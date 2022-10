Services de gestion informatique de Technology Made Easy – Shaw Local

Technology Made Easy propose une suite complète de services informatiques gérés conçus pour simplifier la gestion de votre infrastructure technologique. Nous vous couvrons, de l’assistance à distance et de la gestion des correctifs à la sécurité des terminaux et à la sauvegarde des données. Notre équipe d’experts vous aidera à choisir un ensemble de services adapté à votre entreprise.

Sécurité des terminaux

Dans le monde d’aujourd’hui, s’assurer que vos terminaux sont sécurisés est plus critique que jamais. La sécurité des terminaux protège les appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes contre les logiciels malveillants et autres menaces. Notre service de sécurité des terminaux gérés vous aidera à choisir la bonne solution de sécurité pour votre entreprise et à la mettre en œuvre pour minimiser les perturbations de vos opérations.

Gestion des correctifs

Comme le savent tous ceux qui ont été victimes d’une faille de sécurité logicielle, il est essentiel de maintenir vos systèmes à jour pour vous protéger contre les attaques. C’est pourquoi notre service de gestion des correctifs est essentiel à notre offre de sécurité. Avec notre service de gestion des correctifs, vous pouvez être assuré que vos systèmes sont toujours à jour et protégés contre les dernières menaces.

Sauvegarde des données et reprise après sinistre

En cas de sinistre, il est essentiel de disposer d’un plan de sauvegarde et de reprise après sinistre fiable. Vous souhaitez relancer rapidement votre activité. Notre service de sauvegarde des données et de reprise après sinistre comprend des sauvegardes régulières de vos données et des procédures de restauration testées et vérifiées afin que vous puissiez être sûr que vos données sont en sécurité en cas d’urgence.

Assistance à distance

Notre équipe de professionnels de l’informatique certifiés peut fournir une assistance à distance pour tous vos besoins informatiques. Que vous rencontriez un problème avec votre messagerie, que vous ayez besoin d’aide pour installer un logiciel ou que vous ayez simplement une question sur l’utilisation d’un programme particulier, nous sommes là pour vous aider. Nous nous connecterons à votre ordinateur à distance et résoudrons le problème le plus rapidement possible.

Notre équipe Technology Made Easy travaillera avec vous pour personnaliser un ensemble de services qui répond aux besoins uniques de votre entreprise. Contactez-nous au 815-993-1005 dès aujourd’hui pour en savoir plus sur notre gamme complète de services informatiques gérés.

TME | La technologie simplifiée

4309, promenade Mahoney

Pérou, IL 61354

www.tme2011.com