Serpentine annonce Korean Office Mass Studies en tant que concepteur du 23e pavillon

23e Pavillon Serpentine par Mass Studies. Image gracieuseté de la galerie Serpentine

L’architecte coréen Minsuk Cho, basé à Séoul, et son cabinet Mass Studies ont été sélectionnés pour concevoir le 23rd Serpentine Pavilion, qui ouvrira ses portes le 5 juin 2024 dans les jardins de Kensington à Londres. Intitulée « Archipelagic Void », cette itération de la commande emblématique consistera en cinq « îles » disposées autour d’un espace ouvert, décomposant la structure en une série d’éléments plus petits étroitement liés à l’écologie naturelle du parc. Le pavillon sera ouvert au public du 7 juin au 27 octobre 2024, avec une avant-première presse deux jours avant l’ouverture.

Le pavillon aux multiples facettes est disposé autour d’un vide central, qui fait office de madang, la petite cour que l’on retrouve souvent dans les vieilles maisons coréennes et qui rassemble tous les récits d’activités quotidiennes individuelles et collectives. Ce vide central singulier est conçu pour agir de la même manière, ancrant l’archipel de structures qui l’entourent.

Autour de ce vide, les îles du pavillon sont envisagées comme des « machines à contenu », chacune servant un objectif différent. La « Galerie » deviendra le principal point d’entrée, élargissant les activités de conservation de Serpentine South. L’« Auditorium » devrait devenir le principal espace de rencontre, à proximité de la petite « bibliothèque » au nord du pavillon, qui offre la possibilité de faire une pause et de réfléchir. La « Maison de Thé » s’inspire du rôle de la galerie historique en tant que pavillon de thé, tandis que la « Tour de Jeu » ouvre l’espace avec une structure en filet pour encourager les interactions dynamiques.

Les espaces entre ces structures ont également des identités spatiales distinctes, agissant comme des seuils entre le parc environnant et les activités du pavillon. Tous ces espaces adaptables sont créés pour accueillir des personnes et offrir des espaces flexibles pour les programmes en direct. Le Pavillon offre une plate-forme interdisciplinaire pour des rencontres en direct dans la musique, la poésie, la parole et la danse, parallèlement aux activations de technologie et d’écologie de Serpentine.

Nous avons commencé par nous demander ce qui pouvait être découvert et ajouté au site Serpentine, qui a déjà exploré plus de 20 itérations au centre de la pelouse, parmi une liste de grands architectes et artistes. Pour aborder ce nouveau chapitre différemment, au lieu de l’envisager comme une carte blanche, nous avons relevé le défi de considérer les nombreux éléments périphériques existants tout en explorant le centre comme un vide. Il commence également à aborder l’histoire du Pavillon Serpentine. En inversant le centre comme un vide, nous détournons notre attention architecturale du centre construit du passé, facilitant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux récits. – Minsuk Cho, architecte, études de masse

Fondée en 2003 par Minsuk Cho à Séoul, en Corée, Mass Studies étudie les questions de contexte, de production de masse, de conditions urbaines émergentes et de niches culturelles afin de trouver les conditions spatiales déterminantes du présent. Le bureau se concentre sur les systèmes spatiaux, les matériaux/techniques de construction et les divergences typologiques qui influencent la production architecturale. En 2014, le pavillon coréen de la Biennale d’architecture de Venise, organisé par Minsuk Cho en collaboration avec Hyungmin Pai et Changmo Ahn, a reçu le Lion d’or de la meilleure participation nationale. Le bureau est également à l’origine de projets engageants tels que le Southcape Owner’s Club : Clubhouse, présentant des courbures qui l’intègrent dans le paysage environnant, le Songwon Art Center ou les pavillons Osulloc Tea House en Corée du Sud.

La nomination de Minsuk Cho poursuit les efforts du Pavillon Serpentine pour mettre en valeur les noms à venir dans le domaine de l’architecture. L’année dernière, la commande a été confiée à l’architecte parisienne Lina Ghotmeh, née à Beyrouth, qui a centré son approche autour de l’idée de se réunir pour partager un repas et engager des conversations. Les éditions précédentes ont vu des installations comme Black Chapel de Theaster Gates, le « symbole d’unité » de Francis Kéré, la « colline de rochers » de Junya Ishigami et le « mur dézippé » de BIG.