« Sérieux » – Chelsea reçoit un nouveau coup dur alors qu’un communiqué est publié, donnant à Enzo Maresca un cauchemar

Nicolas Jackson a subi une blessure « grave » à la cheville alors qu’il était en mission internationale pour le Sénégal, avec des doutes sur son calendrier de récupération.

L’attaquant a quitté le match de qualification 1-1 de son pays contre la RD Congo en fin de semaine dernière et a raté la victoire 1-0 de dimanche contre la Mauritanie. Le joueur de 22 ans a subi des examens IRM qui ont montré que l’attaquant avait subi d’importantes blessures à la cheville.









Le premier match de pré-saison de Chelsea sous la direction du nouveau patron Enzo Maresca les verra affronter Wrexham en Californie le 25 juillet au milieu de leur tournée aux États-Unis, ce qui signifie que Jackson a un peu plus de six semaines pour récupérer s’il veut participer au match amical.

Un communiqué de la Fédération sénégalaise précise : « Nicolas Jackson s’est blessé à la cheville droite lors du match Sénégal-RDC le 6 juin 2024. Les examens radiologiques (IRM) réalisés le 7 juin ont révélé une grave entorse de la cheville. »

Jackson était le deuxième meilleur buteur de Chelsea derrière Cole Palmer la saison dernière, marquant 17 fois en 44 matches sous la direction de l’ancien patron Mauricio Pochettino. On ne sait pas exactement où Jackson s’inscrit dans les plans du nouvel entraîneur Maresca.

L’attaquant a été critiqué pour avoir raté trop d’occasions au cours de son année à Stamford Bridge, ce qu’il admet devoir modifier. S’exprimant le mois dernier, Jackson a déclaré : « Je pense que j’aurais dû marquer plus avec les occasions que j’ai ratées.

« C’est bien, mais ce n’est pas ce que je voulais être quand je suis arrivé. Même si j’en marque 10 ou 15, le plus important est que l’équipe soit le plus haut possible et rende les supporters heureux. Ensuite, les buts viendront.

« J’essaie de m’améliorer chaque jour. Le plus important [thing] c’est être disponible pour l’équipe, aider l’équipe et jouer. Il me manque beaucoup mais j’essaie de me créer plus d’occasions et de marquer plus. J’espère que l’année prochaine, ce sera mieux. »