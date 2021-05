Service avec fierté ou plus Woke-Washing? Une annonce de recrutement de la CIA mettant en vedette un bibliothécaire d’agence gay suscite des réactions négatives – RT USA News

Pour la deuxième fois en deux semaines, une annonce de recrutement de la Central Intelligence Agency avec une histoire de bien-être sur l ‘«inclusion» et l’ «identité» a été critiquée pour sa «vigilance» signalant la vertu pour peindre ses actions moins saines.

L’annonce, publiée sur le compte YouTube officiel de l’agence en avril dans le cadre de sa série en cours « Humans of CIA », met en vedette un employé anonyme qui se décrit comme un « Bibliothécaire d’agence » lors d’un monologue de voix off accompagnant une séquence de vidéos le montrant au travail.

Une précédente vidéo de point de vue de la série – à partir d’un « Millénaire cisgenre » Officier du renseignement latina avec « désordre anxieux généralisé » – a suscité une réaction généralisée après qu’il soit devenu viral la semaine dernière.

«J’ai grandi gay dans une petite ville du sud, j’ai eu la chance d’avoir une famille merveilleuse et accueillante», dit le bibliothécaire en réorganisant les livres. «J’ai toujours eu du mal avec l’idée que je ne pourrais peut-être pas parler de ma vie personnelle au travail.»

C’était avant qu’il « A remarqué un arc-en-ciel » sur la lanière de l’ancien directeur d’agence John Brennan lors de sa cérémonie de prestation de serment. «Imaginez ma surprise» dit l’homme, qui a ajouté qu’il était « étourdi » pour découvrir que la lanière avait été conçue par ANGLE – le groupe de ressources de l’agence «Réseau d’agences d’agents et alliés gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres».





«La diversité des pensées, des ethnies, des antécédents et des expériences est essentielle au succès de la CIA, et nous en avons besoin à tous les niveaux de l’entreprise … Compte tenu de notre mission mondiale, aucune agence gouvernementale ne bénéficiera davantage de la diversité et de l’inclusion CIA, » Brennan a déclaré au Daily Beast en 2017.

Selon ce rapport, qui faisait remarquer qu’il pourrait être «Le meilleur allié direct que la communauté LGBT de l’agence ait jamais eu», Brennan avait un faible pour une lanière « Arborant un écusson arc-en-ciel et le logo ANGLE. »

«Les agents de haut en bas travaillent d’arrache-pied pour s’assurer que chaque personne, quel que soit son sexe, son identité de genre, sa race, son handicap ou son orientation sexuelle, puisse se mettre au travail tous les jours». l’homme dans l’annonce conclut.

En notant que « inclusion » était un « la valeur de base » à l’agence, il dit son «Ce que la CIA préfère, c’est qu’elle encourage les idées prêtes à l’emploi qui conduisent à de réels progrès.»

La réaction à l’annonce sur les réseaux sociaux a cependant été tout sauf positive.

Le journaliste Kyle Becker a tweeté que la CIA devait « reste dehors » de la politique intérieure. « Vous êtes là pour servir le drapeau américain, pas le drapeau arc-en-ciel, » il a écrit.

Vous êtes là pour servir le drapeau américain, pas le drapeau arc-en-ciel. Je me demande dans quelle mesure cela concerne l’inclusivité et combien il s’agit de redéfinir la CIA et de l’éloigner de sa mission fondamentale de défendre les États-Unis contre les ennemis à l’étranger. La CIA doit rester en dehors de la politique intérieure. – Kyle Becker (@kylenabecker) 9 mai 2021

D’autres utilisateurs ont paraphrasé l’anecdote arc-en-ciel de la lanière pour noter comment « Beaucoup mieux » ils ressentaient maintenant les frappes aériennes de la CIA et d’autres transactions désagréables à travers le monde.

«J’ai remarqué un arc-en-ciel sur la longe du directeur de la CIA Brennan et je me suis senti tellement mieux les frappes aériennes d’éclairage vert sur des citoyens yéménites affamés 🌈» – Saint-Antoine (@LoneStarTexian) 8 mai 2021

Depuis son lancement en 2019 dans le cadre d’une stratégie de recrutement plus large, la série de médias sociaux « Humans of CIA » a représenté de vrais agents d’agence partageant leur «Expériences de première main» dans l’organisation du renseignement, a déclaré un porte-parole de la CIA au Guardian.

Bien que la majorité de la série n’ait suscité que peu de réticence, une partie du contrecoup de la vidéo de l’agent latina a été dirigée contre la perception de l’agence. volonté «Pour militariser leur pouvoir pour cibler leurs opposants politiques: les conservateurs.»

L’agence s’est défendue en faisant remarquer que la campagne publicitaire avait été efficace. «2020 a été une année de recrutement exceptionnelle pour la CIA, malgré la pandémie … Notre promotion 2021 est la troisième en importance depuis une décennie», a déclaré un porte-parole à Fox News.

