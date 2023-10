SAN MATEO — Il fut un temps où Serra ne pouvait pas battre Saint-François.

Pendant 35 matchs sur 34 ans à partir du début des années 1970, cette série entre les écoles de la West Catholic Athletic League a été dominée par le programme de Mountain View.

Cette époque est évidemment révolue depuis longtemps, un souvenir effacé alors que Serra a atteint le sommet sous la direction de l’entraîneur de longue date Patrick Walsh.

Désormais équipe n°1 incontestée en Californie du Nord, la centrale de San Mateo n’a rien fait pour ternir le prestigieux label samedi alors que les Padres ont construit un avantage de quatre touchés à la mi-temps et ont remporté une victoire de 45-17 sur St. Francis dans un match. qui avait un chronomètre en marche pour tout le quatrième quart-temps.

Il y a deux ans, dans ce même stade, St. Francis a dominé l’équipe locale pour remporter le championnat de la ligue alors que son porteur de ballon a couru pour 344 verges en 45 courses.

Samedi, St. Francis a obtenu un premier essai en première mi-temps, grâce à un jeu de passe précoce qui couvrait 69 verges et aurait pu conduire à un touché égalisateur.

Au lieu de cela, bien qu’il ait le ballon dans le 5 de Serra, St. Francis s’est contenté d’un court panier.

Le ton était donné : Serra était trop fort en défense et trop efficace en attaque, les Padres normalement équilibrés prenant leur envol tandis que le coordinateur offensif Darius Fautua Bell choisissait de lancer le ballon plutôt que de courir entre les plaqués.

La stratégie a fonctionné à merveille.

Le quart-arrière Maealiuaki Smith a connu sa meilleure journée de la saison, récoltant 321 verges par la passe et deux touchés. Le senior a également marqué sur deux sneaks.

« Offensivement, je pense que l’entraîneur Bell avait un excellent plan de match », a déclaré Walsh. « Nous avons eu du mal à déplacer le ballon contre ces gars-là année après année. Il y a évidemment une tonne d’histoire entre nous. Nous voulions sortir et établir le jeu de passes. C’est différent pour nous. C’est généralement l’inverse.

«Je pense que l’entraîneur Bell a fait un excellent travail en étudiant certaines choses historiques qui nous ont posé des problèmes et peut-être certaines choses qu’il a vues avec Maealiuaki et nos receveurs qui s’améliorent de semaine en semaine. Je pensais que ces gars-là avaient fait un excellent travail d’exécution.

Serra (5-0, 2-0) a marqué lors de sa première série, parcourant 79 verges en 10 jeux pour prendre une avance de 8-0.

Smith a complété quatre passes sur 55 verges et Nano Latu a marqué le TD à 4 verges, puis a effectué la conversion en deux points.

St. Francis (2-3, 1-1) a tenté de répondre lorsque le porteur de ballon Kingston Keanaaina a attrapé un latéral près de la ligne de touche et a décoché une passe profonde à Joey Paulson, qui était grand ouvert. Le receveur a attrapé le ballon, s’est retourné et a couru jusqu’à ce qu’il soit ramené à quatre mètres de la zone des buts.

Keanaaina a porté trois fois sur trois mètres, les Padres étant de plus en plus excités à chaque arrêt.

Les Lancers se sont alignés pour tenter un touché qui aurait pu leur donner un énorme coup de pouce, mais un faux départ a fait reculer le ballon de cinq mètres.

Christopher Han est entré et a marqué un panier de 23 verges pour réduire l’écart à 7-3.

« C’est une bonne équipe de football contre laquelle nous venons de jouer », a déclaré l’entraîneur de St. Francis Greg Calcagno. « Ils sont l’équipe n°1 en Californie du Nord pour une raison. Ils l’ont bien mérité. Ils font un bon travail. L’entraîneur (Steven) Monsef fait un travail fantastique avec la défense et ils sont évidemment très, très dynamiques également en attaque.

« Ces gars-là sont bien entraînés. Des enfants formidables. Jouez leur queue. C’est une très bonne combinaison en ce moment pour les Padres.

Serra a terminé son score lorsque Smith s’est connecté avec l’ailier rapproché Cole Harrison pour un touché de 70 verges qui a porté le score à 45-10 avec 2:31 à jouer au troisième quart. Harrison a capté sept passes pour 187 verges.

« C’était bien de terminer ce match comme ça », a déclaré Smith, qui a complété 19 des 26 passes.

Lorsque St. Francis n’a pas marqué pour terminer la troisième période, gardant une marge de 35 points, tout le quatrième quart s’est joué avec un chronomètre en marche.

Serra a également reçu une réception TD de 1 verge devant le pylône de Braden Agosta et une course TD de 8 verges de Brooks Trim.

Il s’agissait de la 14e victoire des Padres au cours des 22 derniers matchs contre St. Francis, y compris leur victoire de 2006 qui a mis fin à plus de trois décennies de futilité contre les Lancers.

« Il y a eu une longue et douloureuse histoire avec Serra High School et St. Francis », a déclaré Walsh, qui entraîne les Padres depuis 2000. « Très, très douloureuse. Quand je suis arrivé ici, j’ai hérité d’une séquence de 28 ans de défaites. J’ai fait ma part pour le diriger jusqu’à 34 ans et 35 fois. Il est difficile.

« Il y a seulement quelques années, ils ont parcouru 370 mètres contre nous. Cela va et vient. C’est une jeune équipe. Ils vont être géniaux. J’ai déjà occupé ces postes. Mais l’entraîneur Calcagno fait un travail incroyable. C’est toujours un bon match.