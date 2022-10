Services de streaming en octobre : vous voudrez peut-être les annuler

Qu’y a-t-il sur votre liste de surveillance en streaming ce mois-ci ? Octobre pourrait vous faire découvrir des émissions de télévision et des films sur le thème d’Halloween pour la saison, mais vous n’êtes pas obligé de regarder films d’horreur se divertir.

Netflix apporte des arrivées comme L’observateur et deux inquiétants Série Jeffrey Dahmer cet automne, mais cela ne vous incitera peut-être pas à rester avec le streamer ce mois-ci. Cependant, Hellraiser, Michael Myers et Werewolf by Night pourraient vous faire payer pour des plateformes rivales.

Chaque mois, je partage des conseils sur les services de streaming à annuler ou à conserver, en fonction de leurs nouvelles versions, de leur prix et de leur gamme actuelle. À moment où nous sommes tous plus attentifs à dépenservous pensez peut-être à supprimer quelques abonnements au streaming. J’aimerais proposer ma stratégie : Baratter comme de la glace.

Qu’est-ce que c’est, exactement ? Abonnez-vous pour une période, résiliez, choisissez un autre service, puis réabonnez-vous en gardant vos favoris en rotation. N’hésitez pas à choisir un ou deux incontournables pour l’année et à traiter les fournisseurs de streaming supplémentaires comme des modules complémentaires saisonniers. L’avantage est que vous économisez de l’argent lorsque Netflix, Disney+, HBO Max et d’autres n’ont pas les films et les émissions que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de vos abonnements mensuels. La rotation peut ne pas fonctionner si vous partagez vos comptes avec des personnes extérieures à votre foyer, mais si vous pouvez mettre au point un système avec votre clique de streaming, allez-y.

Voici mes recommandations sur les streamers à conserver ou à annuler pour octobre en fonction des nouvelles émissions de télévision et des films arrivant sur chaque plateforme. Il existe une sélection de titres non effrayants diffusés sur divers services de streaming. Mais attention le 10 octobre hausse des prix pour Hulu, ce qui augmentera votre facture mensuelle jusqu’à 8 $ pour le plan financé par la publicité, et de 13 $ à 15 $ pour la version sans publicité. Vos goûts peuvent être différents, mais à tout le moins, je vous encourage à au moins envisager le concept de rotation pour épargner. C’est plus facile que vous ne le pensez.

Rotation des services de streaming Donjon Annuler HBO Max X Hulu X Apple TV Plus X Disney+ X Netflix X Paramount Plus X Première vidéo X Paon X Starz X

Ouais, gardez HBO Max et éventuellement ces autres services de streaming

HBO Max : Dans une synchronisation parfaite, Maison du Dragon se termine le 23 octobre et Le Lotus Blanc saison 2 premières le 30 octobre. Cela devrait valoir votre argent ce mois-ci, mais les fans de basket voudront peut-être regarder le documentaire de Jeremy Lin Au jardin le 11 octobre. Pour les enfants, Trick or Treat Scooby-Doo ! débarque le 15 octobre.

Hulu : Mis à part The Handmaid’s Tale, la seule raison de garder Hulu après le 7 octobre est pour les émissions de réseau et les anime. La gamme comprend My Hero Academia saison 6 (1er oct.), toutes les saisons de Schitt’s Creek (3 oct.), un film de redémarrage Hellraiser (7 oct.), The Good Doctor saison 6 (4 oct.) et Grey’s Anatomy et Station 19 ont de nouvelles premières de saison (oct. sept). Homme à la tronçonneuse débarque le 11 octobre, et Rosaline, l’original Hulu sur l’ex de Roméo, sort le 14 octobre. Notez que vous pouvez regarder des anime sur Crunchyroll pour le même prix – 8 $ par mois.

Netflix : J’ai mis Netflix dans la colonne Keep ce mois-ci, mais cela vaut peut-être la peine de le laisser tomber pour économiser environ 15 $. Voici les nouveautés : l’adaptation cinématographique de Stephen King, Mr. Harrigan’s Phone, sort le 5 octobre, suivie de la fille la plus chanceuse de Mila Kunis le 7 octobre. La série télévisée Midnight Club arrive le 8 octobre et The Watcher (pas The Witcher) en octobre. 13. Le film très attendu L’école du bien et du mal débarque le 19 octobre, tout comme la saison 3 de Love is Blind. Jessica Chastain et Eddie Redmayne, Wendell & Wild (28 oct.) ou Big Mouth saison 6 (28 oct.).

