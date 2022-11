Service de streaming audio en direct TuneIn pour diffuser simultanément la Coupe du monde

TuneIn, l’un des principaux services de streaming audio en direct, a conclu un accord avec FOX Sports pour diffuser la couverture de la Coupe du monde 2022.

Les abonnés au service TuneIn Premium peuvent écouter les diffusions simultanées en direct des 64 matchs diffusés par FOX Sports. La couverture comprend la programmation exclusive de la Coupe du monde FOX Sports. Par exemple, TuneIn propose “FIFA World Cup Live” et “FIFA World Cup Today”.

“Lorsqu’il s’agit de présenter le beau jeu de football à son plus haut niveau, il n’y a rien de mieux pour les auditeurs de TuneIn que les commentaires et analyses d’experts de FOX Sports sur le plus grand événement sportif au monde. C’est la diffusion sportive internationale à son meilleur », a déclaré Richard Stern, PDG de TuneIn.

« Le fait d’amener la Coupe du Monde de la FIFA sur TuneIn met en lumière notre engagement continu et notre concentration à présenter le meilleur des meilleurs sports et divertissements en direct à nos auditeurs dévoués.

TuneIn pour diffuser la Coupe du monde

TuneIn est le premier service de streaming audio en direct au monde. En fait, il compte plus de 75 millions d’utilisateurs actifs par mois. En plus des sports en direct, le service propose plus de 100 000 stations de radio dans le monde.

Cela inclut des chaînes d’information spécifiques, des stations de musique sans publicité et plus encore. Des podcasts sont également disponibles via TuneIn, y compris le podcast World Soccer Talk.

Le service Premium est disponible pour les abonnés américains pour 7,99 $ par mois. Cela donne accès aux plans de couverture Fox Sports susmentionnés pour la Coupe du monde ainsi qu’aux diffusions simultanées.

Le service peut être écouté via diverses sources, y compris leur propre application (Android et iPhone). De plus, pour ceux qui préfèrent la version radio des jeux, TuneIn est disponible sur la boîte Roku, Amazon Alexa, Xbox One et plus encore.

Regarder la coupe du monde en anglais

Les diffusions de la Coupe du monde sur TuneIn offrent un potentiel à ceux qui cherchent à économiser de l’argent pour regarder la Coupe du monde. Peacock couvrira les 64 matchs de la Coupe du monde en espagnol. Peacock, seulement 4,99 $ par mois, peut être combiné avec TuneIn, 7,99 $ par mois, pour une option nettement moins chère que l’accès à FOX Sports 1.

Cependant, vous pouvez choisir d’écouter les matchs de la Coupe du monde via talkSPORT ou BBC Radio 5 Live (en utilisant un service VPN).

Vous pouvez ensuite synchroniser la diffusion radio via TuneIn avec le jeu sur Peacock pour regarder la Coupe du monde en anglais.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon