Service du Memorial Day et petit déjeuner dimanche – Shaw Local

Le dimanche 26 mai, à 9 heures, un service commémoratif aura lieu au cimetière de l’ouest de Lisbonne pour honorer tous les anciens combattants.

Ce service est ouvert à tous. Veuillez apporter des chaises de jardin si nécessaire.

Un petit-déjeuner suivra dans la salle des bourses de l’église de l’ouest de Lisbonne. Le culte régulier commencera à 10h30 dans le sanctuaire de l’église.

Tout le monde est le bienvenu.

Messe ou commémoration prévue Memorial Day

Le père Ed Howe, pasteur, et les paroissiens de l’église Immaculate Conception célébreront la messe au cimetière Mount Carmel à 9 h le jour du souvenir, le lundi 27 mai.

Cette messe sera en souvenir des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au service de leur pays et aussi en mémoire et en action de grâce pour les fidèles défunts qui faisaient partie de la famille de la paroisse Immaculée Conception au cours des 161 dernières années.

Tous sont invités à cette messe. Veuillez apporter vos propres chaises de parterre.

En cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église au 600 E. Jackson St.

La messe du Memorial Day aura lieu au cimetière

Pour célébrer le Memorial Day, la paroisse St. Mary Immaculate célébrera la messe du matin à 9 h le lundi 27 mai au cimetière St. Mary Immaculate, 1519 N. Naperville / Plainfield Road, Plainfield.

Chacun est invité à apporter une chaise de jardin.

En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église à 9 h. Veuillez noter qu’il n’y aura PAS de messe matinale à 7 h 30 ce jour-là.

Le cimetière St. Mary Immaculate est à environ un mile au nord-est de l’Illinois 59 et à un mile au sud-ouest de la 135th St. à Plainfield.

L’église St. Mary Immaculate est située au 15629 South Illinois 59, à Plainfield.

« Vente de sous-sol » prévue pour la fin de ce mois

L’église luthérienne de la paix, 101 Candlelight Lane, Morris, aura sa «vente de sous-sol» semestrielle les 30, 31 mai et 1er juin.

La vente comprendra également un café barbecue, une vente de pâtisseries et une tombola de couettes.

Si vous avez des articles propres et légèrement usagés que vous souhaitez donner (pas de vêtements pour adultes), veuillez appeler le (815) 942-1010 ou envoyer un courriel à [email protected].

La date limite pour les dons est le 20 mai.

Surveillez les petites annonces pour les dates / heures et des informations supplémentaires.

Mazon Methodists accueillera l’événement 5K le 1er juin

MAZON — La 3e course/marche annuelle Mazon United Methodist 5K Run/Walk aura lieu le 1er juin.

L’inscription le jour de la course et la prise en charge des participants préinscrits commenceront à 7 h 30 sous le pavillon du parc municipal de Mazon.

La course débutera à 9 h sur la rue Seneca à Mazon et suivra un parcours bien balisé et certifié. La pré-inscription est disponible sur www.active.com, ou par e-mail [email protected] pour un formulaire d’inscription. (La pré-inscription vous garantit un T-shirt.)

Des trophées seront décernés aux trois premiers hommes et femmes, et des médailles aux trois premiers dans chaque catégorie d’âge/sexe.

De plus, des tasses d’église seront remises aux gagnants du trophée et aux gagnants de la première place.

Procession marquera Corpus Christi le 2 juin

Le dimanche 2 juin, la paroisse St. Mary Immaculate de Plainfield célébrera la fête du Corpus Christi avec une procession eucharistique après la messe de 12h15.

Les processions eucharistiques sont une caractéristique principale et une tradition de la célébration de la fête par les fidèles depuis plus de 700 ans.

Cette année, lors de la fête du Corpus Christi, l’église marquera le 11e anniversaire de l’adoration eucharistique à la paroisse Sainte-Marie Immaculée.

Pour plus d’informations sur la fête du Corpus Christi ou l’adoration eucharistique au SMIP, appelez le (815) 603-2350 ou envoyez un courriel à [email protected]

La paroisse St. Mary Immaculate se trouve au 15629 S. Illinois 59, Plainfield.

Pour plus d’informations sur la paroisse St. Mary Immaculate, veuillez appeler le (815) 436-2651 ou aller sur www.smip.org.

Le service de guérison suivra la messe du 2 juin

Le dimanche 2 juin à 13 h 30, immédiatement après la messe de 12 h 15, un service de prière de guérison aura lieu à l’église St. Mary Immaculate.

Après une courte lecture des Écritures et une prière, chaque individu se verra offrir le sacrement de l’onction des malades.

Le service de guérison de juillet aura lieu à 13 h 30, le 7 juillet, le premier dimanche du mois.

La paroisse St. Mary Immaculate se trouve au 15629 S. Illinois 59, Plainfield.

Pour plus d’informations sur la paroisse St. Mary Immaculate, veuillez appeler le (815) 436-2651 ou aller sur www.smip.org.