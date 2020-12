Le président Donald Trump, comme beaucoup de ses prédécesseurs, utilisera probablement ses derniers jours à la Maison Blanche pour augmenter son recours aux pardons et aux commutations, y compris certains qui peuvent s’avérer controversés.

Trump a déjà émis plusieurs clémences politiquement chargées, mais le nombre total de pardons et de commutations qu’il a accordés à ce jour est dérisoire par rapport à d’autres présidents du siècle dernier.

La Constitution donne aux présidents le pouvoir de clémence de l’exécutif pour les personnes condamnées dans des affaires pénales fédérales. La clémence exécutive a deux pouvoirs principaux:

Pardons annuler les condamnations fédérales, exempter les gens de sanctions et restaurer divers droits tels que le droit de voter, de se présenter à une charge publique, de détenir des licences professionnelles ou de posséder une arme à feu. Ils n’effacent pas le dossier de la condamnation.

annuler les condamnations fédérales, exempter les gens de sanctions et restaurer divers droits tels que le droit de voter, de se présenter à une charge publique, de détenir des licences professionnelles ou de posséder une arme à feu. Ils n’effacent pas le dossier de la condamnation. Commutations réduire les phrases. Les condamnations restent intactes.

Les grâces ne peuvent pas être utilisées pour des crimes d’État ou pour empêcher un président ou un autre fonctionnaire d’être mis en accusation. Le Congrès ou les tribunaux ne peuvent pas annuler un pardon.

Les 29 personnes que Trump a graciées vont d’une dirigeante du droit de vote des femmes aux militaires accusés de meurtre en passant par son ancien conseiller à la sécurité nationale qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI:

Cette année, Trump a commué la peine du confident de longue date Roger Stone, un agent républicain reconnu coupable d’avoir menti au Congrès pour protéger la campagne du président de l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller. Trump en a également publié 15 autres.

Les grâces et les commutations ont en fait diminué ces dernières années – à l’exception des centaines de commutations accordées par le président Barack Obama pour les trafiquants de drogue qui ont reçu des peines minimales obligatoires pendant la guerre contre la drogue des années 1980.

En revanche, le nombre de demandes de clémence a bondi au cours des trois dernières décennies. Obama en a reçu 36 544 en huit ans et Trump en a reçu près de 11 000 au cours de son mandat.

Bien que Trump traîne les récents présidents dans les grâces et les commutations accordées, cela ne prend pas en compte la possibilité de clémences de la 11e heure.

USA TODAY a rapporté que Trump envisageait des pardons qui pourraient être plus controversés que ceux qu’il a déjà accordés, y compris ceux qu’il a accordés à des associés proches, aux membres de sa famille et à lui-même. Aucun président n’a tenté de se pardonner, donc sa légalité n’a pas été testée. La plupart des juristes disent cependant que ce n’est pas possible.

S’il prévoyait des pardons pour janvier – même sa dernière matinée au pouvoir le 20 janvier – il serait en bonne compagnie. Les récents présidents ont fait de même, notamment Bill Clinton, qui a accordé 141 grâces lors de son dernier jour.

George Washington

le Rébellion du whisky a commencé en 1794 avec un groupe d’agriculteurs et de distillateurs de Pennsylvanie. Le groupe a lancé de violentes manifestations contre l’interdiction par le gouvernement fédéral du whisky et d’autres boissons alcoolisées. Dans le premier acte de clémence fédérale de l’histoire américaine, le président George Washington a pardonné au groupe d’arrêter la violence.

Andrew Johnson

Gracié tous les soldats qui s’est battu pour la Confédération. Ci-dessus: Stone Mountain, un mémorial confédéré en Géorgie.

Harry S. Truman

Peine commuée de Oscar Collazo, qui a été reconnu coupable d’avoir tenté d’assassiner Truman, de la mort à la réclusion à perpétuité. En 1979, Jimmy Carter a commué la condamnation à perpétuité de Collazo, le libérant de prison. Au-dessus de Collazo se trouve blessé au pied des marches de Blair House, la résidence temporaire du président Truman à Washington, DC

Richard Nixon

Commuté la peine de l’ancien chef du Teamster Jimmy Hoffa de 13 ans de prison à une peine de moins de 5 ans.

Gérald Ford

Gracié Richard Nixon, un « pardon complet, gratuit et absolu … pour toutes les infractions contre les États-Unis qu’il a commises ou qu’il a pu commettre ou auxquelles il a participé au cours de la période du 20 janvier 1969 au 9 août 1974 ».

Jimmy Carter

Peine commuée d’un cambrioleur du Watergate G. Gordon Liddy à 8 ans à partir de 20 ans.

Chanteur pardonné Peter Yarrow de Peter, Paul et Mary, qui a plaidé coupable en 1970 et a purgé trois mois de prison après une relation avec un mineur, une fille de 14 ans.

200000 pardonnés de la guerre du Vietnam brouillon de résistants.

Commué la peine de sept ans de Patty Hearst, qui a été enlevé par l’Armée de Libération Symbionaise en 1974 et plus tard reconnu coupable de cambriolage d’une banque.

Ronald Reagan

Propriétaire des Yankees de New York pardonné George Steinbrenner pour avoir fait des contributions illégales à la campagne de réélection de Nixon en 1972.

George HW Bush

Ancien secrétaire à la Défense gracié Caspar Weinberger, ancien conseiller à la sécurité nationale Robert McFarlane et quatre autres pour leur implication dans le scandale Iran-Contra.

Bill Clinton

Pardonné à son demi-frère, Roger Clinton, après sa condamnation pour cocaïne en 1985.

Gracié Patty Hearst.

Financier gracié Marc Rich, qui a été inculpé de non-paiement de 48 millions de dollars d’impôts et de plus de 50 chefs d’accusation de fraude électronique et de racket. Il a également été accusé d’avoir violé un embargo commercial avec l’Iran. Rich est resté en Suisse pour éviter d’être arrêté. Après la grâce, les critiques ont déclaré que Clinton avait été influencé par les dons de l’ex-épouse de Rich au Parti démocrate.

Gracié Susan McDougal, son ancien partenaire commercial de Whitewater, et trois autres personnes impliquées dans une controverse immobilière dans l’Arkansas.

George W. Bush

Commuté la peine de I. Lewis « Scooter » Libby, chef de cabinet du vice-président Dick Cheney, qui a été reconnu coupable d’entrave à la justice, de deux chefs d’accusation de mensonge sous serment et de fausses déclarations concernant la dénonciation de Valerie Plame Wilson en tant qu’agent de la CIA.

Barack Obama

Commué la peine de 35 ans d’un ancien soldat de l’armée Chelsea Manning, qui a été reconnu coupable d’avoir divulgué des informations classifiées.

Contributeur: Emily Johnson

LA SOURCE Rapports et recherches sur le réseau USA TODAY NETWORK; Département américain de la justice; Faculté de droit de Cornell; Bibliothèque présidentielle Gerald R. Ford; Centre de recherche Pew

Photos par USA TODAY, Getty Images, AP, Bibliothèque du Congrès