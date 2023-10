« Serons-nous en vie demain ? » : Une mère craint pour sa vie à Gaza alors que des bombes s’écrasent à proximité au milieu d’une alerte humanitaire | Nouvelles du monde

Une mère désespérée et effrayée dans la bande de Gaza a déclaré à Sky News qu’elle craignait que sa famille ne survive pas à la nuit, alors que des bombes s’écrasaient en arrière-plan.

« Vous ne savez pas à quel point nous souffrons », a déclaré Samah Kassab au téléphone à Sky News lundi.

« Nous ne pouvons pas dormir la nuit et nous ne pouvons pas nous reposer pendant la journée », a-t-elle déclaré.

Les bombardements « entourent notre maison », a ajouté le responsable du programme de l’association caritative internationale ActionAid.

Des militants du Hamas ont lancé samedi une attaque surprise contre Israël depuis la bande de Gaza. Depuis lors, Israël a déclaré la guerre et a bombardé la région par des frappes de représailles.

Samah a trouvé refuge dans la maison de sa mère, avec sa fille de 15 ans et son fils de 13 ans.

Ils ont fait des réserves de nourriture et d’eau avant de se mettre à l’abri, les étagères étant déjà presque vides.

La famille ne peut pas sortir chercher des provisions supplémentaires, de peur d’être prise pour cible ou prise dans des bombardements.

Samah Kassab gère les programmes d'Action Aid à Gaza mais ne peut pas travailler car il est trop dangereux de quitter son domicile





La bande de Gaza vit déjà depuis 2007 sous une forme de blocus imposé par Israël – restreignant les biens, l’électricité et la libre circulation – suite à la prise de contrôle militaire de Gaza par le Hamas.

Israël affirme que le blocus est nécessaire pour protéger ses citoyens du Hamas.

Aujourd’hui, Israël imposé un « siège complet » sur le territoireempêchant la nourriture et le carburant d’atteindre les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza.

Au moins 900 Israéliens et 687 Palestiniens ont été tué jusqu’à présent dans les combatsalors que les forces israéliennes repoussent dans la bande de Gaza – après les combattants du Hamas a pris des otages civils lors de raids à la frontière.

Les organisations humanitaires ont mis en garde aujourd’hui contre une « escalade rapide de la crise humanitaire » et certaines ont déclaré à Sky News qu’elles avaient été contraintes de suspendre les travaux d’urgence indispensables en raison du danger extrême pour le personnel.

‘J’ai peur’

Samah a déclaré que l’accès interrompu à Internet rend difficile la vérification des avertissements préalables sur les emplacements des prochaines frappes dans sa région.

Lors d’un appel téléphonique de 25 minutes avec Sky News lundi après-midi vers 15h30, heure du Royaume-Uni, la conversation a été interrompue au moins quatre fois par le bruit des bombardements à proximité.

Après le bruit d’un coup, sa voix s’est presque brisée lorsqu’elle a dit : « J’ai peur.

Elle a ajouté : « Je pense à mes enfants.

« Je me demande si nous serons en vie demain ou non.

« Je pense à mes relations.

« Je pense à Internet, si je veux être en connexion avec les autres.

« Tant de choses et de pensées dans mon esprit. »

Sky News n’identifie pas son emplacement pour protéger sa sécurité.

Ailleurs, dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, des hommes ont grimpé sur un bâtiment rasé pour extraire le petit corps d’un bébé des décombres et le transporter à travers les restes encore fumants des ruines bombardées.

Des Palestiniens se rassemblent sur le site des frappes israéliennes, dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, le 9 octobre





Les agences humanitaires avertissent qu’elles ne peuvent pas effectuer leur travail normal

Samah a déclaré que son équipe d’ActionAid est incapable de mener à bien son travail normal ou de fournir des secours d’urgence car les conditions sont trop dangereuses.

ActionAid a déclaré dans un communiqué : « Alors que Gaza est désormais complètement privée de nourriture, d’électricité, d’eau et de carburant, ActionAid est alarmée par l’escalade rapide de la crise humanitaire qui affecte la vie de plus de deux millions de personnes. »

Son directeur pays, Nadim Zaghloul, a déclaré : « La situation à l’intérieur de Gaza est désastreuse car les maisons et les civils restent les cibles aveugles de bombardements continus. »

Il a ajouté : « Nos collègues ont fui leurs maisons et utilisent actuellement les hôpitaux comme abris.

« Les raids aériens se poursuivent jour et nuit et nos partenaires nous disent que des familles entières ont perdu la vie. »

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a également déclaré à Sky News qu’il avait été contraint de suspendre la plupart de ses opérations pour assurer la sécurité de ses 13 000 travailleurs.

« Nos collègues sont vraiment terrifiés, beaucoup ont dû quitter eux-mêmes leur domicile », a déclaré Juliette Touma, porte-parole et directrice de la communication de l’UNRWA.

Certains sont « restés chez eux mais ont très peur… Pour beaucoup d’entre eux, c’est la septième fois qu’ils vivent une escalade », a-t-elle déclaré à Sky News.

Des flammes et de la fumée s'échappent lors des frappes israéliennes à Gaza





L’UNRWA a été contraint de fermer 280 écoles, affectant plus de 300 000 enfants, et de réduire ses services de santé à un « niveau minimum ».

Il a également suspendu les travaux dans ses 14 centres de distribution alimentaire, en raison du danger pour le personnel et des difficultés liées au transport de la nourriture sous le blocus, laissant plus de 112 000 familles (541 640 personnes) sans aide alimentaire.

Déjà 137 000 personnes ont fui vers leurs écoles, après avoir été transformées en abris d’urgence, qui sont « presque à pleine capacité » de 150 000 personnes, a déclaré Mme Touma.

Pendant ce temps, l’organisation humanitaire médicale Médecins Sans Frontières (MSF, également connue sous le nom de Médecins sans frontières) a averti qu’elle ne pouvait pas utiliser les ambulances car elles étaient « touchées par des frappes aériennes ».

Il a appelé « toutes les parties à respecter le caractère sacré des installations, des véhicules et du personnel médicaux ».

« Les établissements de santé ont besoin de cet équipement en raison des nombreux patients blessés », a déclaré dans un communiqué Ayman al Djaroucha, coordinateur adjoint de MSF à Gaza.

Les Premiers ministres israélien et britannique condamnent les attaques

Il y a aussi de la peur en Israël.

Les Israéliens ont été invités à se préparer à un séjour de trois jours dans des abris anti-bombes et des chambres sécurisées par les forces de défense du pays.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu’un certain nombre d’hommes armés du Hamas se trouvaient toujours à l’intérieur du pays et les a accusés d’avoir tué des enfants menottés.

A Londres, le Premier ministre Rishi Sunak a affiché son soutien à la communauté juive.

« Les gens qui soutiennent le Hamas sont entièrement responsables de cette effroyable attaque », a-t-il déclaré.

« Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des combattants de la liberté, ce sont des terroristes. »