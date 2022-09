services publics – Kelowna Capital News

Ce sera dimanche ou lundi avant que toutes les communautés de l’Île-du-Prince-Édouard ne soient reconnectées au réseau électrique – plus d’une semaine après que la tempête post-tropicale Fiona a arraché des lignes électriques à travers le Canada atlantique et l’est du Québec, ont annoncé jeudi des responsables.

L’attente pourrait être encore plus longue pour des centaines de ménages et d’entreprises en raison de mâts de service endommagés ou de problèmes non détectés au niveau du quartier, a déclaré la porte-parole de Maritime Electric, Kim Griffin, lors d’une conférence de presse.

“Je me rends compte que les insulaires sans électricité veulent connaître un temps de rétablissement pour leur panne”, a déclaré Griffin. “Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de fournir ce que nous considérons comme une estimation précise du moment où des zones individuelles seront restaurées… Je ne me sens pas à l’aise de donner un temps de restauration général, des jours ou des semaines.”

La tempête a rugi dans la région tôt samedi et s’est attardée sur l’île, le Cap-Breton et le sud-ouest de Terre-Neuve, coupant l’électricité à plus de 500 000 foyers et entreprises dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Au plus fort de la tempête, plus de 90 % des clients de Maritime Electric étaient dans le noir, tout comme 80 % des clients de Nova Scotia Power. Jeudi après-midi, ces chiffres étaient tombés à 44% et 13%, respectivement.

Griffin a déclaré qu’environ 900 clients de Maritime Electric ont signalé des mâts de service endommagés – le poteau ou le tube couvert utilisé pour attacher les lignes électriques aux maisons et aux entreprises individuelles.

“Je sais que c’était une tempête historique pour nous, contrairement à tout ce que nous avons jamais connu”, a-t-elle déclaré. “Je sais que vous êtes secoué par ce qui se passe dans votre vie, votre travail et votre famille… Fiona nous a frappés plus durement que n’importe quelle autre tempête de nos 100 ans d’histoire.”

Lors de la conférence de presse, le premier ministre Dennis King a confirmé que sa maison était toujours sans électricité, bien qu’il ait déclaré que sa famille avait un générateur.

“Je peux m’identifier à ceux qui sont frustrés”, a-t-il déclaré. « Quand je suis parti ce matin, nous n’avions pas d’électricité…. Regarde mes cheveux. Je n’ai pas pu me laver et me raser autant que je le voudrais. Mais je vais bien. Je suis plus préoccupé par le reste de l’Île-du-Prince-Édouard.

En Nouvelle-Écosse voisine, un porte-parole de Nova Scotia Power a déclaré que la «majorité» des clients du service public auraient leur électricité rétablie d’ici vendredi. Cependant, a déclaré Matt Drover, «certaines poches» de la province devraient attendre le week-end ou «la semaine prochaine».

Plus tôt dans la journée, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré qu’il avait demandé plus d’aide à l’armée. “Je comprends que nous avons plus de 300 militaires sur le terrain, et j’en suis reconnaissant au gouvernement fédéral, mais nous avons besoin de bien plus”, a-t-il déclaré aux journalistes après une réunion du cabinet.

« Dans une province où nous avons environ 10 000 militaires stationnés ici, je crois personnellement que presque chacun de ces gens laisserait tomber tout pour aider leurs concitoyens néo-écossais, si on leur demandait.

Mercredi, le premier ministre a critiqué les entreprises de télécommunications qui desservent la Nouvelle-Écosse, affirmant qu’elles n’avaient pas coopéré adéquatement avec l’équipe de gestion des urgences de la province, une accusation démentie par Bell Aliant, Telus, Eastlink et Rogers.

Jeudi, Houston a déclaré que les entreprises devraient s’excuser.

“J’aurais au moins aimé entendre les entreprises de télécommunications dire qu’elles peuvent faire mieux et qu’elles sont désolées”, a-t-il déclaré. “Mais les entendre dire que tout était génial, c’est bien en deçà de ma propre expérience personnelle et des expériences que les Néo-Écossais m’ont racontées.”

À Charlottetown, King a déclaré qu’il croyait que les entreprises de télécommunications auraient pu faire un meilleur travail, mais il n’a pas donné de détails.

“Nous avons appris qu’il y a des choses auxquelles nous devons être mieux préparés à l’avenir”, a déclaré le premier ministre. « Je pense que les opérateurs télécoms ont un rôle à jouer là-dedans…. Je ne suis pas sûr que, alors que nous essayons de ramener les gens à une sorte de vie normale, il soit maintenant temps de commencer à lancer des flèches et à provoquer des combats.

À Ottawa, la ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que 700 militaires au Canada atlantique aidaient à nettoyer les débris, à rouvrir les routes, à vérifier les résidents et à évaluer les dommages. Des troupes supplémentaires sont en attente, ainsi que des navires et des avions, a ajouté le ministre.

La ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, a déclaré que 180 des 706 ports pour petits bateaux de la région étaient sur le chemin de la tempête, et elle a déclaré que le ministère connaissait au moins 99 ports qui sont partiellement opérationnels et cinq qui ne le sont plus. De plus, Murray a déclaré que des travaux étaient en cours dans de nombreux ports pour retirer des dizaines de navires coulés ou échoués.

“Cela va être une entreprise très coûteuse”, a déclaré jeudi le député de Terre-Neuve Gudie Hutchings lors d’une réunion d’information des ministres. “Et nous devons reconstruire de manière plus sûre, plus forte et meilleure pour nos pêcheurs, pour nos agriculteurs, pour nos communautés et, surtout, pour nos résidents.”

Hutchings représente la région qui comprend Port aux Basques, à Terre-Neuve, où Fiona a détruit plus de 70 maisons, dont certaines ont été emportées en mer par une onde de tempête record samedi matin. La tempête a coûté la vie à une femme de 73 ans, qui a été emportée par la mer lorsqu’une vague a inondé sa maison et détruit son sous-sol.

À Charlottetown, certaines rues sont restées fermées jeudi en raison de débris dangereux, de lignes électriques tombées et d’arbres endommagés. Les résidents de l’île ont de nouveau été invités à limiter leurs déplacements aux déplacements essentiels.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial a confirmé jeudi avoir reçu 164 rapports de dommages, la plupart provenant d’une zone s’étendant de la frontière de la Nouvelle-Écosse, le long du détroit de Northumberland jusqu’à la péninsule acadienne.

—Michael MacDonald, La Presse Canadienne

