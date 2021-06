Service de syndication GANNETT

USATODAY – Actualités Top Stories

Une communauté prospère

2021-06-12 15:29 UTC par USA AUJOURD’HUI

Faire le changement, ensemble.

09/06/2021 19:58 UTC par USA AUJOURD’HUI

Les meilleures villes pour les diplômés

Que s’est-il passé cette semaine ?

2021-04-30 02:50 UTC par USA AUJOURD’HUI

Quiz de l’actualité ✍️

Mois de la fierté

2021-06-14 14:13 UTC par USA AUJOURD’HUI

Nommer les drapeaux

Le Sud est plus vulnérable aux tornades mortelles alors que la terre, la mer, l’air et le gouvernement se heurtent

2021-06-17 02:07 UTC par USA AUJOURD’HUI

La terre, la mer, l’air et même le gouvernement contribuent à rendre le Sud plus vulnérable aux tornades meurtrières.

1 mort, 1 grièvement blessé après que le conducteur se soit écrasé dans la foule lors du défilé de la fierté en Floride

2021-06-20 02:49 UTC par USA AUJOURD’HUI

On ne savait pas immédiatement si le conducteur avait agi intentionnellement lors de l’incident de samedi soir qui a forcé l’annulation du défilé.

Simone Biles Photographe glamour : « Le patriotisme a de nombreux looks différents »

2021-06-19 13:15 UTC par USA AUJOURD’HUI

Glamour de Simone Biles montre à la fois son pouvoir de star et sa grâce. Il a été tourné par une femme noire qui voulait montrer que le patriotisme a plusieurs visages.

Les compagnies d’électricité du Texas ajustent les thermostats intelligents des résidents à des températures plus élevées. Voici pourquoi.

2021-06-19 22:30 UTC par USA AUJOURD’HUI

Certains propriétaires de thermostats intelligents au Texas ont découvert que les températures augmentaient, le tout à distance par leur compagnie d’électricité, selon les reportages de la télévision locale.

« Il est temps de réinitialiser »: Macy Gray propose de changer le drapeau américain le 10 juin

2021-06-19 19:58 UTC par USA AUJOURD’HUI

Macy Gray, Usher, Lupita Nyong’o et d’autres célébrités utilisent Juneteenth pour célébrer et diffuser des messages et des actions de sensibilisation.

« Nous ne connaissons pas la motivation »: un conducteur fonce sur des cyclistes lors d’une course en Arizona, en blessant au moins 6

2021-06-19 21:46 UTC par Arizona Republic

Des casques, des chaussures et des vélos froissés et cassés ont été éparpillés dans la rue après l’accident de samedi matin à Show Low, en Arizona.

Une confrérie du football : l’histoire de Black Players for Change

2021-06-19 18:51 UTC par Nashville Tennessean

Black Players for Change a eu un impact sur la MLS depuis le 17 juin 2020. Mais cela a également eu un impact sur la vie des membres en tant qu’hommes noirs.

Des vents violents, des tornades et des pluies torrentielles signalés alors que la dépression tropicale Claudette frappe certaines parties de la côte du golfe

2021-06-19 21:24 UTC par USA AUJOURD’HUI

Claudette a touché terre dans le sud-est de la Louisiane juste avant 7 heures du matin samedi et inonde les zones côtières de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama.

La variante Delta hautement contagieuse est susceptible de devenir dominante aux États-Unis, selon le directeur du CDC. Dernières mises à jour COVID-19

2021-06-19 18:33 UTC par USA AUJOURD’HUI

La Floride a obtenu une injonction préliminaire qui pourrait rendre les restrictions du CDC sur les croisières facultatives à partir du mois prochain. Mises à jour COVID-19.

« Notre gentil et bon garçon »: le premier chien Champ Biden décède, à l’âge de 13 ans, après des mois à la Maison Blanche

2021-06-19 19:24 UTC par USA AUJOURD’HUI

Tous les bons chiens vont au paradis, et Champ Biden, décédé samedi à l’âge de 13 ans, était un bon chien.

La même technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 pourrait aider à traiter le cancer

2021-06-19 12:55 UTC par USA AUJOURD’HUI

La lutte contre le COVID-19 s’est avérée une aubaine pour la recherche sur le cancer. Voici comment les scientifiques utilisent la même technologie d’ARNm pour attaquer les tumeurs.

Fête des pères : l’amour d’un grand-père cubain pour la famille demeure son plus grand héritage

2021-06-19 18:00 UTC par Bucks County Courier Times

Les cahiers de notre arrière-grand-père étaient remplis de joies, de frustrations, de nationalisation des fermes familiales et de la douleur trop familière aux familles immigrantes.

Euh ! Araignées et moustiques : Profil graphique 8 parasites domestiques d’été

2021-06-19 12:38 UTC par USA AUJOURD’HUI

Cafards, tiques et autres insectes de l’été qui peuvent prospérer dans votre maison. Voici ce que vous devez savoir sur chacun.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, oppose son veto à une partie du budget qui finance la législature après le débrayage des démocrates

2021-06-19 21:36 UTC par Austin American-Stateman

Le gouverneur a menacé de le faire après la fin de la session lorsque les démocrates de la Chambre ont quitté la chambre, provoquant l’expiration des projets de loi

Des statues «plus grandes que nature» de George Floyd dévoilées pour marquer le 15 juin dans les villes américaines

2021-06-20 00:06 UTC par USA AUJOURD’HUI

Plusieurs villes américaines ont dévoilé cette semaine de nouveaux monuments pour marquer Juneteenth et honorer la vie de George Floyd, Harriet Tubman et d’autres.

