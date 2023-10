« Ses chances s’améliorent » : Trump devance Biden dans les États clés du champ de bataille, à l’échelle nationale

L’ancien président Donald Trump est en tête du président Joe Biden dans une série de récents sondages d’État et nationaux.

Les analystes des sondages ont fait valoir que l’avance actuelle de Trump dans les sondages est imputable à l’inquiétude des électeurs concernant la politique de l’administration Biden, mais certains ont averti qu’il était encore tôt pour que ces enquêtes soient prédictives des élections de 2024.

« À mesure que la sympathie de Biden diminue, nous constatons une réelle tendance à attirer les électeurs vers les politiques de Trump », a déclaré Nathan Klein, sondeur pour OnMessage Inc., à la Daily Caller News Foundation. « Alors que Trump occupe désormais une petite avance persistante dans les sondages nationaux, s’il continue de reconquérir quelques milliers d’électeurs qu’il a perdus en 2020, le chemin vers la victoire existe certainement. »

Trump devance Biden de 1 à 9 points dans les États clés, et l’ancien président mène de 1 à 10 points au niveau national, selon de nombreux sondages récents. Les analystes des sondages ont fait valoir à la Daily Caller News Foundation que les sondages semblent évoluer en faveur de Trump, certains avertissant qu’il est encore trop tôt dans la saison électorale pour être prédictif. (EN RELATION : « Les gens sont bouleversés » : l’enquêteur Clinton prévient Biden que les enquêtes « montrent une tendance » en faveur de Trump)

« [Trump] « Il peut absolument gagner une élection générale, cela a toujours été vrai, et ses chances s’améliorent chaque jour où Joe Biden est président », a déclaré Nathan Klein, sondeur pour OnMessage Inc., au DCNF. «Le mouvement positif en faveur de Trump que nous observons dans la course à la présidentielle semble réel. Je n’irais pas jusqu’à dire que Trump a un net avantage pour l’instant, car bon nombre des résultats des sondages dans les États swing se situent dans la marge d’erreur. Mais Trump connaît certainement un revers, aidé par certains facteurs liés à l’environnement politique et à la perception actuelle du président sortant. Près de 70 % des Américains estiment que notre pays fait fausse route, et le taux d’approbation de Biden se situe à peine à 40 %.»

Dans les États ayant les marges de victoire les plus étroites en 2020 – Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin – Trump devance Biden de 41 % à 35 %, selon selon un sondage Reuters/Ipsos de la mi-septembre.

Trump devance Biden de 2 points en Pennsylvanie, ce qui a été crucial pour décider des élections de 2020, selon une enquête de l’Université Quinnipiac publiée mercredi. L’ancien président a également battu Biden de 48 % à 39 % parmi les électeurs indépendants.

En Géorgie, Trump devance Biden de 47% à 38%, selon à une enquête Rasmussen Reports publiée le 15 septembre. L’ancien président bat également Biden de 4 points en Caroline du Nord, soit un gain de près de 3 points par rapport à l’époque où Trump gagné l’État en 2020.

«Il est important de se rappeler que Trump n’a perdu l’Arizona, la Géorgie et le Wisconsin que par environ 40 000 voix combinées. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle Biden serait réélu si Trump devenait le candidat était erronée dès le départ », a déclaré Klein. « Cela mis à part, les chiffres de Biden ont récemment chuté dans tous les domaines. La criminalité, l’immigration et sa mauvaise gestion généralisée crise après crise se sont tous combinés pour détériorer sa réputation auprès des Américains, ce qui a commencé à se refléter dans ses sondages. Aujourd’hui, environ 60% des Américains désapprouvent la gestion de l’immigration par Biden, un chiffre sans précédent au cours de sa présidence.»

Trump battrait Biden de 47 % à 43 % dans un face-à-face national, et l’ancien président est davantage avantagé avec des candidats tiers dans le mix, selon à une enquête menée fin septembre par McLaughlin & Associates.

