévu de visiter la tombe de leur mère ensemble pour le neuvième anniversaire de son décès.

Le lendemain matin, Guno se souvient qu’un travailleur du refuge a remarqué que le lit de son frère n’était pas endormi.

La tente de Nelson s’est démarquée par une décoration de Noël improvisée à l’extérieur de l’entrée qui, selon Guno, était un hommage à leur enfance.

“Noël était un moment très important pour notre famille quand nous grandissions.”

Mais il n’a pas vécu pour voir un autre Noël. Cette nuit-là, sa sœur a déclaré que Nelson avait quitté le refuge pour surveiller d’autres personnes qui dormaient dans une tente voisine parce qu’il s’inquiétait pour elles.

Nelson est devenu sans-abri il y a environ 10 ans après la mort de son père, a déclaré sa sœur. Avant cela, Nelson était marié et menait une vie normale, mais une profonde tristesse l’envahit.

«Il était marié avec une routine matinale consistant à faire une cafetière et une routine du soir consistant à laver la vaisselle après le dîner. Mais la vie change. Vous perdez un être cher ou votre proche s’éloigne de vous. Cela change tout votre style de vie », a déclaré Guno.

« Je l’ai regardé. Il était triste. Il m’a toujours dit qu’il était vraiment triste. Il était vraiment seul pour mes parents. Il était vraiment seul pour sa femme après son décès. C’est juste déchirant.

Alors que Nelson vivait dans la rue depuis longtemps, entre Prince George, Terrace et Prince Rupert, Guno a rappelé les efforts continus de son frère pour changer son mode de vie.

«Il a toujours voulu quelque chose de différent pour lui-même. Son âge l’atteignait et il en avait marre.

Connu sous son surnom de “Dickey” par sa famille élargie dans la rue à Terrace, Nelson a été qualifié de “père de la rue” pour son rôle dans la prise d’autres sans-abri sous son aile.

Guno se souvient que son frère aimait protéger les gens.

« Il aimait s’occuper des gens qui ne pouvaient pas s’occuper d’eux-mêmes. Si quelqu’un s’en prenait à eux et qu’ils n’avaient personne pour les aider, il serait là pour les aider.

L’endroit où il est décédé est important pour de nombreux sans-abri à Terrace, car c’est là qu’ils vont pleurer les morts dans la communauté des sans-abri.

Nelson était le plus jeune frère de la famille. Il laisse dans le deuil deux frères et sa sœur.

La famille attend toujours la cause officielle du décès du bureau du coroner et préfère ne pas blâmer le décès de Nelson.

“Nous ne voulons pas pointer du doigt”, a déclaré Guno.

“On nous apprend dans notre culture à être respectueux de tout, même de la mort.”

