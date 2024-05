Service national expliqué : Rishi Sunak dévoile le plan électoral conservateur

Rishi Sunak a déclaré que le projet favoriserait « un sens commun du but parmi nos jeunes et un sentiment renouvelé de fierté pour notre pays ».

Les travaillistes ont qualifié ce plan de « gadget » et d’autres partis ont critiqué le gouvernement pour son bilan en matière de réduction des effectifs.

Mais cela obligerait les gens, par la loi, à suivre un programme communautaire sur une période de 12 mois, ou à s’inscrire à un programme de formation militaire d’un an, lorsqu’ils atteignent 18 ans.

Le nom est tiré de la formation militaire obligatoire que les hommes britanniques âgés de 17 à 21 ans devaient suivre entre 1949 et 1960.

À l’époque, le service national signifiait 18 mois de formation militaire et quatre ans passés sur une liste de réserve, ce qui signifie qu’ils pouvaient être appelés au combat à court terme.

Personne n’ira en prison pour ne pas avoir participé, a déclaré M. Cleverly, mais des sanctions non pénales seront imposées à ceux qui refusent.

On ne sait pas non plus si les personnes qui suivent des études ou qui travaillent à temps plein seraient obligées d’y participer ou si elles pourraient différer leur achèvement.