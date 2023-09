Service de drone travaillant avec une entreprise de pizza pour les livraisons aériennes

Un service de livraison par drone, avec des applications pour la livraison de fournitures médicales et de produits d’épicerie, travaille avec une grande chaîne de pizza, apportant ainsi la pizza volante au futur.

« Vous voyez peut-être une pizza du ciel arriver dans une ville près de chez vous », a déclaré Cameron Rowe, PDG de Hover, à CTVNews.ca.

Rowe a expliqué qu’un partenariat est en cours entre Hover et la pizzeria canadienne Pizza Pizza, dans le but d’améliorer (littéralement) la livraison de nourriture aux clients de tout le pays.

« La pizza est un marché concurrentiel, nous avons donc travaillé sur la façon dont ils pourraient se différencier avec une technique de livraison unique qui crée également une expérience vraiment amusante, nouvelle et amusante », a expliqué Rowe.

Dans une déclaration de Pizza Pizza, le PDG Paul Goddard a déclaré que la société était « enthousiasmée par le potentiel commercial de la livraison par drone en tant que nouveau canal pour nos clients ».

Il a ajouté : « Nous sommes impatients de travailler en tandem avec une entreprise leader du dernier kilomètre comme Hover pour aider à écrire le manuel de la livraison de pizzas écologiquement et économiquement durable au Canada.

Rowe a admis que certains facteurs logistiques doivent encore être résolus.

« La pizza est une activité assez importante, nous devons donc trouver comment nous pouvons l’intégrer et la livrer. Il existe de nombreuses façons de procéder. Nous sommes vraiment excités.

Mais les drones ont aussi d’autres utilisations, potentiellement dans des situations plus graves, avec des livraisons allant de l’approvisionnement alimentaire d’urgence aux défibrillateurs.

Rowe a déclaré qu’il existe une combinaison de méthodes utilisées par Hover pour permettre la livraison autonome par drone, c’est-à-dire des livraisons qui n’ont pas besoin d’être contrôlées à distance par des humains. La plupart de ces méthodes se résument à « superposer différents ensembles de données ».

« Certaines d’entre elles sont des données GPS, d’autres utilisent des caméras embarquées, d’autres utilisent des capteurs, puis d’autres méthodes exclusives que nous utilisons pour combiner tout cela, pour dire : ‘Je suis ici en ville, au bureau.’ , pouvons-nous faire livrer une livraison devant ?’

Il a ajouté que, dans de nombreux cas, Hover devra peut-être planifier ses itinéraires à l’avance.

« C’est le genre de chose que nous étudions activement pour rendre plus efficace afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir cette option pour les livraisons téléphoniques autonomes. »

Rowe a présenté jeudi sa technologie au Hardware Tech and Founders Showcase, une exposition à Toronto, organisée par l’organisation de soutien aux fondateurs Journey.

Debout devant une exposition de son drone, avec des modules pouvant transporter jusqu’à huit livres pendant le vol, il a expliqué comment cette technologie pourrait aider bien au-delà de la pizza volante.

« Nous avons également suivi une formation avec la GRC et dans les réserves autochtones », a-t-il déclaré, faisant référence à l’application d’intervention d’urgence par le drone.

Rowe a expliqué que les drones Hover ont largué des fournitures d’urgence, telles que des défibrillateurs externes automatisés (DEA), et ont effectué des tests dans des situations de recherche et de sauvetage et de livraison d’urgence.

« L’une des caractéristiques de ces drones est qu’ils sont très modulaires. On peut donc y installer une caméra thermique, en complément du matériel de livraison par drone. Ainsi, la nuit, nous pourrions voir et livrer des fournitures.

Il a mentionné que les services de livraison par drones pourraient être d’une grande aide dans le contexte du changement climatique, les événements météorologiques extrêmes rendant parfois les routes inaccessibles.

« De la même manière qu’un avion peut toujours voler à travers les nuages, mais qu’un pilote ne regarde pas activement et ne voit pas ce qui se passe, (les drones) peuvent planifier des itinéraires à travers le smog, la fumée, la pluie, la neige et la grêle. Il y a bien sûr des limites. Si le vent dépasse 60 milles à l’heure, il devra s’arrêter. Mais il est très rare que cela se produise réellement. Ce n’est pas un remplacement total, mais il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles cela est mieux, et c’est sur celles-ci que nous essayons de nous concentrer.

Sur le plan personnel, pendant que Rowe créait ce service, il pensait à ses proches.

« J’ai pensé aux gens comme mes grands-parents, qui vieillissent un peu », dit-il. « C’est quelque chose qui pourrait vraiment leur être bénéfique. »

De la pizza aux fournitures d’urgence, Rowe est enthousiasmé par ce que l’avenir de la livraison par drone nous réserve, « une livraison à temps, moins chère et plus précise directement dans votre jardin, votre balcon ou votre lieu de travail ».