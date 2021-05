‘Sérieusement?’ Demande à Batista alors que Rhea Ripley bat Asuka dans le match WWE RAW

Les fans de World Wrestling Entertainment (WWE) doivent avoir été témoins de la façon dont Rhea Ripley alias The Nightmare a vaincu Asuka dans la dernière édition de WWE RAW où les deux se sont engagés dans un match en simple avant le prochain match à la carte. L’ancien lutteur de la WWE Dave Bautista, également connu sous le nom de Batista, n’était clairement pas satisfait du match. Batista a toujours exprimé son soutien à Asuka alias l’impératrice de demain.

Par conséquent, lorsque la WWE a publié un extrait du match d’Asuka et Rhea sur leur compte Instagram, Batista n’a pas tardé à réagir et a commenté: «Sérieusement? Vous vous débarrassez d’Asuka?

L’année dernière, quand Asuka a remporté le porte-documents Women’s Money In The Bank et a reçu le titre RAW Women’s de Becky Lynch, Batista avait exprimé sa jubilation. L’acteur et lutteur hollywoodien a tweeté sa réaction lorsque Asuka a été déclarée championne des femmes de RAW et a écrit qu’elle était son héros.

Maintenant qu’elle a perdu le titre RAW Women’s contre Rhea Ripley à WrestleMania 37, Asuka a été impliquée dans une longue bataille avec The Nightmare et Charlotte Flair alias The Queen depuis.

Dimanche, les trois lutteurs reviendront pour s’engager dans un WrestleMania Backlash. Le match à venir sera sûrement un divertissement pour les fans de la WWE alors que le pay-per-view WrestleMania Backlash présentera Asuka, Rhea et Charlotte dans une triple menace avec le titre RAW Women’s comme premier prix pour le vainqueur.

Il ne fait aucun doute que Batista a parié son argent sur Asuka et continuera à la soutenir dans le match crucial.

Le vrai nom d’Asuka est Kanako Urai et elle est une lutteuse professionnelle japonaise. Dans un post Instagram d’avril, Asuka avait fouillé Charlotte et Rhea lorsqu’elle partageait un mème mettant en vedette Godzilla et Kong. Les deux personnages fictifs ont été présentés comme les deux adversaires d’Asuka. Dans la section suivante du mème, Asuka est entré en scène en tant que personnage du mème Shiba Inu Doge et a chassé les deux.

Voyons si le match à venir peut transformer ce mème en réalité.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici