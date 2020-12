La chancelière allemande Angela Merkel a ordonné des restrictions plus strictes sur Covid-19 après que l’actuel «lockdown lite» n’a pas réussi à arrêter la propagation des infections.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 16 décembre et dureront jusqu’au 10 janvier. Tous les commerces et services non essentiels, comme les salons de coiffure, seront fermés. Les écoles sont invitées à renvoyer les étudiants chez eux et à poursuivre les cours en ligne, tandis que les employeurs sont invités à autoriser les travailleurs à travailler à distance.

Les garderies fermeront également, mais les parents pourront prendre des vacances payées pour s’occuper de leurs enfants. Il sera interdit aux gens de boire de l’alcool en public et d’acheter des feux d’artifice pour le réveillon du Nouvel An.

«Nous avons été obligés d’agir et agissons maintenant», Merkel a déclaré aux journalistes, expliquant que les mesures existantes étaient « pas assez. »

Les Allemands vivent sous un verrouillage national partiel, surnommé «lockdown lite», depuis six mois, et on s’attendait à ce que des restrictions plus strictes soient annoncées.

Aussi sur rt.com Un groupe de protestation allemand anti-lockdown placé sous observation par les services de renseignement – rapports

Les responsables ont précédemment accepté de permettre une certaine clémence pendant la saison des fêtes. Mais les dirigeants régionaux ont par la suite appelé à un sommet d’urgence afin de persuader Merkel d’adopter des règles plus strictes dans les semaines précédant Noël.

Le chef de la Bavière, Markus Soeder, a déclaré que l’Allemagne «Deviendrait rapidement« l’enfant à problèmes »de toute l’Europe», à moins que des mesures urgentes ne soient prises contre Covid-19.

En vertu des nouvelles règles, les membres de la famille proche seront toujours autorisés à célébrer ensemble du 24 au 26 décembre.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a atteint un record pour une deuxième journée consécutive en Allemagne, lorsque 29 875 nouvelles infections ont été signalées vendredi par l’Institut Robert Koch.

Vendredi, le bilan quotidien des morts a presque dépassé les 600, quelques jours à peine après que Merkel a prononcé un discours passionné au parlement, affirmant que 500 décès par jour en Allemagne étaient « Un prix trop élevé » à payer pour avoir autorisé les achats de Noël.

Aussi sur rt.com Les hôpitaux allemands regorgent de 40% de patients Covid-19 en plus dans les USI que lors de la 1ère vague

Dans le même temps, des médecins et des infirmières ont déclaré aux médias allemands que les hôpitaux étaient sur le point de « effondrer » en raison de l’afflux renouvelé de personnes présentant des symptômes sévères de Covid-19.«Nous avons des zones où la capacité de l’unité de soins intensifs n’a laissé que 5 à 10% de lits ouverts. Cela ne suffit pas pour couvrir le large éventail de patients gravement malades »,Uwe Janssens, le chef de l’Association allemande des soins intensifs et de la médecine d’urgence (DIVI), a déclaré à Deutsche Welle.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!