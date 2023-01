Services publics : aucune fuite de gaz n’a été trouvée près de l’explosion qui a rasé 3 maisons

PHILADELPHIE (AP) – Les responsables des services publics affirment n’avoir trouvé aucune fuite de gaz naturel à proximité d’une explosion qui a détruit trois maisons dans un quartier du nord-est de Philadelphie et envoyé cinq personnes dans des hôpitaux quelques heures après le début de la nouvelle année.

Des responsables de Philadelphia Gas Works se sont entretenus avec plus de 100 personnes lors d’une réunion mercredi soir au sujet de l’explosion de dimanche à 3 heures du matin à Port Richmond qui a réduit deux bâtiments en décombres et en a laissé un troisième prêt à être démoli. Plus de 40 autres maisons et un certain nombre de voitures à proximité ont également été endommagées, ont indiqué des responsables.

Le chef adjoint des pompiers, Charles Walker, a déclaré que deux personnes avaient réussi à se libérer, mais qu’une personne avait dû être extraite des décombres. Cinq personnes ont été transportées à l’hôpital, dont deux avec des blessures graves, ont indiqué les autorités.

La porte-parole de PGW, Melanie McCottry, a déclaré que le service public est responsable des conduites de gaz le long des routes et des conduites de service qui alimentent le compteur d’une propriété ainsi que des infrastructures le long d’autres rues, et que toutes semblaient en “bon état de fonctionnement”.

Cependant, tout ce qui dépasse le compteur relève de la responsabilité du propriétaire et les responsables ne peuvent pas déterminer l’état des tuyaux ou des appareils au-delà du compteur dans aucune des propriétés, a déclaré McCottry. D’autres tests étaient prévus lorsque les pompiers et les responsables des licences et de l’inspection de la ville l’autorisent, a-t-elle déclaré.

La Pennsylvania Public Utility Commission a déclaré mercredi que les informations étaient préliminaires et pourraient changer à mesure que l’enquête se poursuivait, mais qu’une enquête complète pourrait prendre un an ou plus.

The Associated Press