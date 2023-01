Serpent ou banane ? Une vidéo virale de Yellow Ball Python déroute les internautes

La biodiversité de la Terre est vraiment magnifique. Selon la National Geographical Society, il existe environ 8,7 millions d’espèces de plantes et d’animaux. Pourtant, jusqu’à présent, nous n’avons réussi à découvrir et à identifier que 1,2 million d’espèces. Parmi ces 1,2 million d’espèces, l’une s’appelle le Ball Python. Il ressemble assez à une banane. Eh bien, au moins celui-ci le fait. Peau jaune similaire avec des taches brunes. Le clip a été initialement partagé sur YouTube, montrant à quel point leur similitude était étrange. Étant donné que l’un est un fruit et l’autre un serpent, c’était étrange et impressionnant. Le clip a commencé avec le python enroulé à côté d’une banane. Quelqu’un hors caméra ramasse le python et donne à la caméra un regard plus attentif sur le serpent. Ils le replacent ensuite près du fruit. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé le serpent magnifique. Certains ont fait remarquer qu’elle ressemblait assez à la banane à côté de laquelle elle se trouvait, la qualifiant de “morphe la plus cool”. Un utilisateur a également mentionné que le serpent avait l’air plutôt calme à côté de la banane. Et c’était effectivement le cas. D’autant plus qu’il n’a pratiquement pas réagi même après avoir été cueilli. “Il est difficile de dire exactement quelle est la forme de ce python royal, mais un match assez proche pourrait être un combo Pastel Acid Pinstripe”, a écrit un utilisateur de YouTube.

“Merde, je pensais que c’était deux bananes pour de vrai au début. Super dope snake », lit-on dans un autre commentaire.

Un utilisateur a écrit : « Magnifique ! Au début, je pensais que c’était un faux serpent mais quand tu l’as ramassé, j’ai réalisé que c’était un vrai serpent. Incroyable serpent !”

Cependant, ce n’est pas le seul serpent inhabituel qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. De la voûte d’innombrables vidéos animalières, est sorti un serpent qui montrait un serpent utilisant ses mouvements corporels pour hypnotiser sa proie avant de l’attaquer. Oubliez le camouflage comme mécanisme de défense et d’attaque, ce serpent avait une méthode assez inhabituelle pour survivre dans la nature. Le clip était devenu viral montrant ce que l’utilisateur de Twitter appelait un serpent à nez plat. Le reptile a été vu remuant son corps tout en gardant sa tête dans une position stable, verrouillée sur la proie. L’idée était d’utiliser ses conceptions corporelles pour piéger la proie dans une illusion, puis de briser soudainement le schéma de mouvement et d’attaque. Le serpent, cependant, n’était pas un nez plat mais un serpent mangeur d’œufs.

Quelles sont les espèces de serpents inhabituelles que vous avez rencontrées sur les réseaux sociaux ?

