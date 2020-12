Le serow himalayen presque menacé et rarement vu, une antilope de chèvre, a été aperçu et capturé dans une caméra par l’aile de la faune de l’État dans la vallée reculée de Spiti dans l’Himachal Pradesh pour la première fois, ont annoncé samedi des responsables.

Le lieu d’observation est proche de la frontière indo-tibétaine.

Auparavant, l’observation d’un serow himalayen dans l’État avait été signalée depuis le Grand Parc national de l’Himalaya (GHNP), un site du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le district de Kullu, en 2018. À cette époque, il a été pris sur un piège photographique posé par les autorités du parc dans le Côté Sainj.

Le gardien en chef de la faune, Archana Sharma, a déclaré que le serow himalayen avait été aperçu dans la zone de Hurling de Spiti.

Le Ranger adjoint du GHNP, Roshan Lal Chaudhary, a déclaré à l’IANS que l’observation du serow himalayen dans la nature est très rare.

« C’est un animal extrêmement timide et son habitat est constitué de forêts denses. Ce n’est qu’en hiver que son observation dans le GHNP est possible lorsqu’il migre vers des altitudes plus basses », a-t-il déclaré.

Chaudhary a déclaré que l’on pouvait rencontrer des signes de serow comme des boulettes, des lieux de repos et des traces de pas, mais il est presque impossible de repérer l’animal.

«En 2018, une seule fois son observation a été enregistrée dans un piège photographique installé dans le GHNP», a-t-il déclaré.