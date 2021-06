Serpentine complétée pour affronter Stradivarius en Gold Cup | Nouvelles de course

Le héros du Derby de l’année dernière Serpentine a été complété pour affronter Stradivarius dans la Gold Cup à Royal Ascot.

Formé par Aidan O’Brien, Serpentine a été un choc 25-1 vainqueur de l’Epsom Classic la saison dernière – avant de ne pas marquer lors de deux départs ultérieurs.

Il a été bien battu à son retour à l’action dans la Tattersalls Gold Cup le mois dernier, mais les connexions ont accumulé 30 000 £ pour l’ajouter au terrain pour la fonctionnalité du groupe 1 de jeudi la semaine prochaine, qui se déroule sur deux milles et demi – un plein mille plus loin que Serpentine n’a abordé auparavant.

O’Brien a également Santiago, vainqueur du Queen’s Vase et du Derby irlandais de l’année dernière, avec Amhrann Na Bhfiann – qui a terminé troisième à Epsom en 2020.

La star restante Stradivarius est un grand favori alors qu’il vise une quatrième victoire consécutive en Gold Cup.

Si l’enfant de sept ans entraîné par John et Thady Gosden l’emportait à nouveau, il ne deviendrait que le deuxième quadruple vainqueur de la grande course – rejoignant Yeats, qui a triomphé en 2006, 2007, 2008 et 2009.

Stradivarius était un vainqueur de 10 longueurs la saison dernière – et après avoir effectué quelques descentes décevantes à la fin de l’année dernière, il est revenu à la forme gagnante dans les Sagaro Stakes à Ascot en avril.

Nayef Road était de retour troisième ce jour-là et deuxième de la Gold Cup il y a 12 mois, et il est l’un des deux possibles pour Mark Johnston – avec son compagnon d’écurie le plus sophistiqué Subjectivist.

L’enfant de quatre ans a remporté la Dubai Gold Cup à Meydan lors de son salut en 2021 en mars, et Johnston savoure une course à la Gold Cup – après avoir remporté la course avec Double Trigger en 1995 et Royal Rebel en 2001 et 2002.

Johnston a déclaré à Tattersalls : « Subjectivist participe à l’Ascot Gold Cup la semaine prochaine, et cela a toujours été sa cible.

« Nous n’avions pas eu de vainqueur lors de la soirée de la Coupe du monde de Dubaï depuis 2000, donc 21 ans, et dans cette course, nous n’aurions pas pu être plus heureux. C’était une course formidable à gagner, et dans un style formidable.

« Je suis allé à la vente de yearlings d’octobre de Tattersalls en 2018. Nous savions que Subjectivist était au catalogue, un demi-frère de Sir Ron Priestley que nous avions déjà entraîné. Il n’avait pas gagné pour nous, mais nous pensions déjà beaucoup à lui.

« J’avais une grande confiance dans la famille. »

La gagnante du groupe 1 Princess Zoe, du chantier Tony Mullins, l’Empereur du soleil de Donnacha O’Brien et la paire formée par Joseph O’Brien de héros de la Melbourne Cup Twilight Payment et Master Of Reality complètent un défi irlandais à fort potentiel.

Un élément international supplémentaire est ajouté – avec Andreas Suborics qui alignera le vainqueur allemand du groupe 2 Rip Van Lips, pour lequel James Doyle est réservé pour rouler.

Trueshan, le héros de la Coupe longue distance d’Alan King, le duo Spanish Mission and Ranch Hand formé par Andrew Balding et Ben Lilly, classé 92, de la cour de David Brown complètent l’alignement potentiel de 15.