« Trump se présente pour remporter la présidence et nous devons battre Joe Biden. Et nos adversaires mènent une campagne à la primaire en essayant de dire que nous ne pouvons pas battre Joe Biden, et cela s’est avéré faux », a déclaré à la DCNF John McLaughlin, PDG et associé de McLaughlin & Associates, qui travaille en étroite collaboration avec la campagne Trump. «Il ne s’agit pas seulement de nos sondages, mais aussi de nombreux sondages médiatiques, et certains d’entre eux ne sont pas aussi favorables aux Républicains lorsqu’ils ne reflètent pas vraiment le taux de participation réel. Mais nous obtenons quand même de bons résultats dans ces sondages.»

Une école de droit de Marquette sondage publié mercredi suggère que Trump mène Biden de 51% à 48% parmi les électeurs inscrits. L’ancien président a battu Biden de 10 points dans une enquête du Washington Post/ABC fin septembre.

Un sondage CNN/SSRS publié le 7 septembre a indiqué que presque tous les candidats républicains aux primaires battraient Biden lors d’une élection générale, Trump menant d’un point.

McLaughlin soutient que Trump obtient de meilleurs résultats que Biden dans les sondages parce que les Américains comparent leurs résultats et ont une vision négative de l’économie, de la criminalité, des frontières et d’autres problèmes sous l’administration actuelle, que l’institut d’enquête a qualifié de « remords des acheteurs ».

« Il y a beaucoup de tendances ici qui aident le président Trump, et il démontre très clairement et efficacement qu’il sera à nouveau un président couronné de succès », a déclaré McLaughlin.

Bien que Kyle Kondik, analyste de sondages non partisans et rédacteur en chef du Crystal Ball de Sabato au Center for Politics de l’Université de Virginie, estime que les confrontations en face-à-face pour le général en 2024 n’ont pas actuellement « une tonne de valeur prédictive », il a déclaré au DCNF que les récents sondages indiquent que la course sera « serrée et compétitive ».

« Cela pourrait être comme en 2016 étant donné que Biden et Trump sont tous deux impopulaires, tout comme Clinton et Trump au cours de ce cycle. Dans cette course, le candidat qui n’était PAS dans l’actualité semblait faire mieux. Je me demande en quelque sorte si cela fait un peu mal à Biden maintenant, étant donné qu’il est le président sortant et que Trump n’est pas très visible en ce moment (il saute les débats, etc.) », a déclaré Kondik.

La RealClearPolitics (RCP) moyenne pour un affrontement aux élections générales de 2024 entre Trump et Biden, sur la base de sondages menés entre le 14 septembre et le 3 octobre, indique que l’ancien président est en avance de 1,1 points.

Un candidat républicain comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis ou l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley aurait de meilleures chances que Trump contre Biden, selon Jon McHenry, analyste des sondages du GOP et vice-président de North Star Opinion Research. Malgré cela, McHenry a déclaré au DCNF que Trump pourrait battre Biden sur la base de l’économie, même s’il a reconnu que c’était encore trop serré pour décider.

« Nous sommes confrontés à une situation vraiment unique en ce moment, avec les principaux candidats des deux partis en territoire négatif sur leurs notes favorables à défavorables – et le titulaire actuel et précédent. Les campagnes de réélection sont généralement un processus en deux étapes, comme un référendum sur le candidat sortant : premièrement, mérite-t-il d’être réélu, et deuxièmement, l’autre candidat ferait-il mieux ? Je pense qu’à l’heure actuelle, le président Biden est en train de perdre le référendum, les électeurs désapprouvant son travail dans son ensemble, et notamment en matière d’économie et d’immigration », a déclaré McHenry. « Mais si le choix se porte entre deux candidats avec 35 à 40 pour cent de voix favorables, les électeurs choisiront probablement celui qui a eu la meilleure situation économique. »

La moyenne du RCP pour un national 2024 Républicain et Démocratique primaire, sur la base du sondage le plus récent, indique que Trump et Biden sont en tête dans leurs domaines respectifs avec respectivement 57,9 % et 62,4 %.

Ni Trump ni Biden n’ont immédiatement répondu à la DCNF.

