Services fixés pour le kayakiste d’Erie qui s’est noyé mardi à Dixon – Shaw Local

ERIE – Des services sont fixés pour Jim Shirk, 40 ans, le kayakiste qui s’est noyé mardi dans la Rock River à Dixon.

Shirk, d’Erie, a été directeur de l’ingénierie chez Sewer Equipment à Dixon pendant plus de 21 ans.

Son corps a été retrouvé vers 11 h 40 mercredi à Riverside Mobile Estates, à plusieurs kilomètres en aval du quai de l’avenue Custer, où il s’était arrêté l’après-midi précédent. Sa famille a signalé sa disparition vers 21 heures mardi.

Les visites auront lieu de 15 h à 20 h lundi au salon funéraire Gibson-Bode à Erie, avec des services privés au cimetière d’Erie.

Shirk, diplômé du lycée Erie en 2000, laisse dans le deuil sa mère, Darlene Campbell, d’Albany; son père, Ron Shirk, et sa femme, Teah Shirk, tous deux d’Erie, et ses frères et sœurs, Nate Shirk, Kara Mortensen, Chris Stover et Bre Hansen.

