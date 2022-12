Service commémoratif organisé pour la mère et les filles tuées de Buffalo Grove – Shaw Local

Un service commémoratif public pour une mère de Buffalo Grove et ses deux jeunes filles qui, selon la police, ont été assassinées par son ex-mari le mois dernier aura lieu vendredi.

Le service pour Vera, Vivian et Amilia Kisliak aura lieu au Centre des arts communautaires, 225 McHenry Road à Buffalo Grove. Le rassemblement commencera à midi, le service devant commencer à 12h30, suivi de rafraîchissements jusqu’à 14h30.

Les amis de Vera Kisliak qui organisent le mémorial ont également lancé un Collecte de fonds en ligne GoFundMe pour payer le service, ainsi que les frais de transport et d’inhumation. Les organisateurs ont déclaré que la famille de Vera Kisliak vit dans sa Biélorussie natale et aimerait l’enterrer ainsi que les filles pour se reposer dans leur ville natale.

Dimanche, la collecte de fonds avait recueilli plus de 70 500 $.

“Une fois de plus, nous tenons à remercier tous ceux qui ont tendu la main, prié et fait un don”, ont déclaré samedi les organisateurs. «Nous voudrions également remercier le (village de) Buffalo Grove de nous avoir aidés à trouver un lieu pour organiser ce service pour Vera et ses filles. Que cela soit le début de la guérison pour notre communauté.

Vera, 36 ans, Vivian, 6 ans, et Amilia, 4 ans, ont été retrouvées mortes dans leur maison le 30 novembre avec Andrei Kisliak, 39 ans, et sa mère, Lilia Kisliak, 67 ans. Tous sont morts de blessures « tranchantes », ont annoncé les autorités. .

La police de Buffalo Grove a déclaré la semaine dernière que les preuves indiquent qu’Andrei Kisliak a assassiné sa femme, ses filles et sa mère, puis s’est suicidé.

Les meurtres ont eu lieu au milieu d’un divorce litigieux entre le couple Buffalo Grove. Des voisins ont déclaré que la police était fréquemment appelée au domicile de la famille et Andrei Kisliak, 39 ans, a été arrêté fin septembre pour avoir violé une ordonnance de protection obtenue par sa femme.

Mais les archives judiciaires montrent que le 1er novembre, les Kisliak ont ​​accepté de modifier l’ordonnance de protection pour permettre à Andrei de retourner dans la maison familiale. Un ami a déclaré que même si Vera Kisliak exprimait souvent la peur que son mari lui fasse du mal, elle a accepté de modifier l’ordonnance afin qu’il puisse poursuivre sa relation avec leurs filles.