La co-animatrice de «The Bachelorette» Kaitlyn Bristowe dit qu’elle est «tellement malade» des téléspectateurs critiques

2021-06-19 22:23 UTC par USA AUJOURD’HUI

Kaitlyn Bristowe, qui co-anime actuellement la 17e saison de « The Bachelorette », a répondu jeudi aux tweets négatifs : elle en a « tellement marre ».

‘Miss Juneteenth’ est le rêve américain reporté: les moments les plus poignants du film

2021-06-19 18:10 UTC par USA AUJOURD’HUI

« Miss Juneteenth » est arrivée juste à temps en 2020, avec l’Amérique au milieu d’un soulèvement vocal centré sur le racisme et la brutalité policière.

Les étudiants LGBTQ ont besoin d’une éducation sexuelle inclusive – mais moins de 10% aux États-Unis la reçoivent, selon un rapport

2021-06-19 20:13 UTC par USA AUJOURD’HUI

Un nouveau rapport publié par un groupe d’organisations étudiantes LGBTQ suggère que l’urgence d’une éducation sexuelle inclusive est plus grande que jamais.

La guerre de Nixon contre la drogue a échoué depuis un demi-siècle. Il est temps d’en finir : Alexander Soros

2021-06-19 10:00 UTC par USA AUJOURD’HUI

Les politiques dures ont fait du tort aux minorités de manière disproportionnée pendant 50 ans. La consommation de drogues et la toxicomanie sont des problèmes de santé publique et devraient être traitées de cette façon.

Le jour de la fête des pères, je suis reconnaissant pour la leçon que mon fils m’a apprise et désolé d’avoir mis si longtemps à apprendre

2021-06-19 21:48 UTC par USA AUJOURD’HUI

À l’approche de la fête des pères, j’ai réalisé que je devais deux choses à mon fils après un an de vie pendant la pandémie.

Opinion: Cole Beasley et d’autres joueurs de la NFL manquent la marque dans le recul de la vaccination COVID-19

2021-06-19 12:22 UTC par USA AUJOURD’HUI

La NFL a poussé les joueurs à se faire vacciner et a créé de fortes incitations pour les joueurs à le faire, mais les malades WR Cole Beasley et d’autres ne bougent pas.

Les antidépresseurs dans les cours d’eau rendent les écrevisses plus courageuses et plus susceptibles d’être mangées

2021-06-19 17:17 UTC par Florida Today

Les personnes sous antidépresseurs éliminent des traces de médicaments qui se retrouvent dans les plans d’eau, provoquant l’exposition des écrevisses et de leurs prédateurs aux produits chimiques.

Juneteenth est une célébration de la libération de l’esclavage. Mais cela ne signifiait pas la liberté pour tous.

2021-06-18 12:50 UTC par USA AUJOURD’HUI

Les esclaves des territoires amérindiens ont attendu plus tard la liberté. Et les codes noirs après la guerre civile ont bloqué une grande partie des progrès de l’émancipation.

Trump DOJ prend des mesures extrêmes à un autre niveau

2021-06-19 11:00 UTC par USA AUJOURD’HUI

Il y a 15 ans, le ministère de la Justice a enquêté sur un législateur : ce que les responsables disent alors à propos des assignations à comparaître récemment révélées pour les données téléphoniques des démocrates.

Il y a eu une récompense de 500 000 $ pour une prétendue fusillade d’Aiden Leos en Californie. Sera-t-il payé ?

2021-06-19 21:53 UTC par USA AUJOURD’HUI

Quelqu’un réclamera-t-il un jour la récompense de 500 000 $ dans la fusillade mortelle de rage au volant impliquant Aiden Leos, 6 ans? Voici ce que disent les experts.

La demande de marque de l’équipe de football de Washington est menacée après le refus initial de l’Office des brevets et des marques des États-Unis

2021-06-19 22:28 UTC par USA AUJOURD’HUI

La « Washington Football Team » fait face à de nouveaux défis après un premier refus de la demande de marque.

Biden commente la variante COVID-19 Delta et une possible réprimande des évêques catholiques

2021-06-18 20:29 UTC par USA AUJOURD’HUI

Le président Biden a commenté la variante Delta et un document des évêques catholiques qui pourraient le réprimander pour son soutien aux droits à l’avortement.

Un père de quintuplés bat le record du monde Guinness en poussant ses bébés au marathon

2021-06-18 15:14 UTC par USA AUJOURD’HUI

Chad Kempel n’est pas un père ordinaire. C’est un super papa.

Une recrue de la NBA surprend maman avec une nouvelle voiture

2021-06-17 11:19 UTC par USA AUJOURD’HUI

La recrue des Celtics de Boston, Aaron Nesmith, a surpris sa mère avec une nouvelle voiture.

Comment refroidir rapidement l’intérieur de votre voiture

2021-06-18 19:00 UTC par USA AUJOURD’HUI

Voici une astuce pour refroidir votre voiture rapidement par une journée chaude.

Une grande partie de notre argot vient de la communauté noire. Ne pas reconnaître que cela perpétue le racisme.

2021-06-17 15:56 UTC par USA AUJOURD’HUI

Les Blancs s’approprient régulièrement l’anglais vernaculaire afro-américain (AAVE) comme « slay », « spill the tea » et « sis » sans réfléchir.

Avoir le vaccin COVID, voyager: ce sont les pays ouverts aux Américains entièrement vaccinés

2021-06-16 15:21 UTC par USA AUJOURD’HUI

Vous avez vos clichés et êtes prêt à voyager à l’étranger ? Consultez nos listes des pays qui acceptent les Américains vaccinés et ceux dont les tests COVID sont négatifs.

