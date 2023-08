Servette 1 – 1 Rangers

La tête de James Tavernier a permis aux Rangers de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions où ils affronteront le PSV Eindhoven pour la deuxième saison consécutive.

Une tête du capitaine a sauvé un match nul 1-1 au match retour et une courte victoire cumulée 3-2 contre Servette après un match acharné en Suisse.

L’avance 2-1 des Rangers sur Ibrox a été annulée par la merveilleuse frappe de Dereck Kutesa alors que l’équipe de Michael Beale se débattait en première mi-temps.

Danilo a raté une incroyable occasion d’égaliser pour les visiteurs, mais ils se sont beaucoup améliorés après la pause et le remplaçant Cyriel Dessers aurait dû rendre la rencontre plus confortable.

Le résultat prépare les Rangers pour une répétition du barrage de l’an dernier contre le PSV Eindhoven alors que le finaliste de la Premiership écossaise s’offre pour une deuxième campagne consécutive en phase de groupes.

Comment les Rangers ont gardé leurs espoirs en Ligue des champions

Image:

Les fans des Rangers s’affichent contre Servette





Beale a ramené Connor Goldson et Ryan Jack dans l’équipe après avoir reposé la paire pour la victoire de samedi en championnat contre Livingston et le manager du Gers a changé sa formation du 4-3-3 habituel de l’équipe à un diamant du milieu de terrain dirigé par Todd Cantwell. Danilo et Abdallah Sima ont commencé devant.

Les Rangers ont attaqué au début, mais Jose Cifuentes a raté un effort du pied gauche lors de leur première chance de tir.

Les visiteurs ont rapidement été coupés par un mouvement astucieux, mais Jack Butland a fait un arrêt brillant à fond pour empêcher Timothe Cognat.

Image:

Dereck Kutesa a ouvert le score pour Servette





L’équipe locale a pris les devants au milieu de la mi-temps. John Souttar est sorti deuxième d’un défi après un long ballon et Cifuentes et Tavernier ont été lents à réagir au danger suite à un tir bloqué. Kutesa a eu le temps et l’espace pour exécuter une finition glorieuse dans le coin le plus haut.

Nouvelles de l’équipe Les Rangers ont apporté trois changements depuis leur victoire sur Livingston en Premiership écossaise. Michael Beale a ramené Connor Goldson et Ryan Jack après s’être reposés samedi. Abdallah Sima est également entré dans le onze de départ avec Leon Balogun, Cyriel Dessers et Sam Lammers tombant sur le banc.

Danilo, non marqué, a eu une excellente occasion d’égaliser à la demi-heure, mais le Brésilien a raté la cible depuis l’intérieur de la surface de réparation après un centre en profondeur de Cifuentes.

Servette aurait pu aller de l’avant dans le match nul lorsque Souttar a été surpris en train d’essayer de jouer hors-jeu alors que Kutesa a couru sur un ballon en profondeur juste à l’intérieur de sa moitié de terrain.

Image:

Danilo a raté une belle occasion d’égaliser pour les Rangers





Le buteur a forcé un bon arrêt de Butland sous un angle serré mais il avait un coéquipier complètement banalisé au milieu.

Les Rangers ont maintenu leur formation au début de la seconde mi-temps, mais ils ont montré plus d’urgence et Nicolas Raskin et Cantwell avaient des efforts sauvés avant que Tavernier ne se retrouve devant son marqueur et ne rentre chez lui à bout portant après que Borna Barisic ait fouetté une croix dangereuse.

Image:

James Tavernier marque pour porter le score à 1-1 face au Servette





Les Rangers semblaient à l’aise et Raskin était loin d’une demi-chance avant que le remplaçant Dessers ne rate deux bonnes occasions. L’international nigérian a pris la tête puis a frappé le poteau à huit mètres après avoir été mis en place par Cantwell.

Servette a réussi à exercer une pression tardive, mais les Rangers ont tenu bon et les hôtes ont raté deux occasions décentes en succession rapide dans le temps d’arrêt.

