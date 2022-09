Servez-le sucré – Kelowna Capital News

– Paroles de Toby Tannas Photographie de Lia Crowe

Il y a peu de plaisirs dans la vie aussi doux que de satisfaire une envie de sucre. C’est encore plus fantastique lorsque votre indulgence choisie est magnifiquement fabriquée à la main, d’origine éthique et disponible juste au coin de la rue dans un charmant café d’inspiration parisienne.

Entrer dans la boutique Karat Chocolate + Pastry, nichée dans un pâté de maisons tranquille de la rue Ellis au centre-ville de Kelowna, est avant tout un régal pour les yeux, avec des présentoirs en verre proposant leurs chocolats, gâteaux et pâtisseries emblématiques, salés et sucrés.

Le jour de ma visite, il y a un flux constant de personnes qui commandent du café et des friandises. Contrairement à d’autres cafés, ils ne se précipitent pas avec des gobelets et des sacs en papier; au lieu de cela, ils s’assoient à des tables de style bistrot pour savourer chaque gorgée et chaque grignotage. (Vous pouvez voir la satisfaction sur leurs visages, souvent accompagnés d’un reste de croissant au chocolat feuilleté !)

Ce qu’ils ne remarquent pas, c’est l’homme perché sur une chaise dans le coin qui observe tout. Il est chef et propriétaire de Karat, Julian Helman : le visionnaire qui a donné vie à cette atmosphère lumineuse, vibrante et délicieuse.

“J’ai toujours su que je voulais posséder une pâtisserie depuis que je suis enfant. Mon père était chef et j’ai grandi dans les cuisines. À l’époque, je ne savais tout simplement pas que faire des chocolats allait être mon ticket.

Le chocolat est la base de Karat. En 2015, Julian travaillait comme chef pâtissier à Quails ‘Gate Winery et s’adonnait à la fabrication de chocolat en parallèle.

“J’ai mis un petit panneau d’affichage dans la cuisine et j’ai dit à mes collègues que s’ils en voulaient, je faisais des petites boîtes de chocolats pour Noël. J’avais 400 $ sur mon compte bancaire. J’ai acheté quelques sacs de chocolat et quelques petites boîtes artisanales sur Internet.

Un ami chef de la Mission Hill Estate Winery voisine a laissé Julian utiliser la cuisine du sous-sol pour produire ses créations au chocolat pendant l’intersaison, dans ce qui était littéralement une opération « souterraine ». Finalement, il a commencé à attirer l’attention grâce au bouche à oreille et aux réseaux sociaux. Une boutique du centre-ville a été la première à stocker des barres de chocolat Karat.

“Lorsque Linda d’Olive & Elle Boutique m’a contacté pour la première fois”, se souvient Julian, “j’ai dû expliquer que j’étais un one man show. Il s’avère que c’était l’une des choses qu’Olive et Elle aimaient chez Karat.

Lorsque Julian, formé à l’étranger dans les disciplines de la cuisine et de la pâtisserie, a décroché un court passage en tant que chef privé dans le nord de l’île de Vancouver, il a pu gonfler suffisamment son compte bancaire pour faire passer son entreprise de chocolat au niveau supérieur.

“J’ai contacté mon ami Dave, qui possède ce qui est maintenant Bright Jenny Coffee. Il m’a trouvé une place dans le quartier nord. C’était 500 pieds carrés et 40 $ par mois. Je l’ai loué et nous y avons mis une petite section de vente au détail. Nous avions quatre tablettes de chocolat et vous pouviez acheter des boîtes de 12 chocolats et c’était tout », dit-il en riant.

C’était en 2016. Depuis lors, Julian a lentement construit l’entreprise, une commande de chocolat à la fois. Il est éternellement reconnaissant aux membres de sa famille comme son oncle, Vince, qui emballait des chocolats à ces débuts et continue d’offrir des conseils et d’intervenir quand il en a besoin. Chaque soutien au fil des ans a permis à Julian de passer plus de temps à perfectionner son art, un ingrédient essentiel de sa recette du succès.

« Je suis devenu obsédé par les ingrédients. Trouver le meilleur chocolat, demander où sont cultivés les grains, qui sont les gens derrière l’entreprise, comment arrive-t-il à notre table ? »

Julian applique également cette même éthique aux ingrédients utilisés dans les pâtisseries Karat. En quelques années seulement, l’opération de fabrication de chocolat du sous-sol est devenue une entreprise locale bien équilibrée et florissante.

“J’ai toujours l’impression que nous sommes une très jeune entreprise et que nous avons encore beaucoup à faire”, déclare Julian. « Les investisseurs ont manifesté leur intérêt à faire de Karat une grande opération, mais cela ne m’intéresse tout simplement pas. J’aime aller un peu lentement en termes de croissance, donc nous savons exactement ce que nous faisons et nous assurons que la qualité est toujours élevée.

Une grande partie de l’équation de la qualité est une main-d’œuvre qualifiée. Karat compte maintenant 18 membres dans l’équipe (dont l’oncle Vince) et la femme de Julian, Amanda, supervise le café et gère les livres.

“Sans le soutien et le travail acharné d’Amanda dans les coulisses, Karat n’existerait pas comme il le fait aujourd’hui.”

Julian considère son personnel comme une famille, et beaucoup l’ont soutenu, ainsi que l’entreprise, pendant des moments vraiment difficiles. Julian est fier de ses chefs et leur offre une grande liberté de création.

«Je laisse le personnel courir un peu et faire son travail de manière créative. Je suis toujours impliqué, cependant, et j’aime garder les choses simples. Je commence par une saveur que j’aime beaucoup, puis je la profile avec un chocolat spécifique, puis on travaille un peu le look. Ce que nous aimons manger est ce que nous faisons. Mon père a toujours dit de comprendre cela, puis de faire du mieux que vous pouvez et vous n’échouerez pas.

Preuve que la crème monte vraiment au sommet, Julian et son équipe sont prêts à grandir… un peu ! Le café Ellis Street fera l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement au début de l’année prochaine, et le nouvel espace proposera encore plus de produits fraîchement cuits pour lesquels ils sont devenus connus, y compris des gâteaux de grande taille. L’emplacement d’origine de Karat (le tout petit) restera la cuisine du chocolat, où vous trouverez le plus souvent Julian.

“Une journée parfaite pour moi, c’est quand je me retrouve dans ma cuisine au chocolat, en train de développer quelque chose de nouveau. Je les appelle les jours de diamant. Ils sont rares en ce moment car je gère tout, mais je vais certainement prendre du temps pour plus de jours de diamant dans les prochaines années.

Julian consacre également plus de temps à sa famille. Sa fille, Hazel, âgée de trois ans, garde ses parents sur leurs gardes, et son amour d’être avec papa a influencé les priorités de Julian.

“Quand j’étais plus jeune, tout était question de travail. En vieillissant, quand vous avez des enfants, cela vous adoucit. Mes souvenirs les plus heureux sont ici dans la boutique quand ma fille était toute petite. Je déposais des pâtisseries et je voyais sa petite frimousse à la fenêtre tous les matins. Elle prendrait un croissant sur la grille, je prendrais un café et nous serions juste ensemble. Ce sont les meilleurs souvenirs.

Karat est une véritable entreprise artisanale avec la famille en son cœur. La prochaine fois que vous visiterez Karat Chocolate + Pastry Boutique pour une indulgence artisanale, gardez un œil sur le chef et sa fille partageant du temps de qualité autour d’une pâtisserie. Un beau rappel que la vie et les affaires sont mieux servies sucrées !

