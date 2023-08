Sérieusement, il est temps de précommander les nouveaux appareils de Samsung

Il existe diverses raisons de précommander un Samsung appareil avant demain, surtout si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, d’une tablette ou d’une montre intelligente. Le plus important est d’économiser de l’argent. Pour ceux qui commandent un appareil avant demain, vous bénéficierez d’une remise instantanée sur l’appareil, ainsi que d’une mise à niveau de stockage gratuite si vous optez pour une nouvelle tablette Galaxy pliable ou Galaxy S9. Cela équivaut à de grosses économies dès le départ.

Vous nous avez probablement déjà entendu parler des valeurs d’échange de Samsung. Au cours de la période de précommande, Samsung a activé ses valeurs de reprise « améliorées », ce qui n’est jamais une mauvaise chose. En plus de cela, pour toute personne éligible pour profiter de la remise Education de Samsung, vous pouvez économiser jusqu’à 15 % supplémentaires sur votre achat. À titre d’exemple, supposons que vous ayez le Galaxy Z Flip 4 de l’année dernière en échange et que vous souhaitiez acheter le Galaxy ZFlip 5. En utilisant votre échange, le bonus de réservation de 50 $, plus l’offre Education (ils ont aussi des réductions pour les militaires et les premiers intervenants !), Vous pouvez obtenir votre téléphone pour bien moins de 100 $.

Après demain, ne vous inquiétez pas, nous ne vous dérangerons plus à propos de la précommande de ces appareils. Cependant, ne soyez pas en colère contre nous quand ils deviennent beaucoup plus coûteux à l’achat. Nous avons essayé de vous le dire.

Découvrez les offres en suivant les liens ci-dessous pour l’appareil qui vous intéresse le plus.

Liens de précommande Samsung :