Sérieuse ou ludique, cette carte de Saint Valentin a une histoire

C’était la Saint-Valentin 1917 dans le village agricole de Lewiston, dans le Minnesota, et Fred Roth – un élève de quatrième année – semble avoir trouvé le moyen d’exprimer son amour pour sa bien-aimée, Louise Wirt. Il lui a donné une carte.

La carte pliante et pop-up de la Saint-Valentin, en stock si lourd qu’elle reste en bon état 106 ans plus tard, se lit comme suit : “Ne m’oublie pas !/Je te demande/Réserve une place/Dans ton cœur pour moi.”

Et elle l’a fait. Des années plus tard, ils se sont mariés et Louise a affiché la carte chérie, nichée dans le chantournage d’une commode de chambre, pour les décennies à venir. Elle l’a signalé à sa fille, puis à une petite-fille, moi, et il est resté près de son chevet jusqu’à sa mort à 91 ans, gage d’un amour durable.

Bien que le message soit en anglais, la carte est imprimée avec le mot “Allemagne” et est apparemment importée, comme l’étaient de nombreuses cartes de cette époque. Les petites entreprises aux États-Unis faisaient également partie d’une entreprise florissante de cartes commerciales.

Hallmark, qui a commencé à offrir des cartes de la Saint-Valentin en 1913, estime qu’aujourd’hui, 145 millions de cartes de la Saint-Valentin sont échangées chaque année, sans compter les valentines des enfants populaires pour les échanges en classe.

Les coutumes et les rituels liés à la fertilité sont célébrés à la mi-février depuis l’époque païenne, explique Emelie Gevalt, conservatrice de l’art populaire et présidente de la conservation des collections à l’American Folk Art Museum de New York.

Les marques d’affection variaient : dans les années 1600, la pratique consistait à donner des paires de gants à la mi-février, dit-elle.

« Au 18e siècle, nous commençons à voir quelque chose qui commence vraiment à ressembler aux cartes de la Saint-Valentin modernes », dit-elle. “Au 19e siècle, cela a encore évolué au point où des magazines féminins populaires comme Harper’s Weekly ont publié des instructions pour les lecteurs sur la façon de les fabriquer.”

Il y a longtemps eu à la fois des Valentins sincères et sincères comme celui de grand-père Fred, et d’autres dans une veine plus taquine et ludique.

La collection du musée comprend un certain nombre de marques d’affection de différentes époques, fabriquées avec amour. “Vous voyez beaucoup le motif du cœur”, dit Gevalt.

Bien qu’elle ne soit pas spécifiquement liée à la Saint-Valentin, une exposition du musée qui s’ouvre le 17 mars, “Témoin matériel : artistes folkloriques et autodidactes au travail”, présente deux exemples de “fraktur”, des aquarelles décorées de manière exubérante réalisées par des immigrants allemands en Pennsylvanie. L’un s’appelle “Inverted Heart” et un autre représente un labyrinthe.

«C’étaient des objets vraiment éblouissants, notamment des motifs de fleurs ou de cœurs. Le caractère ludique et intelligent de ces objets est l’un des aspects les plus intéressants qu’ils ont en commun », explique Gevalt.

Au milieu du 19ème siècle, certaines personnes partageaient des “Vinegar Valentines”, une sorte d’anti-Valentin qui comportait des vers insultants ludiques, un peu comme un rôti des temps modernes.

Parfois, les cartes impliquaient d’écrire en cercle ou à l’envers, comme un puzzle. Certains avaient une bordure pliée décorative ou des vers sur les plis; découpes ressemblant à de la dentelle; ou décors à l’aquarelle de coeurs transpercés, de tourtereaux et de fleurs. Les nœuds amoureux et les labyrinthes étaient également des éléments communs.

“Ils me rappellent des jeux, comme cueillir les pétales d’une fleur en disant ‘elle m’aime, elle ne m’aime pas'”, dit Gevalt.

Le boom des cartes commerciales de la Saint-Valentin au milieu des années 1800 était le reflet de l’évolution des modèles de parade nuptiale, explique Elizabeth White Nelson, professeure agrégée d’histoire à l’Université du Nevada à Las Vegas.

“L’idée du mariage de compagnie et de l’amour est devenue une partie du calcul du mariage, et les cartes de la Saint-Valentin sont devenues une partie de la cour”, dit-elle.

De nos jours, les cartes continuent d’évoluer.

“Au cours des dernières années, les tendances ont été moins axées sur l’amour romantique, mais davantage sur le fait de faire savoir à quelqu’un qu’il compte”, déclare Jen Walker, vice-présidente des tendances et des studios de création chez Hallmark Cards, Inc.

Il y a “des visuels plus inclusifs et une plus grande représentation des relations – amour, famille choisie, amitiés, parents et enfants, soins personnels”, dit-elle.

Un peu de mystère entoure la précieuse Valentine de ma grand-mère Louise. Il aurait été hors de propos pour Fred d’acheter une carte commerciale au lieu, disons, de lui offrir un bouquet de saules discolores qu’il avait cueillis.

“Cette période aurait été le début d’une pratique organisée d’échange de la Saint-Valentin à l’école”, explique Nelson. Dans certaines salles de classe, tout le monde était tenu, ou du moins encouragé, de donner une Saint-Valentin.

« Donner et recevoir la Saint-Valentin a toujours été en partie une question d’amour, pour un public », explique Nelson, « et une fois que cette carte de la Saint-Valentin aurait été enregistrée, elle serait devenue un talisman de tout ce que l’amour est censé être.

—Katherine Roth, Associated Press

Saint Valentin