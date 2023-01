Seront-ils les 10 meilleurs nominés aux Oscars ?

Pourtant, c’est une année inhabituelle où même les films les plus forts sont accompagnés de débits importants, ce qui signifie qu’il y a encore de la place pour des divertissements à gros budget (comme “Babylon”, “Non”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” et “Black Panther : Wakanda Forever”), des films en langue étrangère (dont “RRR”, “Decision to Leave” et “All Quiet on the Western Front”), et des films indépendants avec de bonnes performances (comme “The Whale”, “Till”, ” She Said » et « Aftersun ») pour s’en sortir. À cette époque l’année dernière, “CODA” ressemblait à un concurrent intermédiaire, mais quelques semaines plus tard, il a gagné suffisamment de cœurs pour décrocher l’Oscar du meilleur film.

Passer en revue: “The Fabelmans” est “merveilleux à la fois grand et petit, même si Spielberg ne peut s’empêcher d’adoucir les bords plus rugueux et potentiellement lacérants”, écrit notre critique.

Après avoir réalisé un film avec des pièges de science-fiction et des scènes de combat de gode extravagantes, les réalisateurs de «Tout partout” Je ne m’attendais pas à ce qu’il devienne une sensation de la saison des récompenses. Pourtant, si vous regardez sous le capot, ce film a tout ce que les électeurs des Oscars suscitent généralement: c’est un succès au box-office acclamé par la critique avec une star vétéran dans un rôle de vitrine (Michelle Yeoh), un acteur follement enraciné faisant son retour tant attendu ( Ke Huy Quan), et une histoire originale et inventive qui se conclut par une série de scènes touchantes. Le seul inconvénient (et il pourrait s’avérer puissant) est que de nombreux électeurs plus âgés ne peuvent tout simplement pas dépasser les signes extérieurs de science-fiction et les scènes de combat de gode susmentionnés, et l’attrait du film est donc perdu pour eux. La passion des électeurs plus jeunes et branchés de l’académie suffira-t-elle à combler ce manque à gagner et à pousser “Everything Everywhere” au sommet ?

“Les Fabelman”

Bien que nous puissions considérer Steven Spielberg comme un incontournable des Oscars, cela fait plus de deux décennies qu’il n’a pas remporté sa dernière statuette, pour “Saving Private Ryan” (1998). Si les électeurs considèrent que le réalisateur le plus titré de tous les temps est en retard pour un autre petit bonhomme en or, ils pourraient penser qu’il convient de le récompenser pour “The Fabelmans”, le projet le plus personnel qu’il ait jamais réalisé. Ce drame familial semi-autobiographique a été entravé par les gros titres sur sa maigre prise au box-office, mais ce n’est pas le seul drame de prestige à lutter dans les salles cette année. Et une fois les nominations triées, le film devrait très bien se débrouiller au scrutin préférentiel du meilleur film, ce qui favorise le consensus des foules.

“Les Banshees d’Inisherin”

Près de la moitié des 20 nominations d’acteurs pourraient-elles être cousues par seulement deux films? Si “Everything Everywhere” surperforme, Yeoh, Quan et les actrices de soutien Stephanie Hsu et Jamie Lee Curtis pourraient tous être nominés. Idem “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh, qui, je pense, a encore plus de chance de gagner des nominations pour ses quatre acteurs principaux : l’homme principal Colin Farrell et ses co-stars de soutien Brendan Gleeson, Barry Keoghan et Kerry Condon. (Malheureusement, Jenny l’âne n’était pas éligible la dernière fois que j’ai vérifié). pour le mettre au-dessus cette fois.