Ce n’était pas un bal inaugural, mais une célébration spectaculaire.

Façonnée par des problèmes de santé publique et de sécurité sans précédent, l’investiture du président Joe Biden ne ressemblait à aucun président américain avant le sien. Une petite foule s’est rassemblée sur Capitol Hill pour la cérémonie de prestation de serment, un défilé était principalement un événement virtuel et au lieu de bals traditionnels, l’équipe de Biden a organisé une spéciale avec des performances, de la poésie et d’anciens présidents pour appeler la nouvelle administration.

« Celebrating America », qui a été diffusé simultanément sur une poignée de réseaux, notamment ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, CNBC, PBS et d’autres, a dansé la ligne entre téléthon maladroit et vidéoclip, mais à ses meilleurs moments, c’était sérieux et émouvant , une célébration de la diversité de la nation marquée par de superbes performances musicales et animée par le toujours cool et recueilli Tom Hanks.

Comme les Emmys ou le Rockin ‘Eve du Nouvel An ou tout autre événement télévisé de l’ère COVID-19, « Celebrating America » ​​était plus une collection de segments qu’un événement cohérent. Il est passé rapidement d’un segment à l’autre: une performance de Bruce Springsteen, puis une missive de Tom Hanks, puis Justin Timberlake et Ant Clemons, puis Biden au Lincoln Memorial, et ainsi de suite.

Biden et son équipe en ont l’expérience, ayant participé à la Convention nationale démocratique virtuelle de l’année dernière (la Convention nationale républicaine était également principalement éloignée). Le DNC était un peu cahoteux, mais après quelques nuits, les programmeurs ont commencé à comprendre ce qui faisait fonctionner un spectacle virtuel, notamment en gardant les choses intimes pour les discours et en zoomant sur les gens de partout dans le pays, en soulignant l’ampleur, la diversité et finalement l’unité du nation.

« Celebrating America » ​​a pris des notes du DNC, en particulier la structure du saut entre les gens ordinaires, les politiciens et les artistes célèbres. Les citoyens ordinaires qui se sont joints ont même partagé une esthétique visuelle avec ceux du DNC, apparaissant parfois avec quelques personnes (six pieds ou plus) derrière eux tenant des affiches avec des messages inspirants ou patriotiques.

Les performances musicales ont servi à remplacer les performances de bal inaugurales que nous aurions vues au cours d’une année normale. Ils couvraient les genres et les lieux physiques, et comprenaient Springsteen devant le Lincoln Memorial à DC, Tim McGraw et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line à Nashville, les Foo Fighters à Seattle et Demi Lovato soutenus virtuellement par des travailleurs de la santé et des personnes à travers le pays. .

Les actes musicaux low-tech en direct ont eu le plus grand impact, comme la version acoustique de Springsteen de « Land of Hope and Dreams » avec le Lincoln Memorial derrière lui ou Luis Fonsi chantant joyeusement et à distance « Despacito » avec un AirPod dans l’oreille. Alors que Timberlake et Clemons avaient une interprétation émouvante de leur chanson «Better Days», cela ressemblait plus à un clip vidéo qu’à un concert. De même, les chansons de Bon Jovi et des Foo Fighters ont été surproduites. Leur esthétique mettant de la distance entre eux et un public déjà obligé d’être socialement éloigné de l’Inauguration.

Les moments non musicaux étaient plus maladroits, comme prévu. Il n’y avait pas de public à applaudir pour les présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton offrant de bons vœux à Biden, ou Lin Manuel Miranda récitant un poème de Seamus Heaney. Mais lorsque Biden lui-même ou le vice-président Kamala Harris a repris le micro pour de brèves remarques, les choses se sont mieux déroulées.

La nuit s’est terminée par un feu d’artifice à couper le souffle accompagnant Katy Perry chantant nul autre que son titre « Firework », tandis que la famille Biden regardait une petite fête dans le bureau ovale de la Maison Blanche et Harris et son mari Doug Emhoff regardaient depuis le miroir d’eau. C’était sans vergogne ringard et sentimental, mais cela fonctionnait. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par un affichage lumineux aussi magnifique à voir.

Pour commémorer l’arrivée d’un nouveau président, «Celebrating America» était très différent. Mais comme moyen de se connecter et de célébrer la pandémie de COVID-19, c’était en fait familier.