Beale : Nous avons fait preuve d’une mentalité fantastique

Image:

Le manager des Rangers Michael Beale et James Tavernier à temps plein





Le manager des Rangers Michael Beale sur BBC Scotland :

« Nous avons pris un départ très lent, nous devions creuser. À la mi-temps, nous avons dû avoir des mots forts car ce n’était pas ce que nous recherchions.

« C’était un excellent but que nous avons marqué. Après cela, nous aurions pu augmenter notre avance. L’équipe a montré une mentalité fantastique. J’étais satisfait de la deuxième mi-temps.

« Nous avons été trop passifs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous étions sur le terrain, avons gagné plus de duels. Nous devons décider quelle équipe nous allons être. Cela ne devrait pas prendre la mi-temps pour le faire. »

Lors d’un « énorme » barrage avec le PSV, Beale a déclaré que les Rangers « seraient bien » et « feraient l’enfer pour le cuir » à Ibrox la semaine prochaine.

Tavernier: Nous gélifions toujours en équipe

Image:

James Tavernier a marqué dans les deux manches contre Servette





Le capitaine des Rangers James Tavernier s’est entretenu avec BBC Scotland :

« Le plus important, c’est que nous ayons terminé. Nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu une feuille blanche, mais nous sommes heureux d’accéder au tour suivant.

« En deuxième mi-temps, je pensais que nous étions bien meilleurs, donc je suis ravi que nous ayons terminé. Nous avons changé quelques choses à la mi-temps et nous nous sommes arrangés.

« Défensivement, nous les avons laissés nous traverser trop facilement. C’est une nouvelle équipe, il s’agit de se gélifier et de continuer à travailler dur. C’est là mais il s’agit d’être pleinement concentré. »

Lors du match aller des barrages la semaine prochaine avec le PSV, il ajoute : « Nous devons mettre un vrai marqueur à Ibrox. »

Warburton: Quelques millions de raisons pour lesquelles la victoire était vitale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Warburton a regardé le match nul 1-1 des Rangers contre Servette, un résultat qui leur a permis de se qualifier pour le dernier tour de qualification de la Ligue des champions. Warburton dit que Michael Beale et ses joueurs méritent d’être reconnus pour leur performance.



L’ancien manager d’Ibrox, Mark Warburton, a regardé le match pour Sky Sports News :

« Beaucoup de crédit au manager et aux joueurs, car ils auraient très bien pu être menés 3-1 à la mi-temps, telle était la domination de Servette.

« Cantwell, Raskin et Cifuentes avaient l’air très bien en deuxième mi-temps, ils contrôlaient bien le ballon et il y avait plus d’urgence dans leur jeu. Ils représentaient une menace et à la fin étaient des gagnants très confortables.

« James Tavernier est un bon footballeur mais c’est un grand athlète, ne sous-estimez jamais sa qualité. Même en parlant aux jeunes joueurs, l’influence qu’il a sur le vestiaire est très évidente, il mérite donc un énorme crédit.

« Il y a quelques millions de raisons pour lesquelles c’était important ce soir, les implications financières de ne pas passer sont si critiques pour les Rangers en termes de réduction de l’écart sur le Celtic.

« Le PSV sera un test très difficile, ils ont été de grands vainqueurs contre Sturm Graz, mais s’ils réussissent jusqu’aux phases de groupes, c’est encore 20 millions de livres sterling et. quand vous pensez à ce que vous gagnez réellement en Écosse pour le titre, c’est un énorme morceau du changement. »

Et après?

L’attention des Rangers se tourne vers la Coupe de la Ligue écossaise avec un match nul contre l’équipe du championnat Morton samedi.

Ils affronteront ensuite le PSV Eindhoven lors de leur barrage en Ligue des champions, avec le match aller à Ibrox le 22 août.

Leur prochain match de Scottish Premiership est à l’extérieur du comté de Ross le 26 août. en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 12h30.