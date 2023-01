"Ses coéquipiers l’appellent magicien": Rohit loue la star après le balayage de la série contre la Nouvelle-Zélande

Après avoir blanchi la Nouvelle-Zélande dans la série ODI par 3-0, le capitaine de l’équipe indienne Rohit Sharma a félicité Shardul Thakur, qui a pris des guichets cruciaux de visiteurs pour atténuer la pression de l’équipe, et a déclaré que ses coéquipiers l’appelaient un “magicien” dans l’équipe alors qu’il fait des contributions révélatrices avec balle et batte littéralement chaque fois qu’il est appelé à le faire. Des siècles d’ouvreurs Rohit Sharma et Shubman Gill, suivis de trois tirs de guichet de Shardul Thakur et Kuldeep Yadav, ont aidé l’Inde à vaincre la Nouvelle-Zélande par 90 points lors du troisième et dernier ODI de la série au Holkar Cricket Stadium d’Indore mardi.

Shardul a empoché les guichets de Daryl Mitchell, le capitaine néo-zélandais Tom Latham et Glenn Phillips tout en concédant 45 points en 6 overs.

“Nous avons plutôt bien joué, nous sommes restés fidèles à nos plans et avons gardé notre sang-froid. Shardul le fait depuis un moment. Ses coéquipiers l’appellent un magicien et il est venu et a livré encore une fois. Il a juste besoin d’avoir plus de jeux à son actif”, Rohit a déclaré lors de la présentation d’après-match.

L’Inde a remporté le premier ODI, un thriller à haut score à Hyderabad par 12 points, tandis que leurs couturiers les ont aidés à remporter une victoire à huit guichets à Raipur lors du deuxième match.

“Je pensais qu’au cours des six derniers matchs que nous avons joués, nous avions bien fait la plupart des parties et c’est la clé des matchs à plus de 50 ans. Nous étions également cohérents. Sans Siraj et Shami, je savais que nous voulions donner des chances aux gens sur le banc. Nous Nous voulions voir Chahal et Umran dans le mélange. Nous voulions voir comment ils réagissent sous la pression. Je sais que nous avions les points au tableau, mais je ne pense pas qu’un score soit sûr ici “, a ajouté le capitaine indien.

Félicitant Kuldeep Yadav, Rohit a déclaré: “Chaque fois que j’ai donné le ballon à Kuldeep, il nous a donné des percées cruciales. Les spinners au poignet ont tendance à s’améliorer avec le temps de jeu.”

Shubman a poursuivi sa tache violette alors qu’il frappait le deuxième siècle de sa carrière et le deuxième de la série, en tête des manches. Il a réussi 112 points en seulement 78 balles. Son coup était parsemé de 13 quatre et cinq six. Il a marqué à un taux de frappe de 143,58 et la manche de mardi a porté son total pour la série à 360 points.

Il a été nommé « joueur de la série » pour ses exploits sensationnels avec le saule, qui comprenait un premier double cent lors du premier match.

“L’approche de Gill est assez similaire à chaque match. Il ne porte aucun bagage émotionnel de ses manches précédentes et veut recommencer chaque match. Pour un jeune qui trouve encore ses marques dans le cricket international, c’est une excellente attitude à avoir. Il aurait pu prendre les choses à la légère mais il est taillé dans une autre étoffe”, a ajouté Rohit.

Le skipper indien a également brisé son premier siècle ODI depuis janvier 2020, devenant ainsi le troisième meilleur six frappeurs de l’histoire du cricket ODI. Rohit a déclaré que si le siècle signifiait beaucoup pour lui, il savait qu’il avait bien frappé et qu’il ne s’agissait que de “faire un effort supplémentaire”.

“Le cent d’aujourd’hui signifie beaucoup pour moi. J’ai bien frappé, donc c’était juste pour faire un effort supplémentaire. Le terrain était bon aujourd’hui. Honnêtement, nous ne parlons pas beaucoup du classement. Nos discussions dans les vestiaires sont principalement faire les bonnes choses sur le terrain. L’Australie est une équipe de qualité et les choses ne seront pas faciles pour nous, mais je suis sûr que nous serons prêts (Border-Gavaskar Trophy)”, a déclaré le skipper indien.