Première vidéo : Thursday Night Football continue et The Rings of Power termine sa première saison le 14 octobre. Vous avez probablement déjà cet abonnement inclus dans votre abonnement Prime.

Disney+ : Est-ce que tu regardes toujours Andor, ou allez-vous attendre et vous gaver en novembre ? La saison 33 des Simpsons débute le 5 octobre et Werewolf by Night, le film d’horreur de Marvel arrive le 7 octobre. She-Hulk se termine le 13 octobre, New Mutants sort le 14 octobre et Dancing With the Stars continue. Annulez Disney Plus après She-Hulk ou attendez la fin d’Andor en novembre. Mais si vous aimez Hocus Pocus 2, il y a une chance que votre famille le revoie tout le mois d’octobre.

Annulez ces services de streaming en octobre



Starz : Sauf si vous regardez La Reine Serpentannulez Starz après la fin de Raising Kanan le 23 octobre.

Paramount Plus : Certains fans voudront peut-être diffuser des jeux NFL ou des émissions CBS comme Blue Bloods, SWAT, The Equalizer ou NCIS: Los Angeles. Star Trek: Prodigy sort le 27 octobre. Pour les geeks d’horreur, une grande quantité de films effrayants arrivent ici, notamment Scream 1-3, The Grudge, The Devil Inside et plus encore. Et nous savons que la bande-annonce a déçu de nombreux fans, mais Monster High: The Movie sort le 6 octobre. Bingez les dessins animés sur ce service si vous préférez – sinon sautez votre abonnement Paramount Plus ce mois-ci.

Paon: La seule chose que vous voudrez peut-être voir ici est Chucky saison 2 (5 octobre) ou Halloween se termine le 14 octobre. J’espère que vous avez décroché cette offre de 2 $ pour obtenir Peacock Premium. Si la NFL, Michael Myers ou Chucky ne frappent pas pour vous, annulez Peacock.

Apple TV Plus : Il ne se passe pas grand chose à part la saison 1 de Shantaram avec Charlie Hunnam. Les choses devraient reprendre en novembre et décembre pour Apple TV Plus, mais si vous aimez Charlie Brown, diffusez C’est la grande citrouille, Charlie Brown pour Halloween.

Économisez de l’argent en étant patient

Si vous n’êtes pas quelqu’un qui reçoit régulièrement du FOMO, une méthode intelligente consiste à attendre que la majeure partie ou tous les épisodes de votre série préférée atterrissent sur une plate-forme. De cette façon, plutôt que de payer un service pendant plusieurs mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pendant un mois. Et puis répétez le cycle à nouveau.

À titre d’exemple, il y a 12 épisodes de Chainsaw Man pour la saison 1. La finale est diffusée en décembre, donc tous les épisodes seront disponibles en streaming à ce moment-là. Bien qu’il soit diffusé le 11 octobre et se prolonge en hiver, pourquoi payer pour trois mois de Hulu alors que vous pouvez attendre de le regarder en entier à tout moment en décembre ? Le même principe s’applique à la série de 10 épisodes de The Handmaid’s Tale. Vous pouvez tout manger en novembre. Si l’une d’elles est la seule série que vous souhaitez regarder pendant cette période, il est logique d’être patient pour économiser de l’argent.

Calculez ce que vous dépensez chaque mois sur les services de streaming. C’est probablement plus de 50 $. Netflix coûte 10 $ à 20 $, Disney Plus coûte entre 3 $ et 8 $ selon les forfaits, HBO Max coûte 10 $ à 15 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 9 $. Les autres ont un taux de base de 5 $ par mois. Si vous décidez d’effectuer une rotation, définissez un rappel de calendrier pour vous rappeler quand il est temps de vous réabonner ou d’annuler. Nous vous verrons en novembre pour une autre répartition du streaming, et assurez-vous de consulter nos recommandations sur le meilleurs VPN gratuits et films d’horreur sur HBO Max.