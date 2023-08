Ses accidents de vélo expliqués et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dymond/Thames/Shutterstock

Simon Cowell est aimé comme l’un des juges de « America’s Got Talent » et a été juge dans d’autres émissions populaires comme « The X Factor » et « American Idol ».

Simon a fait face à sa part de blessures dans le passé, y compris la perte de sa voix au début d’une saison d’AGT et quelques accidents de vélo.

Pourtant, Simon devrait revenir à la nouvelle saison de « AGT ».

En plus d’être un grand juge de talent, Simon Cowell est aussi un motard passionné. Malheureusement, le L’Amérique a du talent juge, 63 ans, a subi une série d’accidents alors qu’il faisait du vélo. Simon a subi de graves blessures en faisant du vélo, mais il est toujours prêt à essayer à nouveau et a révélé que les accidents l’ont incité à changer des aspects de sa vie afin qu’il puisse continuer à vivre sa passion.

Les accidents de vélo ne sont pas les seules blessures auxquelles Simon a été confronté. Il a également perdu la voix à une occasion, et il a même fait l’objet d’un canular mortel. Heureusement, Simon est toujours bien vivant et il divertira sûrement les fans pour les années à venir. En savoir plus sur le Idole américaine la santé de l’alun ici.

Les accidents de vélo de Simon Cowell

Avec le vélo, il y a naturellement des risques de blessures, et Simon a été victime de certains des plus durs auxquels un individu peut être confronté. Sa première blessure est survenue en août 2020, lorsqu’il est tombé d’un vélo électrique à Malibu et s’est cassé le dos en août 2020. Il a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale dans la nuit suivant l’accident. Malgré ce qui était sans aucun doute une blessure effrayante, il a gardé un bon sens de l’humour en tweetant lui-même à ce sujet. «Quelques bons conseils… Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de l’utiliser pour la première fois. J’ai une partie du dos cassée. Merci à tous pour vos gentils messages », a-t-il écrit. « Et un grand merci à toutes les infirmières et médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées. Restez en sécurité tout le monde Simon.

Plus d’un an après s’être cassé le dos, Simon a subi une autre chute d’un vélo électrique en février 2022. Un témoin oculaire a révélé qu’il ne portait pas de casque à l’époque pour Le soleil, et ils ont dit qu’il avait du sang coulant sur son visage par la suite. Une source a révélé que, heureusement, il a pu rebondir relativement facilement. « Après avoir été transporté en ambulance à l’hôpital et avoir subi une radiographie, Simon a finalement été libéré ce soir-là – son bras dans un plâtre jaune jusqu’à l’épaule – et on lui a dit de se reposer », ont-ils déclaré au point de vente.

Bien que personne ne veuille jamais subir une blessure, le AGT le juge a admis plus tard qu’il avait l’impression que la blessure avait peut-être été une bénédiction déguisée lors d’une interview de mai 2023 avec Aujourd’hui. « J’étais tellement inapte avant l’accident. Je ne savais pas à quel point j’étais inapte jusqu’à ce que je doive faire tout cela par la suite », a-t-il déclaré. « Et je suis comme, ‘Mon Dieu.’ Des choses comme ça, je crois, sont arrivées pour une raison.

Alors qu’il a dit que l’accident de vélo était «douloureux», il a montré qu’il n’avait pas peur d’une autre chute (bien qu’il ait juré de commencer à porter un casque tout en parlant à Courrier quotidien). « Je vais quand même rester sur mon vélo », a-t-il déclaré. « Je suis obsédé par ces choses. »

La voix de Simon Cowell : que s’est-il passé ?

Outre le vélo, Simon a également eu un autre problème de santé qui a affecté ses performances dans la saison 18 de AGT. Les fans ont remarqué que Simon ne parlait pas au début de la saison et il a révélé qu’il avait perdu la voix. Le magnat de la musique a révélé les efforts qu’ils ont déployés pour essayer de comprendre quoi faire de sa voix dans une interview de 2023 avec USA aujourd’hui. « C’était de la torture. Il y avait tellement de choses que je voulais dire et je ne pouvais littéralement pas parler », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé d’écrire des choses. À un moment donné, j’ai utilisé ce genre d’appareil iPad où j’avais des choses que j’avais déjà dites. j’ai essayé d’utiliser Sofia [Vergara] pour traduire pour moi, et elle a délibérément dit les mauvaises choses, donc c’était juste le chaos.

Le facteur X Le juge a également déclaré qu’il était allé voir un médecin qui avait pris une caméra sur ses cordes vocales et qu’il avait pu voir à quel point elles avaient l’air « brûlées ». « Je pense que ce qui s’est passé, c’est que l’acide de mon estomac a littéralement brûlé mes cordes vocales », a-t-il déclaré.

Rumeurs de chirurgie plastique de Simon Cowell et comment il va maintenant

Alors que Simon semble être en bonne santé, il y a eu quelques canulars sur la mort de la personnalité musicale qui sont devenus viraux ces dernières années, mais ils se sont avérés faux, par Snopes. Après l’un des canulars les plus récents, Simon a publié une vidéo sur Instagram, félicitant Facteur X aluns One Direction sur avoir atteint 1 milliard de streams sur leur tube « What Makes You Beautiful » le 10 août 2023. Dans les commentaires du post, certains fans ont émis l’hypothèse qu’il avait subi une chirurgie plastique au visage, par Page 6.

Rumeurs mises à part, Simon semble aller très bien. Il est actuellement en plein tournage de la saison 18 de L’Amérique a du talent, qui diffusera sa finale de la saison le 30 août 2023. Début août, il a également lancé SYCO Publishing, qu’il a appelé un « éditeur boutique dédié au soutien et au développement des talents mondiaux d’écriture de chansons ». Il a partagé son enthousiasme dans une déclaration sur Instagram. « Il n’y a rien de plus important qu’une grande chanson. J’ai commencé ma carrière dans l’édition musicale. Mike [McCormack] et Universal m’ont donné la chance de monter une maison d’édition musicale. Ils sont une entreprise brillante et partagent mon souhait de travailler avec des auteurs-compositeurs incroyables », a-t-il déclaré.

