Serpent pas tout à fait dans un avion : la TSA trouve un boa

La ménagerie étrange mais fascinante d’animaux détectés par les agents de la TSA dans les bagages à main dans les aéroports américains se poursuivra jusqu’en 2023.

Cette fois, la découverte était un vieux thème de veille popularisé dans les films : des serpents dans un avion ! Eh bien, c’était un boa constrictor de 4 pieds pour être exact. Et techniquement, il n’a jamais atteint l’avion. Pourtant, c’est intrigant.

L’administration de la sécurité des transports tweeté Vendredi après-midi avec les détails de l’aéroport international de Tampa en Floride. L’incident s’est produit le 15 décembre, a déclaré la porte-parole de la TSA, Lisa Farbstein, à CNN Travel dans un e-mail.

Dans un post Instagram de suivi, la TSA s’est déchaînée avec les jeux de mots sur les serpents :

“Nos officiers … n’ont pas trouvé ça hysssssstérique ! Enroulé dans le bagage à main d’un passager se trouvait un boa constrictor de 4 pieds ! Nous n’avons vraiment aucune addition pour découvrir un animal passant par une machine à rayons X.”

Les jeux de mots – et les remontrances – ne se sont pas arrêtés là.

« Avez-vous des aspirations à emmener un serpent dans un avion ? se glisser dans des sacs enregistrés, s’ils sont correctement emballés.”

Farbstein a déclaré que “la TSA a informé la compagnie aérienne que la femme (avec le bagage à main) avait reçu un billet pour voler et que la compagnie aérienne n’avait pas autorisé le serpent dans l’avion”.

Les boas constricteurs sont des serpents non venimeux qui tuent leurs proies en les serrant dans leurs solides anneaux. Leur aire de répartition naturelle s’étend du nord du Mexique à l’Argentine.

AUTRES ANIMAUX, AUTRES SACS

Le boa n’a pas été le seul problème de la variété animale récemment.

Aux alentours de Thanksgiving, le pauvre Smells the Cat a été retrouvé dans un bagage à main à l’aéroport international John F. Kennedy de New York. La personne avec le bagage à main a déclaré que le chat n’était pas le sien mais qu’il venait de sa maison. Après l’épreuve et l’indignité de tout cela, Smells a été récompensé par une somptueuse diffusion de Thanksgiving.

Peu de temps après, les agents de la TSA ont trouvé un pauvre chien fourré dans un bagage à main à l’aéroport régional du comté de Dane à Madison, dans le Wisconsin.

Les animaux doivent être retirés des caisses de transport et le support vide doit être envoyé dans la machine de criblage, a averti à plusieurs reprises la TSA.

Si vous souhaitez voyager avec votre petit animal de compagnie autorisé dans la cabine d’un avion, la TSA a quelques conseils utiles pour que vous puissiez le faire de manière correcte et humaine.