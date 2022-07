Serpent retrouvé recroquevillé dans une chaussure sorti par un sauveteur

Un incident ébouriffant a fait surface en ligne dans lequel un cobra a été retrouvé recroquevillé dans une chaussure. La vidéo effrayante de la mission de sauvetage a été partagée lundi par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS). Revenant à sa légende, l’officier de l’IFS a averti les internautes et les a exhortés à être prudents car les serpents peuvent être trouvés aux endroits les plus étranges possibles pendant la mousson.

Tout en publiant une vidéo de moins d’une minute sur son compte Twitter officiel, Susanta a écrit : « Vous les trouverez aux endroits les plus étranges possibles pendant les moussons. Faire attention. Faites appel à du personnel qualifié », a-t-il terminé la légende en informant les utilisateurs que la vidéo est un clip « WhatsApp transmis ».

Le clip désormais viral montre une femme sauveteur tenant une tige pour attraper des serpents. On la voit mettre la tige à l’intérieur des chaussures conservées sur un râtelier, afin de faire sortir le serpent. Au moment où elle incline la chaussure et enfonce la tige, le cobra sort agressivement et siffle vers le sauveteur, avec l’intention de l’attaquer. Mais on la voit manipuler le serpent avec précaution et parvient enfin à le sortir des chaussures.

Tout en essayant de le retirer, on peut entendre le sauveteur détailler l’importance de dépoussiérer le spectacle avant de le porter. En outre, elle a exhorté tout le monde à redoubler de prudence pendant la saison des pluies. La vidéo a stupéfié les internautes, car beaucoup ont révélé qu’après avoir regardé les images, ils sont retournés jeter un coup d’œil à leurs chaussures. Un utilisateur a écrit : « Je venais tout juste de laisser sécher mes chaussures après une journée pluvieuse. Après avoir regardé cela, je suis allé, j’ai vérifié et je l’ai ramené à l’intérieur de la maison. Un autre utilisateur a partagé son propre incident, dans lequel il a révélé que son ami avait trouvé un serpent à l’intérieur de son siège de toilette après l’avoir tiré. Tout en partageant la photo de l’incident, il a écrit : « Monsieur, ces toilettes ont été utilisées par mon ami, après avoir tiré la chasse d’eau, il a appris l’existence de ce serpent. C’est un gars chanceux.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 4 000 likes.

Avez-vous déjà rencontré un incident similaire ?

