Ses coéquipiers et ses rivaux soulèvent Roger Federer alors que GOAT fait ses adieux émotionnels à la Laver Cup

La légende du tennis Roger Federer a tiré les rideaux de sa remarquable carrière après son ultime match de double aux côtés de son rival et ami de longue date Rafael Nadal à la Laver Cup samedi. Au cours d’une soirée émouvante dès le début, Federer a fait ses adieux à son sport bien-aimé devant une O2 Arena à guichets fermés à Londres et ses fans ont eu un dernier aperçu de lui à travers leurs écrans, jouant au tennis professionnel pour la toute dernière fois.

Laver Cup a partagé un montage émouvant des adieux déchirants du champion du Grand Chelem à 20 reprises après son dernier match sur le court de tennis. Dès la fin du match, le sang-froid de Federer s’est finalement brisé et il a éclaté en sanglots. Son coéquipier Nadal a pleuré à ses côtés tout au long. Federer a embrassé ses compatriotes, entraîneurs et officiels de tennis à plusieurs reprises, avant de finalement embrasser sa famille bien-aimée.

Le maestro du tennis a également été porté sur ses épaules par ses coéquipiers et rivaux alors que chacun d’eux rendait hommage à une légende absolue de leur sport. Federer a ensuite fait un tour de victoire et a reconnu les fans qui l’encourageaient constamment.

“Team Europe et Team World se réunissent pour célébrer Roger Federer”, a écrit Laver Cup dans leur légende.

Roger Federer a annoncé sa retraite du tennis professionnel, plus tôt cette semaine. Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a été l’incarnation du sport du tennis. Sa classe pure et sa passion pour le jeu ont contribué à créer une ère dorée du tennis masculin aux côtés de ses éternels rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pourtant, rien n’aurait pu pleinement préparer les “Big Three” aux sentiments de bombardement qu’ils ont endurés samedi.

La dernière danse de Federer n’a pas été une fin parfaite en termes de résultats, car le partenariat de tennis le plus passionnant au monde entre Federer et Nadal a été battu par Jack Sock et Frances Tiafoe de Team World 4-6, 7-6, 11-9 en un match atroce.

L’as suisse quitte la scène 19 ans après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem en 2003 à Wimbledon. Federer repart avec un record masculin de huit victoires à Wimbledon, 103 titres au total et plus de 130 millions de dollars en prix, le tout gagné avec un jeu d’une élégance inégalée et une aura magnanime tout au long de sa carrière de joueur.

