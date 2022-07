Services Sports Control Board et Haryana couronnés champions

Le Conseil de contrôle des sports des services (SSCB) et les pugilistes de l’Haryana ont une fois de plus marqué leur autorité en remportant les titres de champion par équipe des catégories masculine et féminine respectivement lors des 5e Championnats nationaux de boxe masculins et féminins de la jeunesse ici.

Les boxeurs SSCB ont réalisé un spectacle époustouflant le dernier jour de la compétition alors que neuf de leurs 11 finalistes sont sortis victorieux et ont remporté les médailles d’or ainsi que le trophée du championnat par équipe avec 81 points, terminant en tête du tableau avec 11 médailles, dont 2 médailles d’argent.

Le champion asiatique en titre de la jeunesse Vishwanath Suresh (48 kg) a commencé la journée pour les services avec une victoire 4-1 sur Vishesh de Haryana dans un combat serré où les deux boxeurs ont joué avec acharnement à bout portant.

L’équipe Haryana avec 8🥇 et 3🥈 dans la section féminine tandis que le Team Services Sports Control Board (SSCB) avec 9🥇 et 2🥈 dans la section masculine a remporté le trophée de la “Meilleure équipe” au 5e Championnat national de boxe hommes et femmes 2022 à Chennai 👏 🔝#PunchMeinHaiDum#BoxingNationals#Boxe pic.twitter.com/p259io3ZZY — Fédération de boxe (@BFI_official) 12 juillet 2022

A LIRE AUSSI: Les équipes mixtes de pistolet à air comprimé et de carabine se qualifient pour le match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde de tir de Changwon.

Les huit autres médaillés d’or pour SSCB étaient Jadumani Mandengbam (51 kg), Ashish (54 kg), Nikhil Kumar (57 kg), Harsh (60 kg), Preet Malik (63,5 kg), Ankush Panghal (67 kg), Deepak (75 kg), Mohit (86 kg).

Anjani Kumar (71kg) et Rytham (92+kg) étaient les deux médaillés d’argent pour SSCB.

Haryana et Madhya Pradesh ont respectivement remporté les deuxième et troisième positions dans la section masculine avec 44 et 28 points. Alors que Haryana a remporté deux médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze, le Madhya Pradesh a conclu sa campagne avec une médaille d’or, deux d’argent et trois de bronze.

Sahil Chauhan (71 kg) de l’Haryana, qui a battu Anjani Kumar du SSCB 3-2 en finale, a été élu meilleur boxeur tandis qu’Akshat de l’Haryana a reçu le prix du boxeur le plus prometteur pour sa brillante performance tout au long du tournoi. Bharat Joon (92 kg) était l’autre médaillé d’or de l’Haryana.

Dans la section féminine, menée par la victoire 4-1 de Bhawna (48 kg) sur Sanjana de Delhi et la victoire 5-0 de la championne asiatique de la jeunesse Tamanna (50 kg) contre Kashish de l’Himachal Pradesh, neuf boxeuses Haryana ont remporté la finale et ont aidé l’équipe à terminer en tête de position avec 72 points en remportant 11 médailles, dont deux médailles d’argent.

Neeru Khatri (54kg), Ravina (63kg), Priyanka (66kg), Lashu Yadav (70kg), Muskan (75kg) Pranjal Yadav (81kg) et Kirti (81+kg) étaient les sept autres médaillés d’or. Anjali (52 kg) et Prachi (60 kg) étaient (60 kg) étaient les deux médaillés d’argent pour l’Haryana.

Maharashtra et Delhi ont terminé respectivement aux deuxième et troisième positions dans la catégorie féminine avec 34 et 18 points. Maharashtra a remporté deux médailles d’or et trois médailles d’argent tandis que Delhi a terminé avec deux médailles d’argent et trois de bronze.

Devika Ghorpade du Maharashtra a eu raison d’Anjali de l’Haryana 5-0 dans la finale des 52 kg et a reçu le trophée du meilleur boxeur. Pendant ce temps, Prachi d’Haryana (60 kg) a été élu boxeur le plus prometteur.

Aarya Bartakke (57 kg) a été la deuxième médaillée d’or du Maharashtra en battant Naom Chingsanuami du Mizoram en finale.

Kunjarani Devi (60 kg) a remis à Manipur sa seule médaille d’or du tournoi après avoir battu Prachi de Haryana 5-0 de manière convaincante.

Aman Singh (92+kg) du Madhya Pradesh a battu Rytham du SSCB 5-0 pour remporter la médaille d’or.

Rockey Chaudhary (80 kg) a été le seul médaillé d’or de l’Uttar Pradesh en prenant le meilleur sur Ishan Kataria de l’Haryana 3-2 dans un combat serré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.