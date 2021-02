Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les banques reçoivent un préavis de six mois en cas de taux d’intérêt négatifs

Pourrions-nous être payés pour emprunter de l’argent et être facturés pour utiliser nos comptes courants dans un proche avenir? Si la Banque d’Angleterre persiste avec des taux d’intérêt négatifs, cela pourrait devenir réalité. Aujourd’hui, le taux a déclaré aux banques qu’elles avaient six mois pour se préparer à des taux d’intérêt négatifs alors que son comité de politique monétaire maintenait les niveaux actuels au plus bas record de 0,1%. Pourtant, le gouverneur Andrew Bailey a tempéré les attentes quant à l’entrée en vigueur de la politique. Donc, si la Grande-Bretagne devait adopter des taux d’intérêt négatifs, qu’est-ce que cela signifierait pour votre prêt hypothécaire, votre épargne et vos emprunts? Lisez comment cela affectera votre argent. Yet Economics Editor Russell Lynch estime que les taux négatifs ne se produiront pas – et qu’ils ne devraient pas non plus.

Les plans d’hôtels de quarantaine qualifiés de « pagaille » en raison du retard

Les plans de quarantaine des hôtels ont été décrits comme une « pagaille », les hôtels, les compagnies aériennes, les aéroports et les responsables des forces frontalières ayant déclaré qu’ils étaient dans l’ignorance de la politique du gouvernement – trois semaines après sa première suggestion. Rob Paterson, le directeur général de Best Western, qui a proposé ses hôtels pour une utilisation en quarantaine, a déclaré qu’il serait sans emploi s’il avait géré les plans de cette manière. Boris Johnson avait indiqué qu’une annonce sur la politique serait faite aujourd’hui par Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, mais les responsables ont déclaré qu’elle avait été reportée, peut-être à la semaine prochaine. M. Paterson ne s’est pas retenu dans son évaluation.

Aux Communes, le ministre des Vaccins a déclaré aux députés que le NHS était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de vacciner les quatre principaux groupes prioritaires contre Covid-19 d’ici la mi-février. Nadhim Zahawi a déclaré que près d’un adulte sur cinq avait maintenant reçu sa première dose, ajoutant que le Royaume-Uni «devenait de plus en plus en sécurité chaque jour». Le déploiement rapide a incité le Premier ministre grec à faire naître l’espoir que les touristes britanniques pourront visiter le pays cet été. Pendant ce temps, les démocrates libéraux ont exhorté les ministres à partager l’approvisionnement en vaccins avec d’autres pays « en parallèle » avec le déploiement national.

Comment Little Moons est passé de la nouveauté aux favoris viraux

Grâce à un engouement pour TikTok, les petites lunes sont devenues la plus grande chose en Grande-Bretagne, ce qui est ironique car elles sont vraiment assez petites. Ces friandises d’inspiration japonaise de fabrication britannique comprennent une glace aromatisée enveloppée dans une pâte de farine de riz gélatineuse appelée mochi, qui a été cuite à la vapeur et pilée pour lui donner une texture douce et moelleuse distinctive. Bien qu’elles soient disponibles depuis des années, les friandises ont soudainement – presque inexplicablement – commencé à avoir une tendance sur les réseaux sociaux. Judith Woods a parcouru Internet pour comprendre pourquoi – et a le verdict de goût.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

De la pluie aux gravats | Les résidents ont été évacués de leurs maisons au milieu de la nuit après qu’un glissement de terrain a provoqué l’effondrement d’un mur de 70 pieds (21 m) dans leurs propriétés. Cinq familles ont été contraintes de fuir leurs maisons mitoyennes après que des tonnes de gravats se sont écroulées sous la pluie battante.

Partout dans le monde: un homme a traversé des montagnes pour fuir l’Iran

Un anthropologue anglo-iranien condamné à plus de neuf ans de prison à Téhéran a révélé qu’il avait fui la frontière montagneuse de l’Iran vers la Turquie pour éviter que l’Iran ne l’utilise comme un «atout précieux» dans les négociations avec le Royaume-Uni. Kameel Ahmady, un universitaire réputé pour ses recherches sur les jeunes mariées et les mutilations génitales féminines (MGF) en Iran, a été arrêté en août 2019 et condamné en novembre dernier pour «avoir cherché à saper l’Iran» en préconisant une augmentation de l’âge légal du mariage. Lisez comment M. Ahmady s’est échappé après avoir perdu l’espoir que son appel serait accueilli.

Entretien du jeudi

«Je préfère construire des ponts, pas les détruire»