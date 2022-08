Sérieux ou sarcastique ? Un utilisateur de Twitter parle des publications de LinkedIn et obtient des réactions hilarantes

LinkedIn a d’abord été un service en ligne axé sur l’emploi. Avec l’évolution des temps, l’application a également évolué et n’est plus confinée aux services d’emploi. Il arrive souvent que les gens partagent différents types de publications sur la plateforme. Les messages sarcastiques sont également partagés assez fréquemment maintenant et il est devenu un peu difficile de différencier un message normal d’un message sarcastique. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Twitter Karthik a partagé une capture d’écran d’un message LinkedIn. Dans la légende, il a écrit : “Il devient de plus en plus difficile de distinguer un message sérieux d’un message sarcastique sur LinkedIn.”

Dans la capture d’écran, on peut voir un homme posant avec une voiture qu’il a récemment achetée. “Ravi d’annoncer que j’ai acheté une Tata Tiago. Paiement intégral. Pas de prêt. Pas de versements », a-t-il écrit dans la légende. Cependant, alors que nous continuons à lire la légende, il mentionne: “Je tiens à remercier mes parents, mes anciens patrons, mes ex et copines actuelles, et enfin tous ces sabzi walas qui m’ont toujours soutenu.” Regardez par vous-même.

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 19 500 réactions. “Ma question, vous avez mentionné l’ex petite amie et la femme et encore une fois l’ex et la petite amie actuelle, les femmes de votre vie n’ont-elles pas accès à LinkedIn ? Je peux prévoir un grand drame à venir », a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Maintenant, vous pouvez emmener certaines de vos copines et votre femme en voyage ensemble.

Laissez simplement la femme s’asseoir sur le siège avant. Elle mérite tellement plus qu’un siège avant dans votre TATA. Elle devrait regarder “War of the Roses”. Je vous le recommande aussi.

La section des commentaires du message a été bombardée de commentaires hilarants. “Si c’est si difficile d’acheter une voiture… alors je devrais probablement penser à faire autre chose. Mais coaché ​​des aspirants UPSC et travaillé comme gardien de nuit ? Vraiment pourquoi? Quel est l’intérêt de l’éducation si vous travaillez comme gardien ? Et je viens de perdre 2 minutes de ma vie qui ne reviendront jamais… et ça compte. Merde, je devrais arrêter de faire ça..Vous obtenez la dérive.. encore une fois. Maintenant assez », a écrit un autre utilisateur.

Non seulement la publication LinkedIn, mais la publication Twitter sur l’augmentation des publications sarcastiques sur LinkedIn reçoit également des réponses hilarantes. Regarde:

sonne comme un petit arnaqueur, la plupart des pilules de fête le sont. https://t.co/mcYAE5w7R6 — aneon1 (@abbeaedetede) 19 août 2022

Mes commisérations aux aspirants UPSC qui ont suivi les cours de ce type🙏 https://t.co/T9sdE5H4N1 – Nouvelle ruée (@rush2022b) 19 août 2022

C’était dhaniya mirch qui l’a fait. https://t.co/Uk8ijBmZYf – Tashmia Owen FRSA (@dancinginshado) 18 août 2022

Comment utilisez-vous LinkedIn ? Êtes-vous d’accord avec ce tweet ? LinkedIn est-il devenu un autre Facebook ces derniers temps ?

