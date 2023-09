« Service précieux » | Actualités, Sports, Emplois

Blotti parmi les caméras et les microphones des journalistes lors d’un point de presse avec l’ancien gouverneur de l’État Andrew Cuomo, le très réputé directeur de l’information de la radio de Dunkerque-Fredonia commençait à s’impatienter. Un jour de février 2016, alors que l’accent était censé être mis sur les développements futurs dans le nord du comté de Chautauqua, les membres des médias du plus grand marché de télévision de la région avaient fixé leur agenda sur le projet SolarCity à Buffalo, qui éprouvait des difficultés financières après avoir reçu plus de 750 $. millions de dollars de financement public.

Alors que les réponses et les excuses sur le sujet dominaient le briefing, Dave Rowley, du WDOE, a eu le dernier mot en posant au gouverneur la question la plus importante pour la région à l’époque. Quel avenir pour la centrale électrique récemment mise en veilleuse, le plus gros contribuable, de Dunkerque ?

Cuomo semblait apprécier la diversion. « Nous avons eu des conversations avec NRG et nous avons apporté le soutien de l’État à NRG, convaincus que NRG se transformerait en usine à gaz », » a-t-il fait remarquer ce jour-là au lycée de Dunkerque. «C’était la base de la relation. NRG a alors décidé, pour une raison ou une autre, de ne pas donner suite à ce projet. L’État avait fait preuve d’accommodement envers NRG. En attendant, nous allons perdre des emplois dans l’ouest de l’État de New York, nous allons perdre des impôts. … Nous avons pris des dispositions en partant du principe qu’ils ne fermeraient pas boutique. Et NRG, ces grandes entreprises ont l’attitude qu’elles peuvent faire ce qu’elles veulent et ensuite elles passent à autre chose.

Cette réponse, motivée par l’une des voix radiodiffusées les plus importantes du comté de Chautauqua, a révélé une tension entre la société centrale et l’État. Cela a également marqué la fin de l’investissement de NRG dans son emplacement le long du lac Érié.

Ce fut un moment monumental pour Rowley, très respecté et apprécié. Mais, à ses yeux, il ne faisait que son travail pour la communauté qu’il servait.

Il y a deux semaines, le diffuseur de 42 ans a annoncé que ce serait aujourd’hui sa dernière apparition à l’antenne avec son partenaire de longue date de l’émission matinale, Dan Palmer. Son départ met fin au duo de radios matinales le plus ancien – celui qui a débuté il y a 31 ans – dans l’ouest de New York.

« Toutes ces années, j’ai travaillé tôt le matin, donc je devais me lever à 15 h 30 ou 16 heures » » dit Rowley. « C’est quelque chose que je ne manquerai pas du tout. »

Ces derniers jours, le journaliste a reçu des éloges et des éloges pour son souci du détail. Le 19 septembre, le maire de Dunkerque, Wilfred Rosas, a salué le travail de Rowley en tant que « un service précieux pour notre gouvernement municipal avec intégrité et impartialité » tout en proclamant aujourd’hui comme «Journée Dave Rowley» à Dunkerque. Les membres de l’Assemblée législative du comté de Chautauqua ont également exprimé leur gratitude pour son dévouement lors de la réunion de mercredi.

La carrière de Rowley dans le secteur a commencé de manière inquiétante en 1981 au sein de la WBUZ-AM, aujourd’hui disparue, à Fredonia. Lors de son premier jour d’animation de l’émission matinale, le présentateur de nouvelles ne s’est jamais présenté. Il l’a fait fonctionner, remplissant les deux rôles avant de rejoindre en 1985 le WKSN à Jamestown et de travailler avec son directeur de l’information, Dan Fischer.

Ce mandat a été l’un des moments les plus mémorables de Rowley. En 1987, l’Institution Chautauqua a accueilli plus de 200 visiteurs soviétiques et des centaines d’Américains dans ce qu’on a appelé un « de personne à personne » conférence sur les relations entre les deux superpuissances.

« C’était excitant. … À ce jour, je pense que c’était l’un des événements les plus marquants », Rowley se souvient avec enthousiasme. «Cela a marqué l’histoire et cela a peut-être contribué, à terme, à la fin de la guerre froide.»

Arrivé au WDOE en 1992, Rowley a savouré l’accueil en semaine « Le comté aujourd’hui » programme qui passe maintenant par le « Point de vue » sobriquet. Certains de ses invités préférés au cours des premières années comprenaient les anciens dirigeants du comté Andrew Goodell et Mark Thomas. Il était également fier d’avoir interviewé le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul 11 ​​fois dans le cadre du programme pendant la pandémie de COVID.

Rowley était également en contact – par téléphone – avec Richard Simmons, un fanatique du fitness, qui avait une notoriété beaucoup plus élevée dans les années 1970 et 1980. «J’ai une cassette de cette interview» il a dit. « Je ne pense pas qu’il y ait vraiment quelque chose de mémorable à ce sujet. »

En termes de couverture médiatique, Rowley a fait la chronique des bons et des mauvais moments. Il a aidé à couvrir l’olympienne locale Jenn Suhr, qui a remporté la médaille d’or au saut à la perche en 2012. Il était présent lorsque l’horrible incendie du temple maçonnique a eu lieu en 2010 dans le centre-ville de Dunkerque. Il a couvert la crise du VIH dans le comté à la fin des années 1990, impliquant Nushawn Williams.

Mais son événement le plus mémorable a captivé la région pendant cinq mois de 2006, lorsque Ralph Phillips était en liberté d’avril à septembre.

«Je n’aurais jamais pensé que je serais à WDOE pendant 31 ans. … Il est rare de rester au même endroit aussi longtemps », il a dit. « Mais j’ai apprécié les gens, les auditeurs. »

Outre Palmer, qui est membre du Temple de la renommée des radiodiffuseurs de l’État de New York, Rowley a remercié sa femme, Cheryl, pour son formidable soutien tout au long de sa carrière. Il a également souligné son admiration pour son collègue Terry Frank, qui travaille chez WJTN et Media One depuis 34 ans.

« Les gens dépendent encore de (la radio et des journaux) pour ce qui se passe localement. » » dit Rowley. «Même à l’heure des médias sociaux, les gens recherchent une source fiable, cohérente, locale et qui fait preuve d’une certaine attention envers leur communauté.»

John D’Agostino est rédacteur en chef de The Post-Journal, OBSERVER et Times Observer à Warren, Pennsylvanie. Envoyez vos commentaires à jdagost[email protected] ou appelez le 716-487-1111, poste 20. 253.







