Seriez-vous accro à Internet ? Une nouvelle étude donne la mesure

Une petite étude menée par l’Université de Surrey au Royaume-Uni propose une échelle pour les personnes que les chercheurs considèrent comme dépendantes d’Internet.

L’étude publiée lundi examine ce que les experts qualifient de dépendance, répartissant les utilisateurs en cinq catégories selon leur degré de dépendance à Internet.

Selon l’auteure principale de l’étude, Brigitte Stangl, l’objectif était de « clarifier » la différence entre utiliser Internet de manière problématique et en être accro.

Près de 800 participants ont participé à l’étude et ont été répartis en cinq groupes d’internautes :

toxicomanes;

les toxicomanes dans le déni ;

expérimentateurs;

utilisateurs initiaux ; et

utilisateurs occasionnels.

« Nous voulions également explorer comment la gravité de la dépendance à Internet affecte l’expérience des utilisateurs avec de nouvelles applications de haute technologie comme la réalité augmentée », a déclaré Stangl dans un communiqué de presse.

Ceux qui se demandent si les chercheurs considéreraient qu’ils souffrent d’une dépendance peuvent lire les critères ci-dessous et voir à quelle catégorie ils s’associent le plus.

Les chercheurs affirment que plus une personne est jeune, plus elle est susceptible d’être « accro à Internet ». Cette tendance, selon l’enquête, diminue avec l’âge.

Plus d’un cinquième, soit 22,36 pour cent, des personnes interrogées ont ouvertement reconnu leur dépendance à Internet et ont reconnu son impact négatif sur leur vie, selon l’étude évaluée par des pairs.

Selon les chercheurs, ces personnes, qui entrent dans la catégorie des « toxicomanes », se révèlent être les plus confiantes dans l’utilisation des nouvelles applications et technologies.

17,96 % des utilisateurs ont affiché des comportements addictifs mais n’ont pas « admis se sentir mal à l’aise lorsqu’ils ne sont pas connectés ».

Stangl et le reste de l’équipe de recherche ont classé ce groupe comme des « toxicomanes dans le déni » et ont souligné comme preuve de leur ajout qu’ils « négligent » les responsabilités du monde réel.

Les personnes de cette catégorie ont déclaré aimer nouer de nouvelles relations en ligne et se sont décrites comme étant confiantes dans l’utilisation de la technologie mobile.

« Expérimentateurs » était un terme utilisé pour décrire les personnes qui se disaient « mal à l’aise » ou « anxieuses » lorsqu’elles n’étaient pas connectées à Internet.

Représentant environ 21,98 pour cent des personnes interrogées, ces types de personnes ont également répondu qu’elles étaient prêtes à essayer de nouvelles applications et technologies. L’âge moyen des répondants dans cette catégorie se situait entre 22,8 et 24,3 ans.

« Des niveaux plus élevés de dépendance sont corrélés à une plus grande confiance dans l’utilisation de la technologie mobile, en particulier une plus grande volonté d’essayer de nouvelles applications », indique le communiqué de presse.

Une autre catégorie était composée de personnes qui, par exemple, allaient sur Internet pour quelque chose et « se retrouvaient en ligne plus longtemps », indique l’étude.

Ces types de personnes ont été classées comme « utilisateurs initiaux » et représentaient 22,86 pour cent des personnes interrogées. Les membres de ce groupe ont été décrits comme étant « quelque peu négligents » par rapport aux responsabilités du monde réel, mais ne se considèrent pas comme dépendants.

Ceux qui appartiennent à ce groupe se disent « modérément » intéressés par les applications et ont un âge moyen de 26,1 ans.

Le groupe considéré comme des utilisateurs « occasionnels » avait la moyenne d’âge la plus élevée des participants des cinq catégories. Ceux qui ont été répartis dans ce groupe ont déclaré qu’ils se connectaient pour une tâche, puis se déconnectaient, choisissant de ne pas s’attarder sur Internet une fois leur tâche terminée.

« Ils ne présentent aucun signe de dépendance et sont généralement plus âgés, avec une moyenne d’âge de 33,4 ans », indique l’étude. « Ce sont eux qui sont les moins intéressés par l’exploration de nouvelles applications. »

Les auteurs de la recherche affirment qu’elle met en évidence davantage d’opportunités pour comprendre le caractère addictif d’Internet et comment aider les gens à différents moments.

« Notre étude souligne la nécessité d’interventions et de soutien sur mesure pour les individus à différents stades de dépendance à Internet », a déclaré Stangl.