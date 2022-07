Sérum de défense capillaire: Boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Nouvelle Afrique/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suite Soin des cheveux

Vous aimez la piscine, mais vous détestez les poils de piscine ? Tu n’es pas seul. L’été appelle des journées amusantes à plonger dans l’eau pour se reposer de la chaleur. Ces moments de détente rafraîchissante sont tout, mais les dommages qu’ils causent à nos cheveux en font plus une corvée. Il est temps de sauter dans la piscine sans vous soucier de vos cheveux. La AquaGuard Pre-Swim Hair Defense est votre nouvelle ligne de défense contre le chlore. Cette défense des cheveux avant la natation gardera vos cheveux heureux et en bonne santé tout l’été. La meilleure partie est que vous pouvez obtenir ce produit pour moins de 20 $. Grâce à ça Offre Amazonnous voyons encore plus de jours de piscine à l’avenir.

L’été est devenu encore meilleur. Avec le AquaGuard Pre-Swim Hair Defense, vous pourrez profiter à nouveau pleinement de votre temps dans la piscine. Ce produit prévient les dommages causés par le chlore, vous pouvez donc dire adieu aux jours où vous sacrifiez vos cheveux pour une éclaboussure. Nous sommes tous un peu trop familiers avec ce qui se passe lorsque nos cheveux se combinent avec le chlore – des cheveux plats, filandreux et alourdis. Eh bien grâce à ça défense des cheveux formule, le temps des cheveux en piscine est révolu.

Vous pouvez maintenant arrêter les dommages à la piscine avant même qu’ils ne commencent. Appliquez simplement ceci Produit Amazon avant de nager pour sceller et protéger vos cheveux. Le sérum va nourrir vos cheveux pendant que vous nagez, puis vous pourrez les rincer une fois la journée piscine terminée. Voila – des cheveux heureux, sains et protégés.

Tout en protégeant vos serrures des produits chimiques de la piscine, le Défense AquaGuard lisse et protège également du dessèchement et de la fragilité. Trop souvent, les produits chimiques contenus dans l’eau de la piscine enlèvent aux cheveux leurs huiles naturelles, ce qui entraîne des dégâts crépus, noués et cassés. Plus maintenant. Cette défense capillaire aide à maintenir la santé de vos cheveux. De plus, il est sans paraben et sans gluten.

Lien connexe Lié: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Nous devons entrer dans ces ingrédients. La AquaGuard pré-natation comprend du beurre de karité pour la douceur et la brillance. Il est également mélangé avec de l’huile d’amande douce pour aider à réduire la sécheresse et améliorer la texture. Vient ensuite l’huile d’argan pour renforcer et épaissir les cheveux, réduisant ainsi les risques de perte de cheveux. Enfin, ce produit contient de l’extrait de feuille d’aloès pour aider à apaiser et à guérir votre cuir chevelu. Cette gamme d’ingrédients vedettes est suffisante pour nous faire vendre.

Pas besoin non plus de laisser la piscine gâcher votre coûteux traitement de couleur. Cette produit végétalien est sûr à utiliser sur les cheveux teints. La formule protectrice améliore les cheveux de tous types. Cette produit protège également des effets de l’eau salée. Que vous alliez vous baigner à la plage ou à la piscine, soyez assuré que vos cheveux sont entièrement protégés.

Vous méritez de vous amuser sans vous soucier de vos cheveux. Apaisez votre esprit et gardez vos cheveux heureux avec le Défense de pré-natation AquaGuard. Pour moins de 20 $, vous pouvez profiter de journées à la piscine tout l’été — et c’est une offre imbattable. Dépêchez-vous cependant, les acheteurs raffolent de ce produit et nous ne nous attendons pas à ce qu’il dure longtemps.