INDIANAPOLIS – Le sermon de l’État de l’Ohio est arrivé juste au moment où il était le plus nécessaire.

Avec son match de passe désynchronisé lors du match de championnat Big Ten contre le n ° 14 du Nord-Ouest, le demi offensif Trey Sermon est venu à la rescousse pour mener le Buckeyes, classé quatrième, à une victoire de 22-10 au Lucas Oil Stadium.

Sermon, un diplômé transféré d’Oklahoma, a couru pour un record de l’État de l’Ohio de 331 verges en 29 courses pour déclencher l’attaque de l’Ohio State. Il a battu le record d’Eddie George de 314 établi en 1995 lors de sa saison de trophée Heisman.

Cette victoire donne aux Buckeyes un quatrième titre de conférence consécutif sans précédent.

Maintenant, la question est de savoir si cela suffira pour gagner une place aux Buckeyes dans les éliminatoires de football universitaire lorsque cela sera annoncé dimanche.

L’Ohio State (6-0) était classé quatrième par le comité la semaine dernière, mais les critiques ont remis en question son calendrier abrégé. Les points de style samedi auraient cimenté la place des Buckeyes.

Ohio State est probable, mais il pourrait y avoir des secousses et des retournements au lit en fonction du résultat des autres matchs de championnat de conférence.

Comme ils étaient contre l’État du Michigan, l’État de l’Ohio était en désavantage numérique à cause du COVID-19. Les Buckeyes étaient sans receveur large Chris Olave, secondeur Baron Browning et parieur Drue Chrisman, qui ont tous fait partie de l’équipe All-Big Ten. L’état de l’Ohio était également sans sécurité blessée Marcus Hooker et Ronnie Hickman, qui ont partagé du temps il y a deux semaines.

Sans Olave, le jeu de passes normalement puissant des Buckeyes a beaucoup souffert. Justin Fields n’a complété que 12 des 27 passes pour 114 verges avec deux interceptions.

Ohio State a été traîné jusqu’à un touché de 71 verges à la fin du troisième quart au cours duquel Sermon a porté 55 verges, y compris les 8 derniers, pour une avance de 13 à 10.

La défense a fermé la porte à partir de là. Il a exclu les Wildcats en seconde période et a été intercepté par le secondeur Justin Hilliard et le gardien Josh Proctor.

L’état de l’Ohio a limité Northwestern à seulement 133 verges dans les six dernières possessions des Wildcats en seconde période.

Sermon a remporté la victoire avec un touché de 8 verges à 4 minutes de la fin. Il a gagné 61 des 80 verges des Buckeyes sur l’entraînement.

Sermon a traversé à plusieurs reprises des trous béants ouverts par la ligne offensive de l’Ohio State. Tackles Thayer Munford et Nicholas Petit-Frere et le centre Josh Myers sont revenus d’avoir raté le match de l’État du Michigan. Sermon a également réduit à plusieurs reprises des verges supplémentaires.

Pour la deuxième année consécutive, l’état de l’Ohio était un favori prohibitif qui a dû se remettre d’un premier semestre atone. L’année dernière, les Buckeyes se sont remis d’un déficit de 21-7 à la mi-temps pour battre le Wisconsin.

Cette année, l’État de l’Ohio n’a réussi que deux buts sur le terrain dans les 30 premières minutes contre une défense du Nord-Ouest qui avait rapporté le moins de points par match au pays (14,6). Lors de la première possession de l’Ohio State, Justin Fields a couru 7 mètres dans la zone des buts, mais le garde gauche Harry Miller a été appelé à tenir. Les Buckeyes se sont ensuite contentés d’un placement de 41 verges par Blake Haubeil.

Haubeil a ajouté un 46 verges à la fin de la demie, mais c’était tout ce que les Buckeyes pouvaient produire. Ils ont couru le ballon efficacement, mais le jeu de passes n’était pas synchronisé sans Olave. Fields n’a complété que 9 des 20 passes en première mi-temps. Son dernier lancer était le plus coûteux.

Ohio State a eu une chance de prendre les devants quand il a conduit au nord-ouest 9 dans la dernière minute. Fields a lancé une passe de fondu à Garrett Wilson dans la zone des buts, mais Brandon Joseph du Northwestern a effectué une interception à une main, son sixième en tête du pays.

L’attaque de Northwestern a déséquilibré l’état de l’Ohio pendant la majeure partie de la première mi-temps. Peyton Ramsey a complété 12 des 14 passes et les Wildcats ont déplacé le ballon avec une efficacité surprenante au sol contre ce qui a été une solide défense de l’État de l’Ohio.

Northwestern a inscrit 75 verges pour un touché sur sa deuxième possession, puis a ajouté un panier de 47 verges en carrière par Charlie Kuhbander pour prolonger son avance à 10-3 à mi-chemin du deuxième quart.

Les fautes des équipes passées du troisième trimestre correspondent aux échecs de l’autre.

Northwestern a eu deux longues conversions de tiers pour se rendre à l’Ohio State 11 lors de sa première possession. Aux troisième et 11, Hilliard a intercepté la passe de Peyton Ramsey dans la zone des buts.

Mais l’état de l’Ohio ne pouvait pas capitaliser. Fields a eu une mauvaise communication avec Jameson Williams, qui s’est retrouvé sur le terrain alors que Fields jetait sur la ligne de touche et Cameron Mitchell interceptait la passe.

Après que les Buckeyes aient forcé un trois et un retrait, Trey Sermon a couru pour 65 verges sur le jeu suivant. Mais encore une fois, le lecteur a calé et Blake Haubeil a raté un panier de 42 verges pour le garder 10-6.

Aidé par deux pénalités pour fautes personnelles dans l’État de l’Ohio, Northwestern a réussi le 25e match des Buckeyes avant de rater un panier de 46 verges.

Puis vinrent les touchés de l’Ohio State alimentés par Sermon. La défense des Buckeyes a fait le reste.