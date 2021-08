Simone Biles, qui a fait un retour triomphal et médaillé de bronze mardi après s’être retirée des précédentes épreuves olympiques, est devenue un modèle de sensibilisation à la santé mentale.

Biles, la gymnaste active la plus décorée au monde et survivante des abus sexuels commis par l’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique Larry Nassar, a donné la priorité à son bien-être par rapport à un public avide de sa performance, se retirant de la finale par équipe et du concours général individuel. parce qu’elle devait « faire ce qui est bon pour moi et se concentrer sur ma santé mentale ».

Pour célébrer le GOAT (le plus grand de tous les temps) sur et en dehors du tapis, nous avons rassemblé ses citations les plus puissantes sur la santé mentale.

Sur le retrait aux Jeux olympiques

« Nous devons également nous concentrer sur nous-mêmes, car en fin de compte, nous sommes aussi humains », a déclaré Biles. « Donc, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de simplement aller là-bas et faire ce que le monde veut que nous fassions. »

Sur la connexion corps-esprit

« C’est honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés. 10/10 ne le recommande pas », a écrit Biles dans un post Instagram dans lequel elle expliquait en détail les problèmes qu’elle rencontrait.

Elle a déclaré dans le message qu’elle avait développé les « twisties », ce qui signifie que son cerveau et les mouvements de son corps n’étaient pas synchronisés, ce qui lui a fait perdre la trace de l’endroit où elle se trouve dans les airs. Elle a déclaré mardi qu’ils avaient commencé le lendemain des qualifications, le 25 juillet.

Sur le traumatisme

Après que Biles ait lutté lors de la deuxième nuit des essais olympiques, les caméras l’ont montrée en train de pleurer, et elle a reconnu plus tard qu’elle était plus émotive qu’en 2016 « à cause de tout ce que j’ai vécu ». Ce n’était pas seulement son propre traumatisme qu’elle portait, mais celui des centaines de survivants qui n’ont pas sa plate-forme ou son pouvoir. Quand elle parle, c’est aussi au nom de ces femmes.

« Nous ne parlons pas de quelque chose de fou. Nous défendons simplement ce en quoi nous croyons et essayons de réparer les torts », a déclaré Biles à USA TODAY. « Ce sont des choses qui auraient dû arriver il y a des années. »

Priorité à la santé mentale

« Pendant un certain temps, j’ai vu un psychologue une fois toutes les deux semaines. Cela m’a aidé à me mettre en phase avec moi-même afin que je me sente plus à l’aise et moins anxieuse », a-t-elle déclaré au magazine Health en juin, expliquant qu’elle priorisait sa santé mentale chaque fois qu’elle se sentait. comme elle en a besoin.

Sur la stigmatisation entourant la thérapie

« L’une des toutes premières séances (de thérapie), je n’ai pas parlé du tout », a-t-elle déclaré à Glamour en juin. « Je ne dirais rien du tout. J’étais comme, ‘Je ne suis pas fou. Je n’ai pas besoin d’être ici.

Au fil du temps, cependant, elle a appris que tout le monde peut en bénéficier.

«Je pensais que je pourrais le découvrir par moi-même, mais ce n’est parfois pas le cas. Et ce n’est pas quelque chose dont vous devriez vous sentir coupable ou honteux », a-t-elle ajouté. «Une fois que j’ai surmonté ce fait, j’ai vraiment apprécié et j’avais hâte d’aller en thérapie. C’est un espace sûr.

Sur la dépression

Biles a déclaré à Vogue en 2020 qu’elle était « très déprimée » en 2016 alors que des collègues gymnastes se sont manifestés au sujet des abus de Nassar.

«À un moment donné, j’ai tellement dormi parce que, pour moi, c’était la chose la plus proche de la mort sans me faire de mal. C’était une évasion de toutes mes pensées, du monde, de ce à quoi j’avais affaire. C’était une période vraiment sombre », a-t-elle déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’automutilation ou de pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en situation de crise lorsqu’elles envoient un SMS » HOME » au 741741.

Contribution : Alia E. Dastagir et Nancy Armour, USA TODAY

