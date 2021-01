Quelques jours après que le Washington Post ait fait valoir que des chèques de relance de 2 000 $ seraient trop pour l’Américain ordinaire, ses journalistes ont sonné la nouvelle année avec style, recevant 2 021 $ de bonus pour leur «service exceptionnel» l’année dernière.

Le Washington Post, propriété de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, a déclenché une tempête de controverse la semaine dernière lorsque son comité de rédaction – considéré comme la voix du journal – s’est prononcé contre le passage des chèques de secours de 600 $ autorisés par le Congrès à 2000 $. Bien que le président Trump et les démocrates à Capitol Hill soient favorables à l’augmentation des paiements (les dirigeants républicains veulent que les chèques les plus somptueux soient liés à une répression des géants de la technologie de la Silicon Valley et à une enquête sur des fraudes électorales présumées, comme Trump l’avait initialement proposé) Le Washington Post a appelé un paiement de 2000 $ « mauvaise idée. »

Le comité de rédaction a plutôt écrit que les fonds de secours devraient aller aux gouvernements des États et aux sociétés pharmaceutiques développant des vaccins. Même les chèques de 600 $, c’est trop, ont-ils continué, se plaignant que les bénéficiaires économiseraient plutôt que dépenseraient la modeste aubaine.

Les journalistes du Washington Post ne comptent cependant pas sur le Congrès pour payer les factures. Jose Del Real, un journaliste politique du journal, a révélé vendredi que « Chaque employé du Washington Post recevra une prime spéciale d’un montant de 2 021 $ la semaine prochaine, par e-mail de Fred Ryan, notre éditeur. »

Les bonus ont été attribués en guise de «Gratitude pour votre service exceptionnel à travers les défis de 2020», Del Real a continué.

Le Washington Post n’a pas infligé de licenciements massifs à ses travailleurs l’année dernière. Son propriétaire, Jeff Bezos, a augmenté sa fortune personnelle de plus de 70 milliards de dollars lors de la pandémie de coronavirus. Déjà l’homme le plus riche du monde, Bezos vaut désormais près de 200 milliards de dollars.

En ce qui concerne la « un service hors norme » mis en place par les employés de la poste, qui comprenait une opposition à la première série de contrôles de relance du gouvernement en mars. À l’époque, les chèques de 1200 $ étaient tout autant « mauvaise idée » sous forme de paiements de 2000 $ ou 600 $, avec l’auteur Steven Pearlstein les appelant «Un stratagème cynique du président Trump et des dirigeants républicains au Congrès pour acheter les prochaines élections», et affirmant que le travailleur américain moyen « Ne peut même pas dépenser ce qu’il gagne » à cause de la fermeture des restaurants et des magasins.

Le tweet de Del Real a provoqué une réaction furieuse en ligne. « Mec, lis peut-être dans la salle et réfléchis au fait que cela ressemble à de la jubilation après avoir fait un éditorial disant au reste d’entre nous que c’est une mauvaise idée d’obtenir plus d’argent, » on a écrit.

