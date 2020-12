Vous rencontrez des difficultés pour accéder à Gmail, YouTube ou à d’autres produits Google? Ce n’est pas que toi.

Plusieurs services Google étaient en panne lundi matin mais ont depuis été restaurés, selon Google.

Selon les rapports sur Down Detector, un site qui suit les pannes de service, les problèmes impliquant des produits tels que Gmail, YouTube, Google Drive et YouTube TV ont commencé vers 6h30 HE.

Le tableau de bord d’état du lieu de travail de Google a confirmé que tous ses services rencontraient des problèmes, notant qu’il était conscient des problèmes. Une mise à jour publiée une heure après les premiers rapports de pannes a déclaré que les services revenaient pour certains utilisateurs de Google et qu’ils « s’attendent à une résolution pour tous les utilisateurs dans un proche avenir ».

Les rapports Down Detector des utilisateurs ont signalé de nombreux problèmes liés à la tentative de connexion aux services Google.

