Service de proximité de l’Okanagan à la recherche de bénévoles à Vernon et Kelowna – Kelowna Capital News

Un organisme local à but non lucratif soutenant la population la plus vulnérable recherche des bénévoles à Vernon et Kelowna.

HOPE Outreach a besoin de bénévoles dans les deux communautés pour aider à fournir les produits de première nécessité aux personnes vivant dans la rue dans l’Okanagan.

“Les équipes Hope sont dans la communauté tous les soirs, fournissant de la nourriture, de l’eau, des vêtements et d’autres produits essentiels”, a déclaré Caitlyn Parkinson, chef d’équipe de HOPE Outreach à Vernon.

Les postes de bénévoles sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans et plus, quel que soit son sexe. La seule exigence est le désir de faire une différence dans la communauté.

Les opportunités de bénévolat comprennent la sensibilisation en personne ainsi que la coordination des dons, les ramassages, la conception graphique et la collecte de fonds.

Les nouveaux bénévoles reçoivent une formation sur la sensibilisation nocturne au niveau de la rue, le signalement des mauvais rendez-vous, la formation Narcan et la formation sur la réduction des méfaits à Kelowna et Vernon. Les bénévoles potentiels effectueront également deux quarts d’observation aux côtés de bénévoles formés dans la rue. Pour des raisons de sécurité, tous les bénévoles travaillent toujours en binôme.

Seules les femmes sont acceptées pour les quarts de travail de sensibilisation conçus pour aider les femmes, mais les personnes de tous les sexes peuvent postuler pour les équipes de sensibilisation Narcan et masculines de HOPE.

“Vous ferez partie d’un réseau de bénévoles tenaces, prenant des mesures pour résoudre les problèmes de logement et de drogues toxiques dans notre communauté”, a déclaré Parkinson.

En juillet 2022, les bénévoles de HOPE à Vernon ont vu 103 personnes pendant les quarts de Narcan et 44 femmes pendant les quarts de travail des dames. Vernon a vu 194 articles de réduction des méfaits distribués et 54 articles Narcan.

Pour plus d’informations ou pour postuler en tant que bénévole, visitez le site hopeokanagan.com.

