ServiceNow coule après que le PDG a averti que les entreprises technologiques mondiales ne pourront pas dépasser le dollar fort

Les actions de ServiceNow, qui aide les entreprises et les organisations à numériser leurs flux de travail, ont chuté de 13 % mardi après les commentaires de McDermott, qui se voulaient une observation globale de l’industrie, et non des nouvelles spécifiques à ServiceNow, car l’entreprise était dans une période calme avant de publier son dernier résultats trimestriels le 27 juillet.

“Vous êtes à 41 ans d’inflation élevée. Le dollar en ce moment est le plus élevé depuis plus de deux décennies. Nous avons des taux d’intérêt en hausse. Les gens s’inquiètent pour la sécurité. Vous avez une guerre en Europe. Donc, l’ambiance est pas génial”, a déclaré McDermott dans une interview diffusée sur “Mad Money” après la cloche de clôture lundi.

Les actions technologiques ont été bouleversées dans un marché boursier aux prises avec des troubles géopolitiques, une inflation élevée, les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et les fermetures provoquées par Covid en Chine. Plusieurs géants de la technologie devraient publier leurs résultats trimestriels au cours du mois prochain, donnant le ton au reste de l’industrie.

Cependant, McDermott est resté catégorique sur le fait que les entreprises technologiques sont la clé pour aider l’économie américaine à traverser et à traverser cet environnement turbulent.

“Quand vous pensez à l’énergie, et à la dislocation causée par la guerre en Europe, et à cette nouvelle priorisation dont je parle, vous allez voir des cycles plus longs [to close deals] en Europe. Nous l’avons vu”, a déclaré McDermott. “Mais cela ne change pas fondamentalement le récit selon lequel la technologie est le seul moyen de couper les vents de travers.”

La redéfinition des priorités à laquelle il fait référence est l’augmentation de la demande d’un retour sur investissement rapide – un autre symptôme de prudence dans l’environnement actuel.

“Il y a un nouveau niveau ou une nouvelle hiérarchisation dans l’entreprise. Et j’ai vu cela, en fait depuis notre dernière rencontre, Jim, passer à la vitesse supérieure. Où les entreprises disent d’abord” sur quelles plateformes voulons-nous parier “, puis essayez pour trier leurs priorités, a déclaré McDermott.

“Il y a un filtre sur tout cela maintenant. Et c’est un retour sur investissement rapide. Et si vous ne pouvez pas y mettre une architecture qui donne au client un retour sur investissement rapide, il y a de fortes chances que vous soyez reporté”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Stifel a déclaré mardi dans une note qu’il pensait que la société réduirait “susceptiblement” ses attentes lorsqu’elle publiera ses résultats, citant les commentaires de McDermott sur la redéfinition des priorités. La banque d’investissement s’attend également à ce que d’autres entreprises du secteur lui emboîtent le pas dans les semaines à venir.