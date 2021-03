Les responsables des États allemands de Berlin et de Brandebourg, dont les musées détiennent les objets litigieux, disent maintenant qu’un obstacle majeur à la reprise des pourparlers est une série d’injonctions que Prinz von Preussen a déposées contre des historiens et des journalistes pour avoir publié ce qu’il dit être des informations inexactes sur cette famille. Ces poursuites, de l’avis des États, étouffent un débat critique sur l’histoire allemande et, en particulier, sur le rôle de l’arrière-grand-père de Prinz von Preussen dans la montée au pouvoir des nazis. Prinz von Preussen dit que cette critique n’est pas fondée.

En tant que chef actuel de la dynastie Hohenzollern, qui a engendré les rois de Prusse pendant 300 ans et les empereurs d’Allemagne pendant un demi-siècle, Prinz von Preussen, 44 ans, négocie avec des fonctionnaires depuis 2014 sur la propriété des trésors royaux – peintures, sculptures , des médailles, du verre, des meubles, des tapisseries, de la porcelaine, des livres et des documents – qui ont été confisqués à sa famille dans l’est de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et font maintenant partie des collections du musée.

«Les Hohenzollern ne sont pas n’importe quelle famille noble», a déclaré Torsten Wöhlert, un responsable berlinois impliqué dans les pourparlers. «Ils sont la famille impériale, et le rôle qu’ils ont joué dans le passé colonial, la Première et la Seconde Guerre mondiale en fait toujours partie.»

Lorsque les nouvelles des demandes de Prinz von Preussen sont devenues publiques, elles ont été caractérisées dans les médias comme exorbitantes et irréalistes, et il a été ridiculisé comme «Prince Dumb» dans une émission de télévision satirique allemande. Le parti de gauche a collé des affiches comportant le slogan « Aucun cadeau pour les Hohenzollern! » autour du Brandebourg, et, cette semaine, une pétition lancée par le parti appelant à l’annulation de nouvelles négociations a recueilli suffisamment de signatures pour garantir un débat au sein de la législature de cet État également.

« Il ne s’agit pas seulement d’histoire familiale, c’est l’histoire allemande », a-t-il ajouté.

L’arrière-arrière-grand-père de Prinz von Preussen, l’empereur Guillaume II, était le dernier empereur d’Allemagne et de loin l’homme le plus riche du pays avant la Première Guerre mondiale. meubles, art, porcelaine et argent d’Allemagne à sa nouvelle maison en exil aux Pays-Bas. Le kaiser et sa famille détenaient également d’importantes réserves de liquidités et des dizaines de palais, villas et autres propriétés.

Mais après la Seconde Guerre mondiale, les forêts, les fermes, les usines et les palais des Hohenzollern en Allemagne de l’Est ont été expropriés dans le cadre des réformes agraires communistes, et des milliers d’œuvres d’art et d’objets historiques ont été incorporés dans les collections des musées d’État.

La demande de restitution de Prinz von Preussen a été déposée pour la première fois par son grand-père après la chute du mur de Berlin, lorsque des milliers d’Allemands ont profité de nouvelles lois leur permettant de demander réparation et restitution des biens confisqués. Les autorités l’ont évalué pendant plus de 20 ans avant le début des négociations avec la famille.

Si Prinz von Preussen poursuit l’affaire devant les tribunaux, le succès pourrait dépendre du soutien que son arrière-grand-père, le prince héritier Wilhelm, a donné aux nazis dans les années 1930. En vertu de la loi allemande, si un tribunal estime que quelqu’un a prêté aux nazis un «soutien substantiel», alors leur famille n’a pas droit à une indemnisation ou à la restitution des biens perdus.

Le prince héritier espérait qu’Adolf Hitler rétablirait la monarchie et lui écrivait des lettres flatteuses. Il a défendu la politique antisémite d’Hitler et a porté un brassard à croix gammée en public. Si un tribunal convenait que le soutien du prince héritier Wilhelm à Hitler était «substantiel», alors les prétentions de Prinz von Preussen seraient rejetées.

Prinz von Preussen a déclaré que son arrière-grand-père avait «reconnu ce régime criminel, et il est très vite devenu clair qu’il n’avait pas la force morale, ni le courage, de s’opposer». Mais il s’est demandé si cela équivalait à un soutien «substantiel», ajoutant qu’il s’agissait d’une «question qui doit être éclaircie par des experts juridiques».