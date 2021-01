Un des plus grands acteurs du cinéma du XXe siècle, et une icône culturelle par excellence, Soumitra Chatterjee avait posé de nouveaux paramètres au cinéma indien avec ses belles côtelettes de théâtre, sa brillante présence à l’écran.

L’acteur vétéran bien que décédé en novembre dernier 2020, son œuvre impressionnante restera imperturbable, chérie et comme son film – « Aparajito » ou invaincu.

Il aurait eu 86 ans aujourd’hui, si le doyen du grand écran avait survécu.

Chatterjee était le héros bengali par excellence, qui respirait la fraîcheur, la crédibilité dans chaque personnage. Que ce soit la comédie, la romance, l’aventure, ses diverses prouesses d’acteur étaient quelque chose à admirer.

Il était l’exemple idéal d’un gentleman « bhodrolok » pour toujours, classique, rayonnant d’une intelligentsia bengali très terre-à-terre, simple et réfléchie. La gamme d’acteurs de Chatterjee est louable comme sa chimie avec les co-acteurs. Lauréat du Dada Saheb Phalke Award, de Padma Bhushan, de Sangeet Natak Akademi, de la Légion d’honneur (la plus haute distinction civile de France), Soumitra avait agi avec autant de grâce et d’aplomb dans les films de Ray que dans les films non-Ray.

Alors que nous nous souvenons affectueusement de lui pour son anniversaire, jetons un coup d’œil à cinq films mémorables du maestro-Soumitra Chatterjee.

Apur Sansar

Son charisme attachant, sa conviction ont donné une rare innocence à ce film de Ray. L’interaction de l’amour, du désir, du pathétique dépeint avec tant d’amour par Sharmila-Soumitra a conduit à certains des plus beaux moments cinématographiques; qui sont gravés en permanence dans nos esprits. La tendresse du film a été magnifiquement capturée par l’acteur sous la direction de Ray. Chatterjee a suivi la méthode de Stanislavski tout en essayant le rôle, et le reste appartient à l’histoire.

Sonar Kella

Soumitra a donné vie au personnage de détective fictif et cérébral nuancé, à travers ses expressions faciales toujours aussi articulées. Les lieux enchanteurs du Rajasthan, la présence désarmante de Chatterjee ont acquis une immense popularité. Les fans de Feluda ont augmenté en nombre, allant des adolescents aux grands-parents. Même «Joy Baba Felunath» reste dans les mémoires.

Ghare Baire

Basé sur le roman de Rabindranath Tagore «Ghare Baire» (La maison et le monde), c’était encore un autre joyau du couple Ray-Soumitra, à côté de «Charulata». L’auteur a sorti l’une des meilleures performances de Chatterjee décrivant le rôle de «Sandip» – le héros fougueux et révolutionnaire qui se bat apparemment pour la liberté. Avec Soumitra Chatterjee à l’écran, les manières du personnage, les dialogues se sont toujours sentis absolument transparents et lucides. Son intelligence sans effort, son langage corporel, ses regards ont élevé la performance.

Basanta Bilap

Le bel acteur jumelé en face d’Aparna Sen avait livré l’une des performances les plus inoubliables et les plus brillantes de ce film comique hilarant. Soutenu par une distribution incroyablement talentueuse de Robi Ghosh, Anup Kumar, Chinmay, ce film témoigne de la polyvalence de Chatterjee.

Tin Bhuvaner Pare

Qui peut oublier le «k Tumi Nandini» du film Tin Bhuvaner Pare! Incarnant le rôle d’un jeune, vif et insouciant de la rue Romeo, Chatterjee était l’un des héros les plus recherchés de l’âge d’or du cinéma bengali. Connu pour la belle histoire, les performances riches, les belles chansons de Manna Dey, le film a été un énorme succès à cette époque. Il continue d’être un classique populaire avec Tanuja et Soumitra; qui a une place spéciale dans le cœur du public.